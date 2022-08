Le marché des tests au point de service (POCT) en Asie-Pacifique atteindrait 64,46 milliards USD avec la part, la tendance, la segmentation et les prévisions d’ici 2029

Rapport d’étude de marché sur les tests au point de service (POCT) en Asie-Pacifique , principaux attributs tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse dédiées, l’innovation, des solutions de talents, des approches intégrées, la technologie la plus avancée et l’engagement jouent un rôle clé . Toutes ces fonctionnalités sont strictement appliquées lors de la création de ce rapport de marché pour un client. Il présente une solution définitive pour obtenir des informations sur le marché avec lesquelles les entreprises peuvent réfléchir clairement au marché et ainsi prendre des décisions importantes pour la croissance de l’entreprise. Le rapport universel sur le marché des tests au point de service (POCT) en Asie-Pacifique comprend tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des tests au point de service (POCT) en Asie-Pacifique comprennent:

Abbott (États-Unis)

Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

BD (États-Unis)

Siemens Healthcare Private Limited (Allemagne)

Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)

Danher (États-Unis)

Sekisui Diagnostics (États-Unis)

Trinity Biotech (Irlande)

bioMerieux (France)

Diagnostic EKF (Allemagne)

AccuBioTech Co., Ltd. (Chine)

Analyses et aperçus clés du marché :

Les tests au point de service, qui sont définis comme des tests pouvant être effectués à proximité du patient et permettant de prendre immédiatement un choix médical en fonction des résultats et du suivi. Les tests au point de service (POCT), également connus sous le nom de tests avec le patient, permettent aux médecins d’évaluer des résultats de diagnostic précis en temps réel et de qualité laboratoire en quelques minutes plutôt qu’en quelques heures. Il garantit que les patients reçoivent les soins les plus efficaces et les plus efficients possibles, quand et où ils en ont besoin.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tests au point de service (POCT), qui s’élevait à 29 milliards USD en 2021, atteindrait 64,46 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 10,5 % au cours de la période de prévision 2022 jusqu’en 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Analyse / aperçus régionaux du marché des tests au point de service (POCT)

Le marché des tests au point de service (POCT) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, technologie, prescription, utilisateur final de l’application et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des tests au point de service (POCT) sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie- Pacifique (APAC).

La Chine devrait dominer le marché car les produits de test au point de service (POCT) en Chine ont un espace d’application massif dans les domaines de l’exploitation hospitalière, des services d’urgence, des soins intensifs, de la prévention et du contrôle des maladies chroniques, des urgences de santé publique, du comté- la construction d’institutions médicales de niveau supérieur et de nouveaux soins médicaux de soutien en milieu rural.

Le Japon dominera le marché en raison du nombre croissant de personnes atteintes du VIH et d’autres maladies, ce qui se traduira par un taux d’approbation élevé pour les dispositifs de dépistage au point de service dans le pays. L’Inde est le pays dominant en raison de la forte prévalence de maladies parmi sa population.

Dynamique du marché des tests au point de service (POCT): –

Conducteurs:

Tendance à la hausse de la prévalence des maladies dans les pays en développement

Les maladies chroniques et les infections aiguës sont en augmentation dans les pays en développement, en raison, entre autres, d’un manque de sensibilisation à la santé, d’une infrastructure médicale médiocre et d’un mode de vie sédentaire. En raison de ces circonstances, le diagnostic et le traitement sont retardés, tout comme la qualité des soins obtenus. Le besoin de tests au point de service pour un diagnostic rapide augmente en raison de leur commodité d’utilisation, de leur rentabilité et de la petite taille du produit.

Avantages liés au test OTC

Le marché des tests au point de service pour les tests TC devrait se développer à un TCAC de 7,1 % jusqu’en 2027, en raison d’une augmentation des tests OTC tels que les tests de grossesse et les tests de glycémie qui fournissent des résultats en quelques secondes. Ces examens ne nécessitent pas le recours à un spécialiste qualifié et peuvent être effectués par des individus eux-mêmes, propulsant l’industrie vers l’avant. Le kit First Response, par exemple, est un test de grossesse rapide qui fournit une réponse en 60 secondes. Les kits de lecteur de glycémie actifs Accu-Chek offrent également aux clients des lectures en 5 secondes, ce qui stimule la demande du marché.

L’augmentation du taux d’incidence du diabète et de l’obésité entraîne des maladies cardiovasculaires

La prévalence accrue du diabète et de l’obésité, le marché des tests au point de service pour les tests cardio-métaboliques devrait dépasser 5,3 milliards USD d’ici 2027. Le test cardiométabolique détermine également le pourcentage d’acide docosahexaénoïque (DHA) et d’acide eicosapentanoïque (EPA) en rouge membrane des cellules sanguines. Cela aide également à identifier de nouveaux facteurs de risque d’arrêt cardiaque et d’autres troubles cardiaques.

Le marché des tests au point de service (POCT) est segmenté en fonction du produit, de la technologie, de la prescription, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Surveillance de la glycémie

Bandes

Mètres

Lancettes

Tests cardiométaboliques

Test de marqueur cardiaque

hsTnl

BNP

D-dimère

CK-MB

Myoglobine

Les autres

Analyse des gaz sanguins/électrolytes

Test HBA1C

Application

Tests cardio-métaboliques

Dépistage des maladies infectieuses

Tests de néphrologie

Test de toxicomanie (DoA)

Test de glycémie

Test de grossesse

Test de biomarqueurs du cancer

Autres applications

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de diagnostic

Laboratoires de recherche

Soins à domicile

Les autres

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Pharmacies de détail

