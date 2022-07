Le marché des terminaux de point de vente NFC d’une valeur de 11 503,09 millions de dollars américains d’ici 2027 – Recherche exclusive par The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé «Prévisions du marché des terminaux NFC POS jusqu’en 2027 – Impact COVID-19 et analyse globale – par type de produit (mobile et fixe) et application (divertissement, soins de santé, hôtellerie, vente au détail et Autres) », le marché était évalué à 3 390,47 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 11 503,09 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 16,8 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs avec leurs développements sur le marché.

Aperçu du marché

Au fil des ans, la communication en champ proche (NFC) est devenue l’une des technologies les plus connues utilisées dans de nombreuses solutions de paiement mobile. Les smartphones sont aujourd’hui équipés de puces NFC ; par conséquent, tout en effectuant des transactions en magasin, les consommateurs mobiles peuvent utiliser leurs appareils au lieu d’espèces et de cartes de crédit. La technologie peut également être utilisée pour offrir aux utilisateurs finaux une meilleure expérience, en plus de supprimer les tracas liés au paiement des produits en magasin. Avec l’introduction des solutions NFC POS, les propriétaires de magasins peuvent fournir intelligemment les détails des produits à leurs acheteurs en simplifiant le processus de facturation dans tout le magasin et en prenant moins de temps. Ces accessoires numériques sont généralement attachés à un article du magasin avec une étiquette « tap to pay » que les clients peuvent utiliser pour payer directement l’article acheté sans aucun tracas.

Il devient évident avec la propagation de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis que quelques-uns peuvent échapper à son champ d’application, présentant des défis importants à toutes les industries. La fermeture de tous les points de vente par les autorités gouvernementales, associée aux normes de distanciation sociale qu’elles ont établies, affecte négativement les investissements des points de vente dans tout type d’avancées technologiques. Par exemple, les ventes du segment de l’épicerie en ligne aux États-Unis ont enregistré une augmentation de 210,1 % en 2020 en raison de la pandémie. Cette augmentation des ventes en ligne de consommables réduit la dépendance de la population de la région vis-à-vis des magasins physiques, ce qui freine la croissance du marché des terminaux de point de vente NFC.

