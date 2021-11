Le Marché des Technologies de Neuromarketing connaît une croissance fulgurante dans le monde Entier avec les principaux acteurs clés: – SR Research, Shimmer Sensing, Tobii Technology, EB Neuro S.p.A., iMotions, Cadwell Industries

Le neuromarketing est l’inclusion des neurosciences dans des activités de marketing régulières, afin de comprendre et d’analyser la perception des consommateurs et le comportement d’achat, qui est basé sur la réponse cognitive et affective aux stimuli marketing. L’étape fondamentale du neuromarketing consiste à accumuler des informations sur la réaction du marché cible si un produit pénètre sur le marché.

Le marché des technologies de neuromarketing devrait représenter 1 179,4 millions de dollars américains en 2021 et devrait croître à un TCAC de + 10% sur la période prévue 2021-27.

Les neurosciences sont essentielles pour interpréter et analyser les perceptions des consommateurs, ce qui a joué un rôle crucial dans l’augmentation des prédictions comportementales des consommateurs. Il permet aux entreprises de proposer des produits et des services à la clientèle selon les attentes des clients. De plus, un positionnement précis du produit peut être formulé à l’aide des neurosciences. Les technologies les plus couramment utilisées pour le neuromarketing sont l’électroencéphalographie (EEG), le suivi oculaire, l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), la magnétoencéphalographie (MEG) et la tomographie par émission de positons (TEP).

Le rapport fournit différentes statistiques, chiffres et graphiques qui aideront à analyser les tendances et la part de marché mondiale des technologies de neuromarketing ainsi que son taux de croissance dans différentes régions et pays.

Acteurs Clés

Recherche SR, Détection des reflets, Technologie Tobii, EB Neuro S.p.A., iMotions, Cadwell Industries, Inc., SensoMotoric Instruments, Compumedics Limited, LC Technologies et ISCAN, Inc.

Les principaux acteurs du monde entier sont présentés dans le rapport ainsi que l’aménagement paysager de son entreprise. Portefeuille de produits pour chaque entreprise, les développements récents et les stratégies de l’entreprise sont couverts avec les finances de l’entreprise.

Divers facteurs, contraintes et opportunités sur le marché des technologies de neuromarketing sont analysés en détail dans le rapport. Les principaux facteurs qui font croître le marché global sont discutés à fond, ainsi que son impact sur les ventes des différents types de produits. Le rapport présente également des facteurs restrictifs susceptibles de freiner la croissance du marché. De plus, les différentes opportunités qui propulseront le marché à l’avenir et apporteront de nouvelles pistes de croissance aux principaux acteurs du marché sont discutées en détail.

Segmentation du Marché

Par Technologie

* Imagerie par Résonance Magnétique Fonctionnelle (IRMf)

* Électroencéphalographie (EEG)

* Suivi oculaire

* Tomographie par émission de positons (TEP)

* Magnétoencéphalographie (MEG)

En dehors de cela, le rapport couvre diverses collaborations, fusions et acquisitions, expansions régionales, lancements de nouveaux produits et pipelines de produits pour les principaux acteurs impliqués sur le marché.

Des informations quantitatives et qualitatives évidentes sur les segments sont couvertes dans le rapport ainsi que des analyses prévisionnelles de tous les segments qui devraient modifier le marché à l’avenir sont décrites en détail. L’analyse segmentaire met également en évidence des détails sur différents aspects qui influenceront le marché.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le rapport donne au poursuivant une idée et une compréhension complètes du marché et du scénario de valeur et de volume au niveau régional et national et des éléments essentiels pour l’industrie. Les informations actuelles sur le marché au niveau régional sont étudiées et centrées lors de l’estimation du marché, donnant ainsi au lecteur une idée et des plans spécialisés, des avancées financières ainsi que des avancées récentes du marché à l’échelle mondiale.

