Le marché des technologies numériques des parfums dépassera la valeur de 4,04 milliards de dollars américains d’ici 2027, note une étude de recherche Emergen  

Le marché mondial des technologies numériques des parfums devrait atteindre 4,04 milliards USD en 2027. Les principaux facteurs influençant le marché comprennent la demande croissante pour les technologies électroniques de détection des odeurs, l’émergence croissante des stratégies de marché numérique pour les produits qui incluent la saveur et le parfum, la pénétration croissante pour les achats en ligne, et une plus grande prolifération pour les services de télémédecine ou de soins de santé en ligne, et les techniques de soins de santé non invasives. L’inclusion de l’odorat devrait créer d’énormes possibilités de cas d’utilisation dans divers secteurs d’utilisation finale, en particulier les secteurs du marketing, du divertissement et de la santé.

La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont un domaine de développement élevé qui devrait créer une pléthore de nouveaux cas d’utilisation pour la détection numérique, car la demande pour la technologie de détection des odeurs en dehors de l’audio-visuel virtuel et augmenté existant est magnifiquement accrue pour une expérience immersive plus élevée. .

Le rapport étudie l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Digital Scent Technologies et ses segments cruciaux. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’instabilité économique ont eu un impact négatif sur la croissance du marché dans plusieurs régions clés. Le rapport propose une analyse approfondie de la taille, de la part de marché et de la croissance du marché et son estimation au cours des années de prévision sur la base de la crise du COVID-19. Le rapport examine la récente crise du COVID-19 et son impact sur le marché mondial. Le rapport explore l’impact actuel et futur de la pandémie et donne un aperçu du scénario de marché post-pandémique.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le sous-segment matériel composé d’E-Nose et de synthétiseur de parfum subit toujours une énorme phase de R&D et est largement essayé d’accumuler de nombreux nouveaux capteurs de détection d’odeurs. Une recherche et un développement plus poussés et des technologies de capteurs coûteuses en font le sous-segment leader.

L’Europe, en raison de son développement considérable dans les techniques de soins de santé modernes et de l’émergence accrue de la télémédecine et des bilans de santé en ligne, contribue largement à la croissance globale du marché.

En janvier 2018, une équipe de chercheurs du campus de Gandia de l’Université polytechnique de Valence et de l’Institut d’investigation sanitaire La Fe a créé un prototype de nez électronique. Le nez électronique est capable de distinguer les patients atteints de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse sans invasion.

Le rapport propose une analyse complète du marché mondial des technologies de parfum numérique à l’échelle mondiale et régionale échelle et propose une prévision du marché à 8 ans. Le rapport fournit une couverture étendue des moteurs du marché, des contraintes, des limites, des perspectives de croissance, des menaces, des opportunités et des tendances actuelles et émergentes du marché. Le rapport propose également une analyse approfondie des acteurs du marché ainsi que leur aperçu des activités, leur portefeuille de produits, leurs avancées technologiques, leurs plans d’expansion, leur situation financière et leur position mondiale. Il met également en lumière les collaborations dans le paysage concurrentiel, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques, les accords d’entreprise et gouvernementaux, les accords de licence, etc.

Les principales entreprises présentées dans le rapport Digital Scent Technologies incluent :

Scent Sciences Corporation, Electronics Sensor Technology, The eNose Company, ScentSational Technologies LLC, AIRSENSE Analytics GmbH, Scentcom Ltd., Smiths Detection Inc. et ams AG, entre autres.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des technologies de parfum numérique sur la base du type de produit, de l’application, du composant et de la région :

perspectives du type de produit (Revenus : milliards USD ; 2017-2027)

Téléphone mobile et ordinateur

réalité virtuelle Appareils

de diagnostic médical

Détecteur d’explosifs

Produit de contrôle de la qualité

Autres

Perspectives d’application (Revenus : milliards USD ; 2017-2027)

Marketing

Divertissement

Éducation

Santé

Communication

Autres

Perspectives des composants (Revenus : USD Billion; 2017-2027)

Matériel E-Nose Polymer Sensor Piezoelectric Sensor Mosfet Sensor Optical Fiber Scent Synthesizer

Software

Analyse régionale:

L’analyse régionale comprend une étude approfondie des régions géographiques clés pour mieux comprendre le marché et fournir une analyse précise une analyse. L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre l’analyse des segments de marché clés, y compris les revenus, le TCAC, l’importation / exportation, le rapport de l’offre et de la demande, le rapport de production et de consommation, l’analyse de la chaîne industrielle et la dynamique du marché dans chaque région des zones géographiques.

Table des matières du rapport :

Chapitre 1 : Aperçu et portée

du marché Chapitre 2 : Perspectives du marché

Chapitre 3 : Analyse d’impact de la pandémie de COVID-19

Chapitre 4 : Paysage concurrentiel

Chapitre 5 : Moteurs, contraintes, opportunités, limites

Chapitre 6 : Principaux fabricants de l’industrie

Chapitre 7 : Analyse régionale

Chapitre 8 : Segmentation du marché en fonction du type et des applications

Chapitre 9 : Tendances actuelles et futures

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour toute autre question concernant le rapport et notre équipe vous assistera en fonction de vos besoins.

