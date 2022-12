Le marché des tambours en acier connaîtra une croissance substantielle d’ici 2029, taille, part, tendances, principaux moteurs, croissance et analyse des opportunités

» En incluant des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché, le rapport d’activité du marché des tambours en acier a été élaboré, ce qui se traduit par une croissance élevée et une durabilité florissante sur le marché pour les entreprises. La définition du marché incluse dans ce rapport explore les moteurs du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la hausse du la croissance du marché et les contraintes du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la baisse de la croissance du marché.En outre, l’analyse concurrentielle donne une idée claire des stratégies employées par les principaux concurrents sur le marché qui renforcent leur pénétration sur le marché.Ces stratégies vont du nouveau produit lancements, expansions, accords, joint-ventures, partenariats, aux acquisitions.

Le document d’analyse du marché des tambours en acier évalue la hausse, la croissance ou la baisse attendues du produit au cours de la période de prévision spécifique. Les parts de marché des principaux acteurs dans les régions importantes du globe telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique sont également étudiées. Une équipe d’experts analyse et prévoit ces données de marché à l’aide de modèles statistiques de marché bien établis et cohérents. Lors de la préparation du rapport réaliste sur le marché des tambours en acier, des recherches et des analyses ont été effectuées en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins de l’entreprise et du client.

Analyse et taille du marché

Les fûts en acier sont fabriqués à partir d’acier, ce qui les rend très beaux, durables et étanches. Ils sont idéaux pour le transport, le stockage et le confinement de matières dangereuses et toxiques. Leur ténacité assure une protection maximale car ils ne se fissurent pas, ne se déchirent pas et ne se plient pas facilement pendant le transport. Les fabricants de fûts en acier du monde entier citent une augmentation de la demande de solutions d’emballage lucratives mais efficaces pour surmonter les défis de l’emballage en vrac. Par conséquent, plusieurs fabricants d’emballages rigides se concentrent sur la fabrication de solutions d’emballage innovantes pour répondre aux demandes à venir des industries des utilisateurs finaux.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des fûts en acier était évalué à 11,18 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 16,16 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,71 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché tels que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production , l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Matériau ( acier inoxydable, acier laminé à froid, acier au carbone), type de tête ( tête serrée, tête ouverte), capacité ( jusqu’à 10 gallons, 10- 30 gallons, 30- 50 gallons, 50-80 gallons, 80 gallons et plus) , Utilisateur final ( aliments et boissons, soins de santé et produits pharmaceutiques, huiles et lubrifiants, peintures et colorants, produits chimiques et solvants, bâtiment et construction, agriculture, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts HOOVER CS (États-Unis), Snyder Industries, (États-Unis), SCHÜTZ GmbH & Co. KGa (Allemagne), BWAY Corporation (États-Unis), Thielmann (États-Unis), Time Technoplast Ltd. (Inde), Custom Metalcraft, Inc. (États-Unis) , Automationstechnik GmbH (Allemagne), Transtainer (Australie), Hawman Container Services (Canada), Schafer Werke Gmbh (Allemagne), Obal Centrum sro (Europe), Sicagen (Inde), Balmer Lawrie & Co. Ltd (Inde), Conteneur industriel Services (États-Unis), Myers Container (États-Unis), Orlando Drum (États-Unis), Great Western Containers Inc. (Canada), Meyer Steel Drum, Inc. (États-Unis), Peninsula Drums (Afrique du Sud), Greif (États-Unis) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant d’innovations de produits

Hausse des collaborations stratégiques

Définition du marché

L’acier est l’un des matériaux les plus durables et les plus fiables utilisés dans la fabrication de conteneurs d’emballage industriels. Les fûts en acier sont l’un d’entre eux qui sont principalement utilisés pour emballer des liquides semi-solides et des poudres. Les fûts en acier fonctionnent bien sur une large plage de pression, de température et d’humidité, tout en maintenant leur fiabilité structurelle, ils sont exempts de flammes et de chaleur et sans déversements, fuites ou déversements. Ces tambours ne sont pas affectés par l’implosion et les chocs thermiques tout en maintenant des conditions de travail appropriées

Dynamique du marché des tambours en acier

Conducteurs

Augmenter la demande dans l’industrie chimique

Dans l’industrie chimique, les fûts en acier sont utilisés comme solutions d’emballage pour le stockage et le transport de marchandises dangereuses ou dangereuses. Les fûts en acier sont les conteneurs les plus sûrs pour les expéditions. En raison de ce secteur chimique, il détient une part importante du marché des fûts en acier pour les solutions d’emballage sûres et devrait stimuler le taux de croissance du marché des fûts en acier.

Augmentation de la demande en raison de leurs propriétés

Les fûts en acier ne protègent pas seulement contre les dommages physiques, mais lorsqu’ils sont correctement scellés, ils protègent également le matériau contre les rayons UV nocifs, la poussière, l’humidité et les parasites qui pourraient se trouver autour de la zone de stockage. Si les fabricants ajoutent des couches de protection supplémentaires à un fût en acier en utilisant des housses étanches, des housses anti-poussière et des housses UV, il sera utilisé à de nombreuses autres fins.

Demande due à la fiabilité

Les fûts en acier sont utilisés par de nombreuses industries pour stocker les matières premières utilisées pour les produits finis et les opérations industrielles. Ces caractéristiques de tambour en acier diffèrent des tailles. Les barils en acier de 55 gallons sont suffisamment grands pour contenir des produits de différentes natures, que ce soit des produits secs, liquides, solides ou semi-liquides. En raison de leur fiabilité de stockage pour les opérations industrielles, les fûts en acier sont les conteneurs idéaux.

Des opportunités

Les industries croissantes des encres et des peintures exigent des solutions d’emballage sûres et sûres pour la protection de leurs produits. La production croissante de peintures, de colorants et d’encres dans les pays émergents, associée au besoin croissant de transport sécurisé des produits, devrait stimuler la demande de fûts en acier dans les périodes à venir. L’augmentation des investissements dans les installations de production en croissance devrait créer d’importantes opportunités de croissance pour la croissance du marché des fûts en acier.

