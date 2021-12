Le marché des téléphones robustes devrait croître à un TCAC de 7,5% pour atteindre 4 850,42 millions de dollars US de 2021 à 2028

Le marché des téléphones robustes devrait passer de 2 918,66 millions de dollars US en 2021 à 4 850,42 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 7,5% de 2021 à 2028.

La demande de smartphones et de téléphones multifonctions augmente à un rythme impressionnant en raison des investissements croissants dans la recherche et le développement liés aux technologies d’affichage, aux réseaux de communication, à la batterie et aux progrès de l’appareil photo, entre autres. La mise à niveau en temps opportun des conceptions de téléphones robustes et l’intégration de nouvelles fonctionnalités pour rivaliser avec les smartphones et les téléphones multifonctions grand public mis à jour en permanence stimulent les ventes de téléphones robustes, en particulier dans les secteurs industriels avec des environnements de travail difficiles.

Les principaux acteurs du marché des téléphones robustes :

• Vue noire

• Caterpillar Inc

• DOOGEE

• Systèmes Juniper Inc

• Technologies Sonim Inc

• Zebra Technologies Corporation

• OUKITEL

• AGA MOBILE

• Ulefone Mobile

• Unitech Electronics Co., LTD

Aperçu du marché des téléphones robustes

Demande croissante de téléphones robustes dans divers secteurs

L’industrie mondiale de l’électronique grand public bénéficie fortement de l’adoption importante des smartphones dans des secteurs tels que la construction, la fabrication, la vente au détail, les transports et les services d’urgence, pour les communications critiques et non critiques. La demande de smartphones et de téléphones multifonctions augmente à un rythme impressionnant en raison de l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement liés aux technologies d’affichage, aux réseaux de communication, à la batterie et à l’appareil photo. La mise à niveau en temps opportun des conceptions de téléphones robustes et l’intégration de nouvelles fonctionnalités pour rivaliser avec les smartphones et les téléphones multifonctions grand public mis à jour en permanence stimulent les ventes de téléphones robustes, en particulier dans les secteurs industriels avec des environnements de travail difficiles.

Les segments et sous-sections du marché des téléphones robustes sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

Aperçu du marché basé sur les types

Le marché mondial des téléphones durcis, par type, est divisé en semi-durcis et entièrement durcis. Le segment semi-durci a dominé le marché en 2020 Les téléphones semi-durcis sont capables de gérer des conditions plus difficiles que les téléphones grand public ; cependant, ils ne sont toujours pas complètement étanches à la poussière ou à l’eau. De nombreux ordinateurs de poche semi-durcis sont dotés d’un indice de protection IP54, ce qui signifie que le produit est protégé contre les situations extrêmes, mais qu’il est en retard sur la protection contre la poussière.

Principaux points clés du marché des téléphones robustes

• Aperçu du marché des téléphones robustes

• Concurrence sur le marché des téléphones robustes

• Marché des téléphones robustes, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des téléphones robustes par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés du marché des téléphones robustes

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

