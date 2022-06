Le marché des technologies de l’éducation enregistrera une croissance inébranlable d’ici 2028 – The Insight Partners

La technologie éducative est utilisée pour améliorer l’éducation avec différents types d’appareils, tels que des écrans interactifs, des tablettes, des tableaux blancs interactifs, des appareils adaptatifs et de nombreux autres types de produits utilisés à diverses fins éducatives. Les progrès incroyables de la technologie de l’éducation ont conduit à l’avancement de la technologie de la parole et de la reconnaissance, des logiciels interactifs et des produits portables.

L’augmentation du matériel et de la connectivité, l’augmentation de la demande d’éducation numérique et la baisse des coûts de développement sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance du marché des technologies de l’éducation. De plus, la croissance des compétences en littératie et les tendances croissantes de la technologie mixte sont d’autres facteurs qui devraient offrir de nouvelles opportunités pour le marché des technologies de l’éducation.

Paysage concurrentiel : Marché des technologies de l’éducation : Apple Inc., Blackboard Inc., Edutech, Fujitsu Limited, Google Inc., Hewlett-Packard Company, IBM, Instructure, Inc., Jenzabar, Inc., Microsoft

L’« Analyse du marché mondial des technologies de l’éducation jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie du marché des technologies de l’éducation avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des technologies de l’éducation avec une segmentation détaillée du marché par composant, utilisateur final. Le marché mondial des technologies de l’éducation devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des technologies de l’éducation et présente les principales tendances et opportunités sur le marché des technologies de l’éducation.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage mondial. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des technologies de l’éducation. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché des technologies de l’éducation pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché.

Le marché mondial des technologies de l’éducation est segmenté sur la base du composant, de l’utilisateur final. Sur la base des composants, le marché est segmenté en matériel, logiciel. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en préscolaire, K-12, enseignement supérieur, autres.

Dans la segmentation du marché par régions géographiques, le rapport a analysé les régions suivantes-

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

