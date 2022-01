Le Marché Des Tapis De Yoga Connaît Une Croissance Explosive D’Ici 2028 | Acteurs Clés – lululemon Athletica 1818 Cornwall Ave, Manduka, prAna, Khataland., LIFORME, ALOYOGA, INC., adidas Group

Le marché des tapis de yoga devrait atteindre 11,5 milliards de dollars d’ici 2027, avec un taux de croissance de 5,90% pour la période de prévision 2020 à 2027.

L’augmentation des maladies émergentes telles que l’obésité et la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé stimulent la croissance du marché des tapis de yoga au cours de la période de prévision 2022 – 2027.

Les tapis de yoga sont fabriqués à partir de caoutchouc qui aide à fournir un soutien assis tout en pratiquant le yoga, les tapis de yoga sont largement utilisés en raison de la popularité croissante du yoga partout dans le monde. De nombreux gouvernements font également la promotion des avantages de la pratique du yoga avec la combinaison de l’Ayurveda.



Le rapport sur le marché des tapis de yoga présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – lululemon Athletica 1818 Cornwall Ave, Manduka, prAna, Khataland., LIFORME, ALOYOGA, INC., adidas Group, eupromed, EcoYoga Ltd, YAAZHTEX, Bean Products, Barefoot Yoga Co , Ryan Overseas, A. Kolckmann GmbH, Microcell

Le rapport Tapis de yoga supérieur a beaucoup à offrir, tels que les conditions générales du marché, les tendances, les inclinations, les acteurs clés, les opportunités, l’analyse géographique et de nombreux autres paramètres qui aident à amener les entreprises vers la croissance et le succès. Ce rapport de marché comprend des données qui peuvent être assez essentielles lorsqu’il s’agit de dominer le marché ou de se démarquer dans l’industrie FMCG en tant que nouvelle émergence. Un document de marché influent sur les tapis de yoga est généré avec la compréhension des objectifs commerciaux et des besoins pour combler l’écart en proposant les solutions les plus appropriées et les plus appropriées ; ce qui augmente la croissance de l’entreprise, en subventionnant le risque et en améliorant leurs performances.

Par matériau (PVC, TPE, caoutchouc, coton/jute, autres), utilisateur final (clubs de yoga et de remise en forme, ménage, autres), canal de distribution (supermarché/hypermarché, magasins spécialisés, commerce électronique, autres)

