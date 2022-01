Le marché des tests d’Adiponectine pour soutenir la croissance au cours de la période de prévision 2022-2027 | Merck KGaA, Thermo fisher Scientific, Biorad Laboratories, Inc., Bout droit, LabCorp

L’adiponectine est un tissu adipeux, qui est une hormone dérivée avec une fonction de signalisation de rétroaction. Il est utilisé pour réguler le métabolisme du substrat énergétique et également la composition corporelle. C’est une protéine, présente en abondance dans l’adipokine sérique, qui est sécrétée par le tissu adipeux. L’adiponectine a montré un potentiel clinique important en tant que protéine dérivée des adipocytes dans la physiopathologie des maladies métaboliques et des maladies coronariennes.

Des niveaux plus élevés d’adiponectine circulante sont liés à un risque élevé d’événements cardiovasculaires indésirables, de prédiabète et de syndrome métabolique. Plusieurs études réalisées sur des modèles animaux ont mis en évidence ces résultats, un facteur évolutif clé pour le marché des tests d’adiponectine. L’industrie des soins de santé a également mis l’accent sur la forme bénéficiant des tests sur les animaux où les propriétés anti-inflammatoires, antiathérogènes, protectrices des cardiomyocytes et sensibilisantes à l’insuline de l’hormone sont utilisées.

Demandez un exemple de copie de ce rapport @ Cliquez ici: –

https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=90738

Acteurs Clés

* Eagle Biosciences

* Technologie Biologique Boster

* Merck KGaA

* Thermo fisher Scientific Inc.

* Laboratoires Biorad, Inc.

* Stratech

* LabCorp

* Abcam plc.

* Laboratoires Randox Sa

* Assaypro S.A.R.L.

Ces dernières années, les fabricants de médicaments se sont concentrés sur de nouvelles cibles médicamenteuses pour les troubles métaboliques liés à la résistance à l’insuline (IR). Cela a également suscité l’intérêt de l’industrie pour les tests d’adiponectine.

D’autre part, la demande croissante de la population pour le diagnostic d’hypoadiponectinémie a renforcé les perspectives du marché des tests d’adiponectine. L’épidémie croissante de la population obèse de tous âges a également alimenté des études cliniques sur les niveaux d’adiponectine dans le corps.

Demander Une Réduction

https://www.reportconsultant.com/ask_for_discount.php?id=90738

Segmentation du Marché

Segmentation par Type de Produit

* Kits ELISA d’Adiponectine

* Kits d’immunoessai enzymatique d’Adiponectine

* Autres

Segmentation par Utilisateur Final

• Hôpital

* Laboratoires de Diagnostic

* Laboratoires de Recherche

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Renseignez-Vous Avant D’Acheter Ce Rapport De Recherche: –

https://www.reportconsultant.com/enquiry_before_buying.php?id=90738

Les objectifs de l’étude de ce rapport sont les suivants:

* Analyser la croissance mondiale des tests d’Adiponectine, les prévisions futures, les opportunités de statut, le marché clé et les acteurs clés.

* Présenter les tendances et le développement du marché des tests d’Adiponectine en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, au Japon, en Asie du Sud-Est, en Inde et en Amérique centrale et du Sud.

* Dresser un profil stratégique des acteurs clés et analyser de manière exhaustive leur plan et leurs stratégies de développement.

* Définir, décrire et prévoir le marché des tests d’adiponectine par type de produit, marché et régions clés.

Table des Matières

Aperçu du rapport: Il comprend les principaux acteurs du marché mondial des tests d’adiponectine couverts par l’étude de recherche, la portée de la recherche, les segments de marché par type, les segments de marché par application, les années considérées pour l’étude de recherche et les objectifs du rapport 2022-2027.

Tendances de la croissance mondiale: Cette section se concentre sur les tendances de l’industrie où les moteurs du marché et les principales tendances du marché sont mis en lumière. Il fournit également les taux de croissance des principaux producteurs opérant sur le marché mondial des tests d’adiponectine. En outre, il propose une analyse de la production et de la capacité où sont discutées les tendances des prix de commercialisation, la capacité, la production et la valeur de production du marché mondial des tests d’Adiponectine.

Part de marché par les fabricants: Ici, le rapport fournit des détails sur les revenus par les fabricants, la production et la capacité par les fabricants, les prix par les fabricants, les plans d’expansion, les fusions et acquisitions et les produits, les dates d’entrée sur le marché, la distribution et les zones de marché des principaux fabricants.

Taille du marché par type: Cette section se concentre sur les segments de type de produit où la part de marché de la valeur de la production, le prix et la part de marché de la production par type de produit sont discutés.

Taille du marché par application: Outre un aperçu du marché mondial des tests d’Adiponectine par application, il donne une étude sur la consommation sur le marché mondial des tests d’Adiponectine par application.

Production par région: Ici, le taux de croissance de la valeur de la production, le taux de croissance de la production, les importations et les exportations et les acteurs clés de chaque marché régional sont fournis.

Consommation par région : Cette section fournit des informations sur la consommation de chaque marché régional étudié dans le rapport. La consommation est discutée en fonction du pays, de l’application et du type de produit.

Profils de l’entreprise: Presque tous les principaux acteurs du marché mondial des tests d’Adiponectine sont présentés dans cette section. Les analystes ont fourni des informations sur leurs récents développements sur le marché mondial des tests d’Adiponectine, les produits, les revenus, la production, les activités et la société.

Analyse de la chaîne de valeur et des ventes: Il analyse en profondeur les clients, les distributeurs, les canaux de vente et la chaîne de valeur du marché mondial des tests d’Adiponectine.

Principales conclusions: Cette section donne un aperçu rapide des conclusions importantes de l’étude de recherche.

Rebecca Bardoux

(Consultant en rapport)

sales@reportconsultant.com

www.reportconsultant.com

À propos de nous:

Report Consultant est une destination de choix pour vos aptitudes commerciales et vos solutions analytiques, car nous fournissons des sources d’informations qualitatives et quantitatives qui sont compétentes pour fournir des solutions uniques. Nous associons habilement des recherches qualitatives et quantitatives dans des proportions exactes pour obtenir le meilleur rapport, qui donne non seulement les informations les plus récentes, mais vous aide également à vous développer.