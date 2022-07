Le marché des tapis de sol automobiles va monter en flèche dans les industries d’utilisation clés au cours de la période de prévision 2022-2030

Synopsis du marché: marché mondial des tapis de sol automobile

De nos jours, les clients ne se concentrent pas seulement sur les performances du véhicule, mais sont également attentifs à la commodité et au confort. Les tapis de sol automobiles jouent un rôle crucial dans le confort et le maintien de l’hygiène dans une voiture. En outre, la préférence croissante pour des tapis de sol automobiles plus légers, plus efficaces et plus esthétiques, ainsi que des caractéristiques réconfortantes, devrait stimuler la croissance du marché mondial des tapis de sol automobiles. Cependant, la récente crise pandémique et le ralentissement économique ont ralenti la croissance pendant une période limitée. La population croissante et la nécessité de nouveaux moyens automobiles de répondre à la demande des consommateurs devraient stimuler la croissance du marché mondial des tapis de sol automobiles au cours de la période de prévision.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Dynamique du marché: marché mondial des tapis de sol automobile

L’adoption croissante d’une variété de tapis de sol automobile comme les tapis en plastique, les tapis en caoutchouc, le compagnon tout temps dans l’industrie automobile, devrait stimuler la croissance du marché mondial des tapis de sol automobile au cours de la période de prévision.

L’orientation et l’objectif de l’entreprise d’apporter une contribution décisive à l’évolution technologique dans les segments d’activité sont susceptibles de propulser la demande et d’augmenter le volume des ventes de tapis de sol automobiles sur le marché mondial.

Cependant, la fluctuation du prix des matières premières, le manque de sensibilisation et les chaînes d’approvisionnement perturbées dans les pays sous-développés ont été un obstacle majeur pour le marché mondial des tapis de sol automobile. En outre, le coût de production croissant et la courte durée de vie des ressources peuvent entraver la croissance du marché mondial des tapis de sol pour automobiles.

Segmentation du marché : marché mondial des tapis de sol pour automobiles

Le marché mondial des tapis de sol automobile est segmenté en fonction du type de produit, du type de matériau, du type de véhicule, du canal de distribution et des régions.

En fonction du type de véhicule, le marché cible est divisé en voitures de tourisme, VUL et VHC. Le segment des voitures particulières devrait favoriser la demande de compagnons de sol en raison de son utilisation à volume élevé dans les voitures particulières. Le marché cible est segmenté en fonction du type de matériau comme le nylon, le caoutchouc, le polyuréthane et le polypropylène. Les tapis en caoutchouc offrent une meilleure résistance à l’huile, une absorption dans les automobiles, une isolation contre le bruit et les vibrations, grâce à la haute densité et à la consistance du caoutchouc. Il en résulte que le segment du caoutchouc du type de matériau devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des tapis de sol automobile est segmenté en OEM et après-vente. Avec une croissance considérable du canal de distribution des équipementiers, le marché mondial des tapis de sol automobiles devrait connaître un TCAC important dans les années à venir.

Aperçu régional : marché mondial des tapis de sol automobile

Dans la région, le marché mondial des tapis de sol pour automobiles est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Au cours de la période de prévision, le marché des tapis de sol automobiles en Asie-Pacifique devrait conserver sa domination en raison de la demande croissante de la population et de l’urbanisation tirant parti de l’industrie automobile. De plus, la stratégie de la Chine visant à augmenter la capacité de production en réduisant les coûts de fabrication dans l’industrie automobile est susceptible de faciliter le marché mondial des tapis de sol pour automobiles.

L’Amérique du Nord est estimée à une part substantielle du marché en termes de revenus, principalement en raison de la reprise de l’industrie automobile aux États-Unis ainsi que de la croissance de l’industrie automobile au Mexique, qui devrait stimuler le marché mondial des tapis de sol automobiles dans cette région au cours de la période de prévision. .

Paysage concurrentiel: marché mondial des tapis de sol automobile

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des tapis de sol pour automobiles sont Husky Liners, Inc., Maxliner USA, CURT Manufacturing LLC., RACEMARK International, LLC., Omix-ADA, Inc., Stinzo Auotmotives Pvt Ltd., MacNeil IP LLC, Lloyd Mats Inc., Prestige Loop Mats Industries Private Limited., ExactMats Inc., Vaccess India Pvt Ltd., KK Motors Inc., Auto Custom Carpets, Inc., Zhengjiang The Best Craft Co., Ltd., Network Auto Products et d’autres acteurs . Les acteurs du marché ont la possibilité de travailler à l’établissement et à l’amélioration de nouveaux canaux de distribution pour attirer le segment de consommateurs de premier plan dans les pays en développement.

Segmentation détaillée: marché mondial des tapis de sol automobile

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2022 Période de prévision 2022-2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Par type de produit – Tapis toutes saisons, tapis en moquette, tapis à logo et tapis en aluminium Par type de matériau – Nylon, caoutchouc, polyuréthane et polypropylène Par type de véhicule – Voitures de tourisme, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds Par canal de distribution – OEM et marché secondaire Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités de l’industrie dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté le marché mondial Automotive Floor Rapport sur le marché des tapis basé sur le type de produit, le type de matériau, le type de véhicule, le canal de distribution et la région.

Marché mondial des tapis de sol automobile, par type de produit :

Tapis tous temps

Tapis de sol

Tapis à logo

Tapis en aluminium

Marché mondial des tapis de sol automobile, par type de matériau :

Nylon

Caoutchouc

Polyuréthane

Polypropylène

Marché mondial des tapis de sol automobile, par type de véhicule :

Voitures particulières

Véhicules utilitaires légers

Véhicules utilitaires lourds

Marché mondial des tapis de sol automobile, par canal de distribution :

FEO

Marché secondaire

Marché mondial des tapis de sol automobile, par région:

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

