Le marché des tests d’alimentation aquatique devrait connaître des gains importants de 5,60% au cours de la période de prévision

Le marché des tests d’aliments aquatiques devrait croître à un taux de 5,60% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Augmentation de la consommation de poisson et de produits à base de poisson susceptible d’être un facteur pour le marché des tests d’aliments aquatiques au cours de la période de prévision 2021-2028 .

Les aliments aquatiques sont des repas composés fabriqués en combinant différentes matières premières et additifs préparés pour les animaux aquatiques. Ces mélanges sont préparés dans le respect des exigences uniques de l’espèce et de l’âge de l’animal. En raison de ses propriétés nutritives, immuno-résistantes et favorisant la croissance, il est devenu crucial pour l’industrie aquacole. En raison de leurs exigences composites équilibrées et uniques, les aliments aquacoles de haute qualité sont exponentiellement plus bénéfiques pour les poissons, les mollusques, les crustacés et les autres animaux aquatiques que les aliments fabriqués à la ferme.

La sensibilisation croissante de la population à l’alimentation scientifique des espèces aquacoles, l’augmentation de la production ainsi que la croissance de l’industrie aquacole, le commerce croissant des fruits de mer entre les différentes nations sont quelques-uns des facteurs majeurs et importants susceptibles d’améliorer la croissance de l’aquaculture. marché des tests dans le délai prévu de 2021-2028. D’autre part, l’augmentation des initiatives et du soutien du gouvernement ainsi que le développement et l’innovation croissants de produits à haute teneur en protéines qui stimuleront encore diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché des tests d’aliments aquacoles dans le délai prévu mentionné ci-dessus.

L’épidémie de maladies ainsi que le coût élevé des matières premières qui agiront comme un facteur de retenue pour la croissance du marché des tests d’aliments aquatiques dans le délai prévu mentionné ci-dessus. Le cadre réglementaire et les interférences deviendront le défi le plus important et le plus important pour la croissance du marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Test d’alimentation aquatique

Le paysage concurrentiel du marché Aquafeed test fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des tests d’aliments aquatiques.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur les tests d’aliments aquacoles sont ADM ; Cargill, Incorporé.; Nutreco NV ; Alltech.; Groupe ERBER ; Groupe BioMar ; Avanti Feeds Ltd. ; Marvesa ; BÉNÉO ; PT Japfa Comfeed Indonésie Tbk. ; Charoen Pokphand Foods PCL. ; Aliments Growel ; Sonac.; DSM ; Groupe Cermaq AS ; Clextre ; DIBAQ AQUACULTURE; Evonik Industries SA ; De Heus Nutrition Animale; Bentoli.; INVE Aquaculture; entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché des tests d’aliments aquatiques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des tests d’aliments aquatiques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des tests d’alimentation aquatique et taille du marché

Le marché des tests d’aliments aquatiques est segmenté en fonction de l’ingrédient, de l’additif, de l’espèce, du type de test, de la méthode d’analyse et de la fonction. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des ingrédients, le marché des tests d’aliments aquacoles est segmenté en soja , farine de poisson, maïs, huile de poisson, additifs et autres. Le soja a été subdivisé en tourteau de soja, huile de soja et lécithine de soja. Le maïs a ensuite été segmenté en farine de gluten de maïs, aliments pour animaux à base de gluten de maïs et huile de maïs.

Basé sur les additifs, le marché des tests d’aliments aquacoles est segmenté en acides aminés, vitamines et minéraux, probiotiques et prébiotiques, enzymes , antibiotiques, antioxydants et autres.

En fonction des espèces, le marché des tests d’aliments aquacoles est segmenté en poissons, crustacés, mollusques et autres. Le poisson a été segmenté en tilapia, saumon, carpe, truite et autres. Les crustacés ont été segmentés en crevettes, crabes, krill et autres. Les mollusques ont ensuite été segmentés en huîtres, moules et autres.

Sur la base du type de test, le marché des tests d’aliments aquacoles est segmenté en inspection préliminaire, échantillonnage et autres.

Sur la base de la méthode d’analyse, le marché des tests d’aliments aquacoles est segmenté en humidité, protéines brutes (méthode kjeldahl), matières grasses brutes, fibres brutes, cendres, chlorure de sodium, analyse de la mélasse et anti-métabolite et toxines dans les aliments.

Le marché des tests d’aliments aquacoles est également segmenté en fonction de la fonction. La fonction est segmentée en santé, digestion, palatabilité et nutrition spéciale.

Analyse au niveau du pays du marché des tests d’alimentation aquatique

Le marché des tests d’aliments aquatiques est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, ingrédient, additif, espèce, type de test, méthode d’analyse et fonction, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des tests d’aliments aquatiques sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Pologne, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Chili, Reste de Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Asie-Pacifique domine le marché des tests d’aliments aquacoles en raison de l’urbanisation rapide ainsi que de la prévalence de divers producteurs d’aliments aquacoles et de la croissance de l’industrie des aliments aquacoles dans la région, tandis que la région Europe devrait croître au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison du nombre croissant de des activités de recherche ainsi que le développement d’additifs innovants.

