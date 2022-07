Le marché des technologies de communication militaire enregistrera une croissance inébranlable de 2022 à 2030

La communication dans l’armée est l’épine dorsale de la guerre moderne et est la clé de toute campagne militaire. Ce secteur devrait connaître un changement considérable dans les années à venir en raison des investissements importants dans les dépenses militaires de certaines grandes puissances. La communication militaire comprend tous les aspects de la communication nécessaires au succès d’une opération.

La capacité de combattre dans une vaste région géographique, des terrains rigides et des communications environnementales difficiles fait partie intégrante.

Les produits qui incluent la communication militaire sont les systèmes de mesure d’alerte, la cryptographie, les systèmes radio militaires, le contrôle de commande nucléaire, les systèmes satellites, etc. Parmi les systèmes radio, de nombreux types sont utilisés, parmi lesquels ACP-131, AN/ARC-164, AN/ARC- 5, émetteur HWU, radar Hallicrafters SX-28, SCR-197, SCR-203 et SCR-270.

L’investissement dans la communication restera fort tout au long de la prochaine décennie avec une plus grande concentration sur le déploiement de nouvelles technologies, de nouvelles réglementations ainsi que la modification technologique des structures de réseau existantes ainsi que le développement de nouvelles technologies SATCOM. L’Europe et les États-Unis sont le principal marché de la communication militaire, mais la demande est plus du double en Asie et en Amérique du Nord. Le secteur privé joue un rôle central dans l’approvisionnement en équipements de défense à travers le monde, principalement pour la fourniture d’équipements non sensibles, non urgents et non essentiels.

Le marché de la communication militaire est stimulé par l’augmentation des importations d’armes et la demande de technologies avancées, à mesure que l’efficacité gagne avec des équipements plus récents utilisant une technologie sophistiquée avec le déploiement de nouvelles réglementations et solutions de marché.

Le ralentissement économique mondial a de graves répercussions sur les achats de défense et est considéré comme la principale contrainte.

Le marché mondial des équipements de communication militaire est très concurrentiel avec des acteurs tels que Boeing, BAE systems, Raytheon, General Dynamics, General Electric, Honeywell, Saab, Lockheed Martin, Northrop Grumman, United Technologies et bien d’autres.

