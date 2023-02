Le marché des tests chimiques et nutritionnels devrait connaître une croissance de l’industrie à un taux de 7,8% d’ici 2028 En fonction du type de produit, le marché des tests chimiques et nutritionnels est segmenté en boissons, boulangerie et confiserie, collations, produits laitiers et desserts, viande et volaille, sauces, vinaigrettes et condiments, fruits et légumes, aliments pour bébés et autres.

Le marché des tests chimiques et nutritionnels devrait connaître une croissance du marché à un TCAC de 7,8 % au cours de la période de prévision 2021 à 2028 . Le rapport de Data Bridge Market Research sur le marché des tests chimiques et nutritionnels fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en indiquant leur impact sur la croissance du marché. La sensibilisation croissante à la santé à travers le monde accélère la croissance du marché des tests chimiques et nutritionnels.

Les tests nutritionnels font référence au type de test qui aide les fabricants à déterminer les concentrations exactes d’acides aminés, d’enzymes, de minéraux, de glucides et d’antinutriments, entre autres ingrédients clés, dans les produits. Ces tests sont très utiles pour identifier les types de viande. Il contribue également à réduire le risque de falsification des aliments, fait respecter les réglementations en matière d’étiquetage et vérifie la valeur de toutes les mesures.

L’augmentation de la sensibilisation à la sécurité alimentaire parmi les consommateurs du monde entier est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des tests chimiques et nutritionnels. L’augmentation des cas de contamination chimique dans l’industrie de la transformation des aliments en raison d’une mauvaise utilisation de la technologie dans la production d’aliments prêts à consommer et l’augmentation des épidémies de maladies d’origine alimentaire ont accéléré la croissance du marché. L’augmentation de la demande d’aliments préparés et d’aliments emballés et le développement de technologies de pointe relatives aux procédures de test de sécurité ont encore eu un impact sur le marché.

Portée du marché mondial des tests chimiques et nutritionnels et taille du marché

Le marché des tests chimiques et nutritionnels est segmenté en fonction du type de produit et de l’application. La croissance entre les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance des marchés de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans vos domaines d’application principaux et vos marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché des tests chimiques et nutritionnels est segmenté en boissons, boulangerie et confiserie, collations, produits laitiers et desserts, viande et volaille, sauces, vinaigrettes et condiments, fruits et légumes, aliments pour bébés et autres.

Sur la base des applications, le marché des tests chimiques et nutritionnels est segmenté en produits agrochimiques, pesticides et produits pharmaceutiques.

Analyse au niveau du pays du marché des tests chimiques et nutritionnels

Le marché des tests chimiques et nutritionnels est analysé, la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de produit et application, comme mentionné ci-dessus.

L’Europe domine le marché des tests chimiques et nutritionnels en raison de la forte prévalence d’allergies alimentaires chez les consommateurs de la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de la consommation de produits comestibles emballés et transformés dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché des tests chimiques et nutritionnels fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché intérieur influençant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir la situation du marché dans divers pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence intense ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et les routes commerciales sont également pris en compte tout en fournissant l’analyse prédictive des données nationales.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des tests chimiques et nutritionnels sont:

Eurofins Scientific , SGS SA, BUREAU VERITAS, Intertek Group plc, ALS Limited , Thermo Fisher Scientific Inc., SCS Global Services , SAI Global Pty Limited, TÜV Rheinland, TÜV NORD GROUP, ASPIRATA, Mérieux NutriSciences, UL LLC, ALS Laboratories , Alex Stewart Food Test Lab, ALS Laboratories (UK) Limited , Certified Laboratories, Inc, Alfa Chemistry, RBP Chemical Technology, Inc et AGQ Labs USA, ainsi que d’autres participants nationaux et internationaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

