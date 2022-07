Le marché des technologies sportives atteindra 65 419,5 millions de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2027 à un TCAC de 13,5 % : The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Prévisions du marché des technologies sportives jusqu’en 2027 – Impact COVID-19 et analyse mondiale – par composant (matériel, logiciel et services) et technologie (système de suivi / technologie Hawk-Eye, technologie de diffusion, réalité virtuelle, technologie portable et autres technologies) », le marché était évalué à 24 135,2 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 65 419,5 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 13,5 % de 2020 à 2027.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport à – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00004095/

Aperçu du marché – Marché des technologies sportives

Dans les économies émergentes, l’importance du sport n’a cessé d’augmenter, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses publiques consacrées au développement de l’industrie du sport, en particulier à la mise en place d’infrastructures sportives, à la constitution d’équipes sportives et à l’attraction d’investissements à grande échelle. Par exemple, le plan du gouvernement chinois visant à augmenter la valeur de l’industrie sportive du pays à 813 milliards de dollars d’ici 2025 conduit à des investissements à grande échelle dans les activités sportives, y compris les installations, les équipes, les ligues, les événements et autres programmes. National Football League, Major League Baseball, UEFA Champions League, Nippon Professional Baseball, National Basketball Association, English Premier League, National Hockey League, Kontinental Hockey League, Russian Premier League et Indian Premier League sont quelques-unes des ligues majeures à travers le monde. De même, le gouvernement fédéral indien a mis de côté un budget de 262 millions de dollars pour le « programme Khelo » pour 2018-2020, afin de promouvoir l’industrie du sport. Depuis 2012, les investissements dans les start-ups liées au sport ont augmenté de près de 30% chaque année. Les investisseurs ont dépensé près de 1 milliard de dollars en start-ups de technologie sportive rien qu’en 2015. Les investisseurs recherchent activement des technologies innovantes et perturbatrices pour stimuler les entreprises de l’industrie du sport. Ainsi, l’augmentation des investissements dans les marchés émergents est l’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des technologies sportives au cours de la période de prévision.

Renseignez-vous avant d’acheter à – https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPRE00004095/

Le nombre élevé de cas de COVID a eu un impact négatif sur l’économie du pays et de la région et il y a eu une baisse de l’ensemble des activités commerciales et de la croissance de diverses industries opérant dans la région. Les pays développés tels que les États-Unis sont des marchés majeurs pour la croissance du marché de la technologie sportive et les interruptions continues de la croissance de l’industrie du sport en raison des annulations et du report de divers grands événements sportifs en raison de l’épidémie de COVID-19 affectent les revenus des principaux acteurs du marché opérant dans la région Amérique du Nord. Certaines des principales ligues sportives américaines ont suspendu leurs saisons prévues en 2020 et la distanciation sociale obligatoire aggrave encore l’impact négatif sur l’industrie sportive américaine. La Major League Soccer, la Major League Baseball, la Women’s National Basketball Association et le United States Women’s Open Championship sont quelques-unes des organisations et des événements qui ont été reportés/annulés en raison de la pandémie. Le ralentissement de l’industrie sportive nord-américaine entraîne également des défis financiers pour les équipes, les clubs, les ligues et les organisateurs sportifs présents dans la région. Par conséquent, la crise actuelle de la COVID-19 et la situation critique aux États-Unis devraient avoir un impact négatif sur la croissance du marché des technologies sportives en Amérique du Nord au moins pour les prochains trimestres.

Achetez une copie du rapport à – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00004095/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Informations de contact

Contactez-nous : si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter : Personne à contacter : Sameer Joshi E-mail : sales@theinsightpartners.com Téléphone : +1-646-491-9876