Le marché des tendances de consommation de données mobiles devrait connaître une croissance massive d’ici 2027: AT&T, china mobile, China Telecom

Le nombre d’abonnés mobiles et de personnes utilisant Internet sur leur téléphone mobile est passé de 7,80 milliards d’abonnés en 2017 à 7,97 milliards d’abonnés en 2018, avec un ajout de 170 millions d’abonnés au cours de l’année et le nombre d’abonnés devrait atteindre 9,52 milliards avec un TCAC de 2,0 %.

En 2018, la base globale d’abonnés mobiles était de 7,97 milliards, dont 3,58 milliards d’abonnés à Internet. Les abonnés à Internet représentaient une part notable de la base d’abonnés globale. L’adoption de la technologie 5G devrait commencer à partir de 2020.



Selon la segmentation régionale, le marché des tendances de consommation de données mobiles fournit les informations couvrant les régions suivantes :

* Amérique du Nord

* Amérique du Sud

* Asie et Pacifique

* Europe

* MEA (Moyen-Orient et Afrique)

Tendances clés de la consommation de données mobiles

Le trafic de données mobiles chaque mois et pour chaque smartphone devrait rester persistant dans toute la région malgré des différences significatives dans les modèles de consommation de données. Par exemple, l’Amérique du Nord affiche l’utilisation la plus élevée en représentant près de 5,1 Go par mois par utilisateur actif de smartphone, tandis que l’Europe de l’Ouest devrait approcher les 2,7 Go par mois d’ici la fin de 2016. En outre, la croissance du marché développé des tendances de consommation de données mobiles, comme les États-Unis et l’Europe, ralentit, car ces régions approchent de la saturation en termes d’abonnés mobiles. Cependant, les économies en développement comme l’Inde et la Chine ont un potentiel de croissance important de 2019 à 2027.



Perspectives stratégiques Les

principaux moteurs de croissance responsables de cette augmentation de la base d’abonnés mobiles dans le monde incluent :

Demande croissante de services Internet dans les pays en développement comme la Chine et l’Inde

Augmentation des investissements dans les technologies avancées telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l’IoT et l’IA

Environnement réglementaire favorable et favorable

Des forfaits de données abordables et des smartphones à bas prix alimentent la croissance de la consommation de données

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des tendances de consommation de données mobiles :

INTRODUCTION

2. Principaux points à retenir

3. Tendances

mondiales de la consommation de données mobiles 4. Consommation mondiale de données mobiles – Dynamiques clés

5. Paysage mondial des entreprises

6. Paysage concurrentiel mondial

7. Tendances mondiales de la consommation de données mobiles, profils d’entreprises clés

8. Annexe Enfin, les données mobiles Consumption Trends Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.



