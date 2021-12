Le marché des Tests Alternatifs Non Animaux s’attend à une Croissance Énorme d’ici 2027 TCAC + 10% || HRel Corporation, Cyprotex, VITROCELL, SIMULAB.

Les organisations de défense des droits des animaux telles que PETA sont également confrontées à la croissance des technologies alternatives d’expérimentation animale pour développer des approches sans cruauté et traiter moralement les animaux. Ces gouvernements des droits des animaux se plaignent et mènent des mouvements médiatiques pour mettre fin à la détresse et à la souffrance physiologiques des animaux pour avoir enquêté sur les médicaments, les produits cosmétiques, les produits chimiques et les éléments alimentaires.

Le marché mondial des essais d’alternatives non animales devrait passer de 1,11 milliard de dollars en 2020 à 1,23 milliard de dollars en 2021, avec un taux de croissance annuel composé de +10 % de 2021 à 2027.

Les organisations travaillent avec soin avec les agences gouvernementales, les institutions d’enseignement et les industries d’utilisation finale pour fournir du financement pour les technologies émergentes. Par conséquent, les préoccupations éthiques concernant les recherches sur les animaux créent de nouvelles législations dans divers pays, entraînant ainsi le marché des autres technologies

Acteurs clés-

HRel Corporation, Cyprotex, VITROCELL, SIMULAB, Laboratoires Bio-Rad, GE Healthcare, SGS SA, BioIVT, Laboratoires Abbott et Gentronix Limited.

Le secteur du maquillage étant l’industrie d’utilisation finale importante pour les tests non-créature et électifs, les organisations se concentrent sur la création de techniques de test pour en tirer profit en élargissant les demandes. Par exemple, L’Oréal a créé deux méthodes facultatives pour tester des produits de soins de beauté. Les deux stratégies sont U-SENS et le Test d’Irritation Oculaire de l’Épithélium Cornéen Humain (HCE EIT). U-SENS est une méthode destinée à distinguer et à anticiper les hypersensibilités cutanées, qui se produisent sous forme de réponse immunologique différée lors d’un contact ressuscité avec une substance d’affûtage, tandis que HCE EIT est une stratégie créée pour évaluer le potentiel d’aggravation oculaire par les synthétiques.

Analyse de la Segmentation du Marché des Alternatives Non Animales

Par Technologie-

* Technologie de Culture Cellulaire

* Technologie À Haut Débit

* Imagerie moléculaire

* Technologie Omics

Par Méthode-

* Analyse Cellulaire

* Analyse biochimique

* In Silico

* Ex vivo

Par Utilisateur Final-

* Industrie Pharmaceutique

* Cosmétiques et Produits Ménagers

• Diagnostic

* Industrie chimique

• Agroalimentaire

Table des Matières:

* Une opinion descriptive du cadre d’affaires

* Offre des avis de clients

* Différentes approches pour voyager sur le Marché des Tests Alternatifs Non Animaux

* Aperçu global du paysage concurrentiel

* Segmentation du marché à travers le monde

* Marché des essais Alternatifs Non Animaux dans les régions

* Examen détaillé des principaux acteurs, vendeurs et commerçants

* Données informatives pour la planification stratégique de l’entreprise

* Méthode d’évaluation des risques

* Condition Préalable du Marché des Essais Alternatifs Non Animaux

* Prévoir les développements innovants et les futurs concurrents

• Annexe

