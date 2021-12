Le marché des technologies de santé numériques devrait Connaître une croissance notable d’ici 2028

Analyse de Marché et Perspectives du Marché des Technologies de Santé Numériques

Le marché des technologies de santé numériques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse le marché pour représenter 68,17 milliards de dollars d’ici 2028 et sa croissance atteindra un TCAC de 4,80% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Les technologies de santé numériques sont la fusion des technologies numériques et génomiques. Ces technologies sont largement utilisées pour la santé et les soins de santé afin d’améliorer l’efficacité de la prestation des soins de santé, de rendre les médicaments plus spécifiques et plus ingénieux.

L’essor de l’intelligence artificielle, de l’IoT et du big Data fait partie des facteurs importants susceptibles d’alimenter la croissance et la demande du marché des technologies de santé numériques. En outre, la hausse de l’adoption des soins de santé numériques et les progrès technologiques dans les technologies de santé numériques devraient également stimuler la croissance du marché mondial des technologies de santé numériques au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De même, l’adoption élevée d’applications mobiles de santé et d’initiatives de soutien et l’augmentation des alliances stratégiques devraient également stimuler la croissance du marché. En outre, la forte pénétration des smartphones et l’amélioration de l’infrastructure informatique des soins de santé dans les pays industrialisés devraient également jouer un rôle important dans la croissance du marché des technologies de santé numériques.

Analyse des Parts de Marché du Paysage Concurrentiel et des Technologies de la Santé Numérique

Le paysage concurrentiel du marché des technologies de santé numériques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, la largeur et l’étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises sur le marché des technologies de santé numériques.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des technologies de santé numériques sont Koninklijke Philips N.V., AT&T Intellectual Property, Cerner Corporation, athenahealth, Inc., Biotélémétrie, Inc., eClinicalWorks, Groupe Agfa-Gevaert, Allscripts Healthcare, LLC, Epic Systems Corporation, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Abbott, Bosch Healthcare Solutions GmbH, Bayer AG, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Johnson & Johnson Services, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., La société OMRON, AdvancedMD, Inc., iHealth Labs Inc., et IBM parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud séparément. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée et Taille du Marché Mondial des Technologies de Santé Numériques

Le marché des technologies de santé numériques est segmenté en fonction de la technologie, du mode de livraison, du composant, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser de maigres segments de croissance dans les industries et à fournir aux utilisateurs une vue d’ensemble précieuse du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications principales du marché.

Sur la base de la technologie, le marché des technologies de santé numériques est segmenté en télésanté, en santé mobile, en analyse de la santé et en systèmes de santé numériques. La télésanté a également été segmentée en télésoins et en télésanté. Les télésoins ont également été sous-segmentés en surveillance de l’activité et gestion des médicaments à distance. La télésanté a également été sous-segmentée en surveillance des SLD et en consultation vidéo. La santé mobile a également été segmentée en appareils portables et applications. Les appareils portables ont en outre été sous-segmentés en moniteur BP, glucomètre, oxymètre de pouls, moniteurs d’apnée du sommeil, moniteurs neurologiques et autres. Les applications ont en outre été sous-segmentées en applications médicales et en applications de fitness. Les systèmes de santé numériques ont également été segmentés en dossiers de santé électroniques et en systèmes de prescription électronique.

Le marché des technologies de santé numériques can est segmenté sur la base du mode de livraison en sur site et en cloud.

Le segment des composants du marché des technologies de santé numériques est segmenté en logiciels, services et matériel.

Sur la base de l’application, le marché des technologies de santé numériques est segmenté en cardiologie, diabète, neurologie, apnée du sommeil, oncologie et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des technologies de santé numériques est segmenté en fournisseurs de soins de santé, payeurs de soins de santé, sociétés pharmaceutiques et autres.

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique]

Personnalisation Disponible: Marché Mondial des Technologies De Santé Numériques

Data Bridge Market Research est un leader dans la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et correspondent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse de la tendance des prix des marques cibles comprenant le marché pour d’autres pays (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, une analyse du marché rénové et de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents sur lesquels vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d’analystes peut également vous fournir des données dans des tableaux croisés dynamiques de fichiers Excel bruts bruts (Factbook) ou vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.

