Le marché des tambours pliables devrait croître à un TCAC de 3,56 % pour atteindre 6,48 milliards de dollars. Période de prévision de 2022 à 2029

Le marché des seaux en plastique pliables est estimé à 4,9 milliards de dollars d’ici 2021, mais devrait croître à un TCAC de 3,56 % de 2022 à 2029 pour atteindre 6,48 milliards de dollars d’ici 2029. Rapport de marché créé par l’équipe de recherche de Data Bridge Market excluant la valeur marchande, le taux de croissance, les segments, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché.

Lorsque les Américains ont décidé de créer leur propre version du Wehrmacht-Einheitskanister, ils ont inventé le terme « jerry can ». Pendant la guerre, les Alliés ont utilisé le terme d’argot « jerry » pour désigner les Allemands. Les seaux en plastique d’aujourd’hui sont faits de plastique et de métal.

En plus d’être légers et capables de transporter en toute sécurité des liquides tels que du carburant, les fûts en plastique pliables sont idéaux pour le transport de produits chimiques et d’autres marchandises, car ils sont généralement fabriqués en plastique polyéthylène haute densité (HDPE).

Obtenez un exemple de rapport sur

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-collapsible-jerry-can-market

Dynamique du marché des fûts pliants

chauffeur

Exigences de sécurité élevées pendant le transport.

Les fûts en plastique pliables sont très demandés en raison de leur sécurité et de leur commodité lors de l’expédition et du transport dans diverses industries d’utilisateurs finaux telles que les produits chimiques et les lubrifiants, les aliments et les boissons. Les barils en plastique pliables sont conçus pour empêcher les produits liquides de fuir ou de se renverser pendant le transport, ce qui devrait augmenter la demande de réservoirs de pétrole pliables sur le marché.

Demande croissante de réservoirs d’huile pliables multicouches

De nombreux fabricants utilisent plusieurs couches de seaux en plastique pliables en les recouvrant d’une couche barrière pour les protéger de la lumière du soleil et d’autres menaces environnementales. Les fûts en plastique pliables multicouches sont largement utilisés dans diverses industries, notamment les produits chimiques industriels et agrochimiques. La demande croissante de l’industrie chimique devrait stimuler le taux de croissance du marché des réservoirs pliables.

Possibilité

de plus en plus d’économies émergentes

Les pays en développement devraient dominer la majorité des pays en développement au cours de la période de prévision. La demande croissante de barils de pétrole pliables dans ces économies émergentes, tirée par la hausse du PIB, l’augmentation des activités manufacturières et les tendances du secteur industriel, agira comme moteurs du marché et favorisera davantage les opportunités lucratives de croissance du marché pétrolier.

Impact du COVID-19 sur le marché des réservoirs pliables

La récente épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur divers marchés de l’industrie de l’emballage. Le marché des réservoirs pliables a également été touché. Les produits censés être «essentiels» continuent de connaître de fortes ventes, mais les articles non essentiels ont connu une forte baisse de la demande pendant la pandémie. La production de bouteilles en plastique pliables a été arrêtée en raison de réglementations gouvernementales, en particulier les règles de distanciation sociale et les ordonnances de confinement. De plus, les perturbations et les restrictions dans la chaîne d’approvisionnement du sport ont créé un cauchemar logistique pour les acteurs du marché, entraînant de graves pénuries de produits sur le marché mondial.

Voir la table des matières détaillée sur

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-collapsible-jerry-can-market

Étendue du marché mondial des tambours pliables

ingrédient

Polyéthylène haute densité (HDPE)

Polyéthylène basse densité (LDPE)

Polypropylène (PP)

Polyéthylène téréphtalate (PET)

plastique bio

Acide polylactique (PLA)

Autre

Volume

jusqu’à 10 litres

11 litres à 20 litres

21 litres à 30 litres

plus de 30 litres

Type de fermoir

toucher pour fermer

bouchon à vis

Autre

utilisateur final

Nourriture et boisson

pesticide

restrictions

biens de consommation

Autre



En savoir plus sur

Les principaux acteurs opérant sur le marché des réservoirs pliables comprennent:

Butyl Products Ltd (영국)

Conteneur de liquide (Australie)

Fuller Plastic Co., Ltd. (Taïwan)

Shanxi Shengzeying International Trade Co., Ltd. (중국)

Yiwu Shuangyang Import and Export Co., Ltd. (Chine)

Fujian Aidi Electric Co., Ltd. (Chine)

Lumière uniquement (États-Unis)

