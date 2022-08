Le marché des technologies de l’information (TI) des soins de santé atteint 1 095,17 milliards USD à un TCAC de 16,35 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Les rapports d’études de marché sur les technologies de l’information (TI) pour les soins de santé constituent un pilier important pour l’expansion du secteur des soins de santé. D’innombrables défis commerciaux peuvent être surmontés rapidement et facilement grâce à ce rapport d’étude de marché. Ce rapport d’étude de marché aborde des aspects vitaux du marché, y compris, mais sans s’y limiter, les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, les innovations technologiques, les technologies à venir et les avancées technologiques dans le secteur de la santé. Une approche transparente des études de marché a été réalisée en utilisant les bons outils et techniques, transformant ce rapport d’étude de marché en un rapport de classe mondiale. Les informations détaillées sur le marché recueillies dans des rapports fiables sur les soins de santé aideront le secteur des soins de santé à prendre des décisions commerciales efficaces.

Les technologies de l’information ont révolutionné l’industrie de la santé liée aux dispositifs médicaux, à la technologie médicale et aux applications des dispositifs médicaux. Les technologies de l’information ont aidé le secteur de la santé à gérer de gros volumes de données non structurées et à maintenir des inventaires d’informations et de dossiers détaillés.

Le marché des technologies de l’information (TI) de la santé devrait enregistrer un TCAC de 16,35 % au cours de la période de prévision, selon Data Bridge Market Research. Cela suggère que le marché vaudra 326,1 milliards de dollars en 2021 et atteindra 1 095,17 milliards de dollars en 2029. En raison de la nécessité d’un contrôle pour augmenter les coûts des soins de santé et améliorer l’efficacité de la prestation des soins de santé en réduisant les erreurs médicales. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Portée du marché mondial des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé

Le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en fonction des produits et services, des composants, des modèles de livraison et des utilisateurs finaux. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

produit et service

Solutions pour les fournisseurs de soins de santé

Solutions pour les payeurs de soins de santé

Services d’externalisation des technologies de l’information médicale

Sur la base des produits et services, le marché des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé est segmenté en solutions pour les prestataires de soins de santé, solutions pour les payeurs de soins de santé et services d’externalisation des TI pour les soins de santé. Les solutions pour les prestataires de soins de santé sont en outre segmentées en solutions cliniques et solutions non cliniques. Les solutions cliniques sont divisées en PACS et VNA, système de prescription électronique, saisie informatisée des ordonnances médicales, système d’aide à la décision clinique (CDSS), dossier de santé électronique (DSE), système de gestion de l’information professionnelle, solution d’engagement du patient , système d’information radiologique (RIS), Radiation Solutions de gestion des doses , systèmes d’ analyse d’images médicales , systèmes de gestion des soins, solutions de santé, logiciel d’enregistrement des patients, systèmes d’information de laboratoire, solutions de surveillance des infections, télémédecine, solutions de gestion de la santé de la population, système de gestion des systèmes d’intégration et des pratiques informatiques de santé. Les solutions non cliniques sont divisées en solutions de gestion du personnel médical, solutions de gestion des documents médicaux, solutions de gestion des actifs médicaux, systèmes d’information pharmaceutique, analyses médicales, solutions de gestion du cycle de revenus, échange d’informations médicales, solutions de gestion des médicaments et solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement Solutions, Santé Solutions d’interopérabilité, solutions de gestion de la relation client, systèmes de gestion financière et solutions de gestion de la qualité des soins de santé. Healthcare Payer Solutions est en outre segmenté en solutions de gestion des réclamations, solutions d’analyse de fraude, solutions d’audit et d’analyse de pharmacie, solutions de gestion des membres, solutions de gestion de réseau de fournisseurs, solutions de gestion de la santé de la population, solutions de gestion de la relation client et solutions de gestion des paiements. Les services d’externalisation des technologies de l’information médicale sont subdivisés en services d’externalisation des technologies de l’information médicale des fournisseurs, des services d’externalisation des technologies de l’information médicale opérationnelle, des services d’externalisation des technologies de l’information médicale du payeur et des services de gestion de l’infrastructure informatique. Les services d’externalisation des technologies de l’information médicale des fournisseurs sont divisés en services de gestion du cycle de revenus, services de gestion des informations de laboratoire, services de gestion de documents médicaux/DME, etc. Les services d’externalisation des technologies de l’information médicale sont divisés en services de gestion des processus commerciaux, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement, etc. Les services d’externalisation informatique des soins de santé des payeurs sont classés en services de gestion des réclamations, services de facturation et de gestion des comptes, services d’analyse des fraudes, services de gestion du réseau des fournisseurs, etc.

Élément

Servez

Logiciel

Matériel

Sur la base des composants, le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en services, logiciels et matériel.

méthode de livraison

local

basé sur le cloud

Sur la base du modèle de livraison, le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en marchés sur site et en nuage.

utilisateur final

fournisseur

payeur

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en fournisseurs et payeurs. Les prestataires sont en outre segmentés en centres de soins ambulatoires, centres de diagnostic, centres de santé à domicile et de vie assistée, hôpitaux et pharmacies. Les payeurs sont subdivisés en payeurs privés et payeurs publics.

Analyse régionale / aperçu du marché des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé

Comme mentionné ci-dessus, le marché des technologies de l’information (IT) de la santé est analysé avec des informations et des tendances sur la taille du marché par pays, produit et service, composant, modèle de livraison et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché des technologies de l’information (IT) pour la santé sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC) Reste de l’Asie (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme Moyen-Orient et Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé en raison d’une solide base d’infrastructures de soins de santé, de l’augmentation des investissements dans la croissance des équipements de pointe par des acteurs clés, du nombre croissant de processus liés au développement de médicaments et du nombre croissant d’activités de recherche dans ce domaine. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives de sensibilisation du gouvernement, de l’augmentation du tourisme médical, de la croissance des activités de recherche dans la région et de la demande croissante de soins de santé de qualité dans la région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans d’autres pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, les tarifs intérieurs et les routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des technologies de l’information (IT) de la santé

Le paysage concurrentiel du marché des technologies de l’information (TI) de la santé fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données ci-dessus sont fournis uniquement en relation avec l’accent mis par la société sur le marché des technologies de l’information (TI) de la santé.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des technologies de l’information (IT) de la santé comprennent Allscripts Healthcare, LLC (États-Unis), Epic Systems Corporation (États-Unis), McKesson Corporation (États-Unis), Cerner Corporation (États-Unis), Siemens Healthcare GmbH (Allemagne), Carestream Health (États-Unis), Agfa-Gevaert Group (Belgique), athenahealth, Inc. (États-Unis), eClinicalWorks (États-Unis), GENERAL ELECTRIC (États-Unis), GREENWAY HEALTH, LLC. (États-Unis), Infor (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), NXGN Management, LLC (États-Unis), Oracle (États-Unis), Siilo (Pays-Bas), BigHealth (États-Unis), Vida Health (États-Unis), SWORD Health (États-Unis) , NOVIGENIX SA (Suisse), Lantum (Royaume-Uni), BD (États-Unis), Bioaxis (Inde) et Ada Health GmbH (Allemagne), etc.

