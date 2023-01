Le marché des tests chimiques et nutritionnels devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,8% jusqu’en 2028. Eurofins Scientific, SGS SA, BUREAU VERITAS, Intertek Group plc, ALS Limited, Thermo Fisher Scientific Inc., SCS Global Services, SAI Global Pty Limited, TÜV Rheinland, TÜV NORD GROUP, ASPIRATA, Mérieux NutriSciences, UL LLC, ALS Laboratories, Alex Stewart Food Test Lab, ALS Laboratories (UK) Limited, Certified Laboratories, Inc, Alfa Chemistry, RBP Chemical Technology, Inc, AGQ Labs USA sont des entreprises nationales et mondiales.

Le marché des tests chimiques et nutritionnels devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,8% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des tests chimiques et nutritionnels fournit une analyse et des informations sur divers facteurs attendus. pour l’emporter. Il fournit l’impact sur la croissance du marché au cours de la période de prévision. La sensibilisation croissante à la santé dans le monde alimente la croissance du marché des tests chimiques et nutritionnels.

Les tests nutritionnels font référence à un type de test qui aide les fabricants à détecter les concentrations exactes d’ acides aminés , d’enzymes, de minéraux, de glucides et d’antinutriments, entre autres ingrédients importants d’un produit. Ce test est très utile pour identifier les types de viande. Cela aide également à réduire le risque de contrefaçon alimentaire, à faire respecter les réglementations en matière d’étiquetage et à évaluer la valeur de chaque action.

La sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité alimentaire à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des tests chimiques et nutritionnels. L’augmentation des cas de contamination chimique dans l’industrie de la transformation des aliments en raison d’une utilisation inappropriée de la technologie de production de plats préparés et l’augmentation des épidémies d’intoxication alimentaire ont alimenté la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des tests chimiques et nutritionnels et taille du marché

Le marché des tests chimiques et nutritionnels est segmenté en fonction du type de produit et de son application. La croissance inter-segments aide à analyser les poches de niche pour les stratégies de croissance et de mise sur le marché et à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché des tests chimiques et nutritionnels est segmenté en boissons, boulangerie et confiserie, collations, produits laitiers et desserts, viande et volaille, sauces, vinaigrettes et condiments , fruits et légumes, aliments pour bébés et autres.

Sur la base de l’application, le marché des tests chimiques et nutritionnels est segmenté en pesticides, pesticides et produits pharmaceutiques.

Analyse au niveau national du marché des tests chimiques et nutritionnels

Le marché des tests chimiques et nutritionnels et la taille du marché sont analysés, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de produit et application mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des tests chimiques et nutritionnels sont les suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie et Russie en Amérique du Nord. Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Europe, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Amérique du Sud, partie de l’Amérique du Sud Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), qui fait partie du reste du monde, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, de l’Afrique du Sud et du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) .

L’Europe domine le marché des tests chimiques et nutritionnels en raison de la forte prévalence d’allergies alimentaires chez les consommateurs de la région. La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de l’augmentation de la consommation de produits d’épicerie emballés et transformés dans cette région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Tests chimiques nutritionnels

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché des tests chimiques et nutritionnels sont:

Eurofins Scientific, SGS SA, BUREAU VERITAS, Intertek Group plc, ALS Limited, Thermo Fisher Scientific Inc., SCS Global Services, SAI Global Pty Limited, TÜV Rheinland, TÜV NORD GROUP, ASPIRATA, Mérieux NutriSciences, UL LLC, ALS Laboratories, Alex Stewart Food Test Lab, ALS Laboratories (UK) Limited, Certified Laboratories, Inc, Alfa Chemistry, RBP Chemical Technology, Inc, AGQ Labs USA sont des entreprises nationales et mondiales.

Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

