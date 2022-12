Le marché des tests alimentaires par chromatographie reconnaît une croissance, une croissance, une taille, une part, des tendances, une demande et une analyse de segmentation remarquables d’ici 2029

Le document d’analyse du marché des tests alimentaires de chromatographie fournit un aperçu détaillé des spécifications des produits, des types de produits, de l’analyse de la production et de la technologie, en tenant compte de facteurs clés tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Selon ce rapport, les principaux acteurs prennent des mesures telles que des développements, des lancements de produits, des acquisitions, des fusions, des coentreprises et des analyses concurrentielles dans l’industrie du marché des tests alimentaires par chromatographie. Les rapports de marché analysent et fournissent des données historiques ainsi que les performances actuelles du marché. Ce rapport est une analyse professionnelle et approfondie du marché et de l’état actuel de l’industrie du marché des tests alimentaires par chromatographie. nouvelles ventes, ventes de remplacement, démographie nationale,

Analyse et perspectives du marché des tests alimentaires chromatographiques

L’inspection chromatographique des aliments peut être utilisée à différentes étapes de la chaîne alimentaire, de la détermination de la qualité des aliments à la détection d’additifs, de pesticides, d’agents pathogènes et d’autres contaminants dangereux pouvant affecter la santé humaine. L’augmentation des maladies infectieuses telles que le COVID-19 dans toutes les régions a stimulé la croissance des tests alimentaires, y compris les tests alimentaires chromatographiques.

La prévalence croissante des maladies d’origine alimentaire, les progrès technologiques dans l’industrie des tests, la rigueur des réglementations et des normes alimentaires et l’augmentation des investissements dans les services de test de sécurité alimentaire sont quelques-uns des facteurs qui animent le marché. Cependant, le coût élevé des équipements de chromatographie et l’existence de technologies alternatives d’inspection des aliments peuvent entraver la croissance du marché. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des tests alimentaires par chromatographie devrait croître à un TCAC de 6,3 % sur la période de prévision 2022-2029.

définition du marché

L’intoxication alimentaire est causée par l’ingestion d’aliments avariés ou contaminés par des additifs, des pesticides, des bactéries pathogènes, des virus ou des parasites et provoquant une infection. L’intoxication alimentaire peut se propager à travers une variété de facteurs, tels que la mauvaise manipulation des aliments et le manque de sensibilisation. Ces déclencheurs de maladies doivent être testés avant que les aliments ne soient consommés. La chromatographie peut être utilisée à de nombreuses étapes de la chaîne alimentaire, de la détermination de la qualité des aliments à la détection d’additifs, de pesticides et d’autres contaminants nocifs.

Dynamique du marché mondial des tests alimentaires par chromatographie

chauffeur

Une augmentation du nombre de maladies d’origine alimentaire

L’intoxication alimentaire est causée par la consommation d’aliments ou de boissons contaminés. Il existe plus de 250 maladies alimentaires connues. La plupart des infections sont causées par des bactéries, des virus et des parasites, et certaines sont causées par des produits chimiques et des toxines. Escherichia coli est la principale espèce bactérienne vivant dans l’intestin humain.

Adoption croissante des techniques de test chromatographique

La chromatographie est une technique biophysique importante qui peut séparer, identifier et purifier les composants des mélanges pour une analyse qualitative et quantitative. La chromatographie permet aujourd’hui à l’industrie alimentaire de fournir des informations précises sur, par exemple, les nutriments d’un aliment particulier.

Rappels d’aliments et augmentation des quantités de malbouffe

Un rappel d’aliments est une mesure prise pour retirer de la vente, de la distribution et de la consommation certains aliments qui présentent un risque pour la sécurité des consommateurs. Les rappels d’aliments peuvent être déclenchés à la suite de rapports ou de plaintes provenant de diverses sources telles que les fabricants, les grossistes, les détaillants, les organismes gouvernementaux et les consommateurs.

chance

Avancées technologiques dans l’industrie des tests

Les tendances technologiques de l’inspection chromatographique des aliments qui stimulent la croissance du marché ces dernières années sont l’intelligence artificielle (IA), la numérisation, les technologies connectées et les technologies d’automatisation intelligentes alimentées par les données et l’apprentissage automatique. Avant la pandémie, l’intérêt pour les avantages des technologies intelligentes et automatisées était élevé.

rachat/défi

Coûts élevés associés aux tests chromatographiques et à l’existence de techniques alternatives de test des aliments

Cependant, il existe actuellement différents types de tests chromatographiques tels que la chromatographie sur papier, la chromatographie sur couche mince, la chromatographie en phase gazeuse, la chromatographie sur membrane et la chromatographie colorant-ligand. Ces tests chromatographiques sont largement utilisés dans les industries alimentaires, biopharmaceutiques, nutraceutiques et de bioprocédés. Les tests chromatographiques sont utilisés dans diverses industries pour obtenir des résultats précis après les tests, mais les tests chromatographiques sont coûteux et prennent du temps. Un autre facteur qui peut entraver les tests chromatographiques utilisés dans l’industrie alimentaire est le coût qui y est associé.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des tests alimentaires chromatographiques

Le COVID-19 a eu un impact positif sur le marché alors que les services d’inspection des aliments sont en plein essor. Alors que la demande de systèmes et de services d’inspection chromatographique des aliments a augmenté parmi les consommateurs en raison du COVID-19, la nécessité de détecter la contamination et les agents pathogènes est devenue un mandat à suivre pour l’industrie alimentaire. Cela a alimenté la croissance de nombreux types de services d’inspection des aliments, y compris l’inspection des aliments par chromatographie.

développement récent

En juin 2022, PerkinElmer, Inc. a lancé une solution de plate-forme de chromatographie en phase gazeuse automatisée de nouvelle génération. Les principales caractéristiques de la solution étaient une chromatographie en phase gazeuse automatisée (GC), un échantillonneur d’espace de tête et une solution GC/spectrométrie de masse (GC/MS).

indice

Rapport de recherche sur le marché mondial des tests alimentaires par chromatographie

Chapitre 1 Aperçu du marché des tests alimentaires chromatographiques

Chapitre 2 Impact économique mondial sur les industries

Chapitre 3 Concurrence sur le marché mondial des tests de chromatographie alimentaire par les fabricants

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par région

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial des tests de chromatographie alimentaire par application

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

… … Continuer pour TOC

