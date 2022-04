Le marché des téléphones robustes d’une valeur de 4 850,42 millions de dollars américains d’ici 2028 – Rapport exclusif de The Insight Partners

The Insight Partners a publié un nouveau rapport intitulé « Marché des téléphones robustes« . Le rapport propose une analyse approfondie des stratégies de croissance clés, des moteurs, des opportunités, des segments clés et du paysage concurrentiel. Cette étude est une source d’informations utile pour les acteurs du marché, les investisseurs, les vice-présidents, les parties prenantes et les nouveaux entrants afin d’acquérir une compréhension approfondie de l’industrie et de déterminer les étapes à suivre pour obtenir un avantage concurrentiel.

Le marché des téléphones robustes devrait passer de 2 918,66 millions de dollars américains en 2021 à 4 850,42 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,5 % de 2021 à 2028.

Le marché des téléphones robustes en Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus rapide de 8,9 % au cours de la période de prévision. La tendance croissante à l’automatisation et à la numérisation des usines dans tous les secteurs, l’augmentation des investissements dans le développement industriel et les dépenses publiques dans les pays asiatiques tels que la Chine et l’Inde sont quelques-uns des principaux facteurs qui alimentent la demande de téléphones semi-robustes et ultra-robustes dans l’armée. et de la défense, du commerce et de l’industrie en Asie-Pacifique.

Le rapport présente le paysage concurrentiel du marché et une analyse approfondie et cohérente des principaux fournisseurs/acteurs clés du marché ainsi que l’impact du ralentissement économique dû au COVID.

Le marché des téléphones robustes est segmenté en fonction du type, de la taille de l’écran et de l’utilisateur final. En fonction du type, le marché est divisé en smartphones et téléphones en vedette. Le segment des téléphones en vedette représentait une part de revenus plus importante en 2020. Sur la base de la taille de l’écran, le marché des téléphones robustes est segmenté en moins de 5 pouces, 5 pouces à 6 pouces et plus de 6 pouces. Le segment 5 pouces à 6 pouces a contribué à la plus grande part des revenus en 2020, et il devrait également être le segment à la croissance la plus rapide entre 2021 et 2028.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en secteurs industriel, gouvernemental, commercial, militaire et de défense et grand public. En 2020, le segment industriel a dominé le marché mondial des téléphones robustes. En termes de géographie, le marché des téléphones robustes est segmenté en Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et SAM. L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en 2020, suivie de l’Europe et de l’APAC.

Le rapport sur le marché des téléphones robustes comprend des informations sur les collaborations stratégiques. L’étude mentionne également les principaux acteurs du marché des téléphones robustes. Voici quelques participants éminents impliqués dans le marché des téléphones robustes – Principaux acteurs: Blackview, Caterpillar, DOOGEE, OUKITEL, Juniper Systems Inc., AGM Mobile, Sonim Technologies Inc., Ulefone Mobile, Unitech, Zebra Technologies Corp. et Electronics Co. , LTD.

L’épidémie de COVID a touché un grand nombre d’entreprises en Amérique du Nord, les amenant à des défis financiers et logistiques. Les entreprises ont dû soit suspendre leurs opérations, soit réduire leurs activités, en raison des mesures de confinement. Plusieurs pays de la région représentent un marché majeur pour les téléphones durcis en raison de la présence de solides secteurs militaires et de défense, industriels, gouvernementaux et de sécurité publique. Dans des pays comme les États-Unis, les restrictions de verrouillage perturbent le calendrier des lancements de nouveaux produits, les investissements en R&D et les revenus des entreprises en raison de la réduction de la demande et des perturbations de l’approvisionnement et du calendrier de livraison, ce qui freine la croissance globale du marché des téléphones robustes en la région.

Pour comprendre principalement la dynamique du marché mondial des téléphones robustes dans le monde, le marché mondial est analysé dans les principales régions du monde : Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie), Amérique du Sud (Brésil, Argentine), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte et Afrique du Sud)

Les points saillants du rapport :

Estimations de la taille du marché par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2020 à 2028 et prévisions jusqu’en 2028. La structure du marché mondial des téléphones robustes en identifiant ses différents sous-segments Analyse de la valeur, part de marché, marché paysage de la concurrence, analyse SWOT et plans de développement dans les prochaines années. Des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché, y compris le potentiel de croissance, les opportunités, les moteurs, les défis et les risques spécifiques à l’industrie.

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

