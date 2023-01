Le marché des technologies de biomarqueurs devrait croître à un TCAC de 14,25% au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Biomarqueur fait référence à une caractéristique biologique qui est mesurée et évaluée comme un facteur de processus pathologiques ou biologiques normaux ou une réponse à une intervention thérapeutique. Les biomarqueurs sont largement utilisés dans le diagnostic de diverses maladies, telles que les maladies infectieuses, le cancer et les maladies auto-immunes, entre autres.

Les biomarqueurs sont connus pour avoir la capacité de diagnostiquer la maladie à un stade précoce. Le marché mondial des technologies de biomarqueurs était évalué à 32 203,40 millions USD en 2021 et devrait atteindre 93 487,04 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 14,25 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les modèles d’expression génique sont largement utilisés pour identifier diverses maladies. Les biomarqueurs sont utilisés pour diagnostiquer diverses maladies, telles que les maladies infectieuses, le cancer et les maladies auto-immunes. La prévalence croissante de diverses maladies augmente la demande de technologies de biomarqueurs. Les biomarqueurs sont connus pour avoir la capacité de diagnostiquer les maladies à un stade précoce. Le marché mondial de la technologie des biomarqueurs était évalué à 32 203,40 millions USD en 2021 et devrait atteindre 93 487,04 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 14,25 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent des analyses d’experts approfondies,

Dynamique du marché des technologies de biomarqueurs

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Fonds et subventions

La forte augmentation des investissements sous forme de fonds et de subventions pour la recherche sur les biomarqueurs accélère la croissance du marché.

Technologie des biomarqueurs diagnostiques

L’inclinaison de l’approche conventionnelle de la physiopathologie/épidémiologie aux études de biomarqueurs en raison des avancées technologiques influence davantage le marché.

Prévalence du cancer

L’augmentation de la prévalence du cancer à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des technologies de biomarqueurs.

Opportunités

En outre, l’augmentation de la demande de médecine personnalisée offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’innovation continue des produits élargira davantage le marché.

Portée du marché mondial des technologies de biomarqueurs et taille du marché

Le marché des technologies de biomarqueurs est segmenté en fonction du produit, de la technologie de profilage, du type de test, du domaine de recherche et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Consommables

Instruments

Prestations de service

Logiciel/Informatique

Sur la base du produit, le marché des technologies de biomarqueurs est segmenté en consommables, instruments, services et logiciels/informatiques.

Technologie de profilage

Chromatographie

ENG

PCR

Spectrométrie de masse

Immunoessai

Sur la base de la technologie de profilage, le marché des technologies de biomarqueurs est segmenté en chromatographie, NGS, PCR, spectrométrie de masse, immunoessai. L’immunodosage est en outre sous-segmenté en ELISA, western blot et microréseau de protéines.

Type d’essai

Biopsie liquide

Biopsie solide

Sur la base du type de test, le marché des technologies de biomarqueurs est segmenté en biopsie liquide et biopsie solide. La biopsie liquide est en outre sous-segmentée en ddPCR, NGS, spectrométrie de masse, DHPLC et autres technologies.

Zone de recherche

Génomique

Protéomique

Métabolomique

Autres domaines de recherche

Sur la base du domaine de recherche, le marché des technologies de biomarqueurs est segmenté en génomique, protéomique, métabolomique et autres domaines de recherche. La métabolomique est en outre sous-segmentée en flux métabolique, lipidomique et autres.

Application

Identification de biomarqueurs

Recherche de validation et de développement

Tests de routine basés sur les biomarqueurs

Sur la base de l’application, le marché des technologies de biomarqueurs est segmenté en recherche d’identification, de validation et de développement de biomarqueurs, tests de routine basés sur des biomarqueurs.

Analyse / aperçus régionaux du marché des technologies de biomarqueurs

Le marché des technologies de biomarqueurs est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, technologie de profilage, type de test, domaine de recherche et application, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des technologies de biomarqueurs sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des technologies de biomarqueurs en raison de l’augmentation de la population gériatrique et du soutien des organisations privées et publiques de la région. L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la sensibilisation accrue au dépistage précoce du cancer pour un meilleur traitement dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

