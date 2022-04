Le marché des terminaux de communication par satellite d’une valeur de 6 030,7 millions de dollars américains d’ici 2028 – Rapport exclusif de The Insight Partners

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché des terminaux de communication par satellite jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par classification et application», le marché était évalué à 3 877,1 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 6 030,7 millions de dollars américains. d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 6,5 % de 2021 à 2028.

Un terminal de communication par satellite portable, également appelé point d’accès ou communicateur par satellite, est l’un des plus petits appareils SATCOM bidirectionnels. Un tel terminal de communication par satellite utilise une puce GPS interne pour recueillir des informations de localisation. Lorsque l’option ENVOYER est sélectionnée, les informations de localisation sont envoyées à une agence de surveillance commerciale via des satellites commerciaux.

Le rôle de l’agence de surveillance commerciale est de transmettre les informations à l’agence d’intervention respective. En règle générale, les acheteurs d’appareils de communication par satellite portables sont impliqués dans des activités telles que le vélo de montagne, la randonnée, la navigation de plaisance, l’escalade et le vol. Les petits terminaux SATCOM sont également utiles pour les personnes qui doivent travailler dans des régions éloignées, telles que les forestiers, les bûcherons, les pêcheurs, les géologues et le personnel de la faune.

Le rapport sur le marché des terminaux de communication par satellite comprend des informations sur les collaborations stratégiques. L’étude mentionne également les principaux acteurs du marché des terminaux de communication par satellite. Voici quelques acteurs de premier plan impliqués dans le marché des terminaux de communication par satellite – Principaux acteurs : Airbus ; AVL Technologies ; Collins Aerospace ; General Dynamics Mission Systems, Inc. ; Honeywell International Inc. ; L3Harris Technologies, Inc. ; NEC Corporation ; INGÉNIERIE ST ; Groupe Thalès ; et Viasat, Inc.

Des fonctionnalités améliorées telles que le suivi du fil d’Ariane via Google Earth et l’envoi de messages préprogrammés sont également proposées via des terminaux SATCOM portables et de petite taille. Certains des derniers appareils qui fournissent une communication bidirectionnelle par satellite sont Spot X, Germin InReach mini, Bivy stick blue et Zoleo satellite communicator, entre autres. Iridium a lancé son service Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) en 2020. Le lancement de nouveaux terminaux GMDSS facilite l’accès à une flotte de navires, qui sont nécessaires par le droit maritime pour maintenir le service de sécurité en bande L. La demande de terminaux SATCOM portables et de petite taille devrait augmenter considérablement dans les années à venir en raison de l’amélioration de l’utilité.

La tendance des solutions de communication par satellite personnalisées pour les applications de véhicules terrestres marins et militaires augmente de jour en jour. De nombreuses nouvelles solutions SATCOM permettent d’établir une communication ininterrompue même lorsque le navire ou le véhicule terrestre militaire est en mouvement. La communication par satellite en mouvement (SOTM) permet aux forces de défense respectives de partager des données et des communications vocales de manière efficace et efficiente lors de déplacements dans des véhicules tactiques à des vitesses allant jusqu’à 80 mph (130 km / h). Selon l’emplacement, la taille et la forme du véhicule terrestre militaire ou de tout navire, le besoin de terminaux de communication par satellite personnalisés augmente de nos jours.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage mondial. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Terminal de communication par satellite. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché des terminaux de communication par satellite pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché.

