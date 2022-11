Le marché des technologies du sport recevra une croissance écrasante de 19,73% d’ici 2029: analysé par les tendances du secteur, les stratégies de croissance, la taille, la part et l’analyse régionale et mondiale

Ce rapport d’activité contient le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la valeur de la production, les parts de marché et les coordonnées des fabricants ou des entreprises. Les principaux acteurs prennent des mesures telles que des développements, des lancements de produits, des acquisitions, des fusions, des coentreprises et des analyses concurrentielles dans l’industrie mentionnée dans le rapport. Ce rapport de marché analyse de manière approfondie le potentiel du marché dans le présent et les perspectives futures de différents coins. Il mène également une vaste étude sur différents segments de marché et régions. Le présent document de marché détermine également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché.

Rapport d’étude de marché sur les technologies du sport Le rapport d’étude de marché permet aux organisations d’obtenir des éclaircissements sur les dérives commerciales actuelles et les avancées futures prévues. Les principales régions d’examen du marché, par exemple la définition du marché, l’enquête concurrentielle, la segmentation du marché et la technique de recherche, sont examinées avec soin et précision tout au long du rapport. Il donne des éclaircissements sur les différentes définitions et divisions ou caractérisations de l’entreprise, les applications de l’entreprise et la structure de la chaîne de valeur. Le rapport s’avère être une solution unique pour acquérir des détails infimes concernant le marché des technologies sportives.

Les sports de plein air tels que le cricket, le football, le football et le rugby ont largement intégré la technologie sportive. En termes de revenus, les jeux sont rois dans le secteur des technologies sportives. De plus, en raison d’une augmentation de l’utilisation de la technologie sportive dans des jeux tels que le badminton, les échecs et la natation, les activités sportives en salle contribuent également de manière significative à l’industrie. Les sports en salle adoptent désormais la technologie sportive à un rythme plus lent que les sports en plein air.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des technologies sportives était évalué à 11,13 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 47,00 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 19,73% et au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 .

Définition du marché

La section des technologies du sport s’occupe principalement de la création de nouvelles applications et technologies pour aider la recherche et le développement de stratégies d’intervention pour améliorer les performances sportives. La technologie et les données sportives sont devenues un aspect vital de la croissance et des performances sportives ces dernières années. Parce que la technologie et les données jouent un rôle si important dans l’amélioration du développement des joueurs et des performances sportives, le côté revenu du sport est également en croissance.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Technologie (appareil, stade intelligent, sports électroniques, analyses sportives), sports (football, baseball, basketball, hockey sur glace, football américain/rugby, tennis, cricket, golf, sports électroniques, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts Fitbit LLC (États-Unis), IBM (États-Unis), Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suède), Cisco Systems, Inc. (États-Unis), FUJITSU (Japon), SAP SE (Allemagne), Oracle (États-Unis), LG Electronics. (Corée du Sud), SAMSUNG (Corée du Sud), Apple Inc. (États-Unis), Garmin Ltd. (États-Unis), SONY INDIA (Inde), Panasonic Corporation (Japon), Catapult (Australie), NEC Corporation (Japon), SHARP CORPORATION (Japon), MODERN TIMES GROUP (Suède), Activision Publishing, Inc. (États-Unis), Tencent Holdings Ltd. (Chine), CJ CHEILJEDANG CORP. (Corée du Sud) et HCL Technologies Limited (Inde). Opportunités de marché § La demande croissante de décisions basées sur les données § La pression accrue sur les joueurs et les équipes pour améliorer leurs performances § Le désir de technologie sportive augmente à mesure que la technologie de l’esport est plus largement adoptée et que la demande d’implication des fans augmente

Dynamique du marché des technologies sportives

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des technologies sportives au cours de la période de prévision sont les suivants :

Conducteurs:

Augmentation de l’adoption des technologies émergentes

Le marché est susceptible d’être tiré par l’adoption croissante de technologies émergentes telles que l’Internet des objets (IoT) et l’analyse de données, ainsi que l’intégration des médias sociaux, dans de nombreux sports, accélérera encore la croissance du marché des technologies sportives.

Adoption croissante de la technologie sportive

Le football a eu un taux d’adoption des technologies sportives plus élevé que le tennis, le golf et d’autres sports devrait en outre propulser la croissance du marché des technologies sportives.

Investissements croissants de diverses organisations

En raison des investissements accrus de nombreuses organisations dans l’adoption des dernières technologies pour suivre les performances des joueurs et engager les fans, entre autres activités, l’entreprise subit un changement de paradigme qui contribuera davantage à la croissance du marché.

Opportunités

En outre, l’arrivée des technologies d’IA et de ML devrait en outre offrir des opportunités potentielles pour la croissance du marché des technologies sportives dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, l’augmentation des investissements initiaux et des contraintes budgétaires devrait encore entraver la croissance du marché des technologies sportives au cours de la période ciblée. Cependant, la pénurie de professionnels dotés de compétences analytiques pourrait encore remettre en question la croissance du marché des technologies sportives dans un avenir proche.

Ce rapport sur le marché des technologies sportives fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des technologies sportives, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact de Covid-19 sur le marché des technologies sportives

La pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur le marché des technologies sportives. Les impacts du COVID-19 se sont répercutés sur les secteurs mondiaux de la santé, de l’éducation, de la finance et du commerce, et l’environnement sportif ne fait pas exception. En raison de l’apparition et de la propagation du virus, les activités sportives ininterrompues dans le monde se sont arrêtées. L’achèvement des ligues nationales a été reporté en raison de l’Euro2020. Cependant, dans le scénario post-COVID, le marché des technologies sportives devrait être impacté positivement.

Développement récent

En février 2021, PUSH, une entreprise de technologie sportive basée à Toronto, s’est associée à Catapult pour aider les entraîneurs à planifier, suivre, mesurer et améliorer les performances des joueurs hors du terrain.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Technologie sportive

Le paysage concurrentiel du marché de la technologie du sport fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des systèmes de gestion des transports.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des technologies sportives sont :

Fitbit LLC (États-Unis)

IBM (États-Unis)

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suède)

Cisco Systems, Inc. (États-Unis)

Fujitsu (Japon)

SAP SE (Allemagne)

Oracle (États-Unis)

LG Electronics. (Corée du Sud)

SAMSUNG (Corée du Sud)

Apple Inc. (États-Unis)

Garmin Ltd. (États-Unis)

SONY INDIA (Inde)

Panasonic Corporation (Japon)

Catapulte (Australie)

NEC Corporation (Japon)

SHARP CORPORATION (Japon)

MODERN TIMES GROUP (Suède)

Activision Publishing, Inc. (États-Unis)

Tencent Holdings Ltd. (Chine)

CJ CHEILJEDANG CORP. (Corée du Sud)

HCL Technologies Limited (Inde)

Points clés du rapport

L’analyse des tendances de croissance du marché mondial des technologies sportives est basée sur le TCAC calculé de 2022 à 2029.

Pour analyser le fonctionnement du marché dans chaque région, la part de marché et le taux de croissance de chaque région géographique sont évalués.

Il comprend tous les détails nécessaires sur les principaux producteurs, clients et distributeurs du marché.

