Le marché des terminaux de communication laser va prospérer avec un TCAC impressionnant en 2021-2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des terminaux de communication laser devrait passer de 21,2 millions USD en 2021 à 714,9 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 59,3 % de 2022 à 2030 . La communication par radio et par fibre optique est combinée dans la technologie de communication laser, qui utilise un laser comme source de communication. Les avantages de la technologie de communication laser comprennent un taux de communication élevé, une sécurité élevée, une sélection facile de la bande d’ondes, une vitesse de transmission rapide, une grande capacité d’information et des capacités anti-brouillage. Il se caractérise par un petit volume, une construction simple, une mobilité flexible, un poids léger et une faible consommation d’énergie. Il a une valeur stratégique et peut être utilisé dans les domaines civil et militaire.

La technologie de communication laser spatiale est utilisée dans les domaines des enquêtes de sécurité publique, de la lutte contre le terrorisme, des secours en cas de tremblement de terre, etc., car il s’agit d’un programme de communication d’urgence. La technologie de communication laser spatiale peut fournir des données et des services militaires confidentiels pour l’attaque et la défense conjointes de plusieurs armes et présente des avantages significatifs dans la mise en réseau sur le terrain, la confrontation d’informations et les guerres locales.

En outre, le meilleur choix pour résoudre le problème de la transmission d’informations « les mille derniers mètres » et la transmission des petites et micro stations de base dans la technologie de communication mobile 5G est la communication laser . La technologie de communication laser spatiale est la meilleure en raison de ses avantages, tels qu’une bande passante élevée, une transmission rapide et pratique et un faible coût.

Le projet de réseau d’information d’intégration espace-espace en Chine est un projet de construction à grande échelle qui suit le principe « pas de sécurité de réseau, pas de sécurité nationale ». Il comprend également la transmission de données spatiales à large bande, comme un réseau fédérateur à large bande et un réseau d’accès au réseau spatial. Cependant, du fait du mode de communication satellitaire hyperfréquence traditionnel, répondre aux besoins de transmission haut débit maximum du réseau spatial de 40 à 100 Gb/s est difficile. Un réseau laser spatial est nécessaire de toute urgence pour soutenir ce projet massif.

En 2021, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. De plus, l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision (2022-2030).

Portée du marché mondial des terminaux de communication laser

L’étude classe le marché des terminaux de communication laser en fonction du type, de l’application et des régions .

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Borne au sol

Terminal aéroporté

Borne spatiale

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Militaire

Civil

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Marché mondial des terminaux de communication laser, par type

Le marché mondial des terminaux de communication laser a été segmenté en terminal terrestre, en terminal aéroporté et en terminal spatial. En 2021, les terminaux aéroportés détenaient la plus grande part du marché mondial des communications laser. Le terminal de communication par satellite aéroporté est conçu par ASELSAN pour fournir des données IP, des avions de patrouille maritime (MPA), des téléconférences vidéo et des communications par fax via satellite pour les véhicules aériens sans pilote (UAV), la voix sécurisée / non sécurisée, les avions commerciaux / militaires et autres aéroportés plates-formes.

De plus, la demande accrue de communications par satellite personnalisées et l’adoption accrue d’émetteurs-récepteurs de communication par satellite stimulent le marché. Cependant, la croissance du marché est entravée par les problèmes de cybersécurité et le coût élevé des services par satellite. D’autre part, les terminaux de communication par satellite ultra-compacts pour les drones tactiques et la nécessité d’améliorer l’expérience des passagers et de présenter de nouvelles opportunités de croissance dans l’industrie.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des terminaux de communication laser

Principaux acteurs du marché mondial des terminaux de communication laser :

Mynaric SA

TESAT Spacecom (Airbus)

Hensold

Atomique générale

Espace Micro

Thales Alenia Space (Thales et Leonardo)

Ball Aerospace & Technologies (Ball Corporation)

Opérations spatiales ATLAS, Inc.

Hypérion Technologies

Fibertek

Société de physique optique

BridgeComm, Inc.

Espace Ulysse

