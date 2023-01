Le marché des tables électriques réglables en hauteur en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,5 % de 2022 à 2029

De 2022 à 2029, le marché des tables réglables en hauteur motorisées autoportantes en Asie-Pacifique croîtra de 7,5 % plus rapidement que la moyenne du marché.

Les nombreux avantages que les tables électriques réglables en hauteur offrent aux entreprises et aux employés stimulent le marché de l’Asie-Pacifique. La demande croissante de postes de travail modernes réglables en hauteur est un autre facteur qui stimule le marché actuel des bureaux réglables en hauteur.

La préférence des clients pour les meubles électriques, l’écologie des produits et les tendances du travail hybride ou de la culture du télétravail sont des facteurs qui stimulent l’expansion du marché. Cependant, l’énorme différence de prix entre les meubles intelligents et les meubles traditionnels limite l’expansion du marché.

Dynamique du marché des tables réglables en hauteur électriques autoportantes

chauffeur:

Sensibiliser IN aux risques pour la santé des employés ayant une mauvaise posture au travail dans les organisations modernes

Par exemple, une mauvaise posture peut exercer une pression inutile sur les articulations et les muscles, entraînant de nombreux problèmes de santé. Cela peut entraîner un surmenage et de la fatigue, ce qui peut entraîner un inconfort chronique. En conséquence, des troubles musculo-squelettiques (TMS), tels qu’une tendinite ou un syndrome du canal carpien, peuvent se développer.

Les muscles, les vaisseaux sanguins, les nerfs, les ligaments et les tendons peuvent être affectés par ces conditions. Aujourd’hui, les gens sont plus conscients de ces problèmes de santé dus à une mauvaise posture pendant les heures de travail. Par conséquent, les organisations fournissent des services tels que des bureaux motorisés autonomes réglables en hauteur pour maintenir une bonne posture pendant les heures de travail. Par conséquent, les employés ne sont pas confrontés à de nombreux problèmes de santé liés à une mauvaise posture.

Adoption croissante de meubles ergonomiques dans diverses applications

L’ergonomie est la pratique consistant à créer un lieu de travail qui répond aux besoins des travailleurs, plutôt que de forcer les travailleurs à s’adapter au lieu de travail. Il a été démontré qu’une bonne ergonomie améliore la qualité et la performance du travail tout en améliorant le bien-être des employés. Contrairement aux meubles de bureau conventionnels, les chaises ergonomiques maintiennent le corps de l’utilisateur dans une position sûre et verticale, réduisant ainsi le stress sur la colonne vertébrale, le cou et les hanches.

Ceci est possible en utilisant un appui-tête qui soutient le cou et les épaules et un dossier qui maintient la courbure naturelle de la colonne vertébrale. Une autre tendance ergonomique qui devient rapidement incontournable dans certaines entreprises est celle des bureaux réglables en hauteur, conçus pour permettre aux travailleurs d’en faire plus. À mesure que l’adoption augmente, les gens s’intéressent à l’utilisation de différentes applications.

Possibilité

Augmenter l’ouverture de magasins de détail pour offrir des expériences physiques

Les clients préfèrent visiter les magasins de détail pour mieux comprendre les produits d’ameublement. Ces dernières années, de nombreux nouveaux points de vente avec des noms de succursales différents ont été ouverts à divers endroits. La plupart des clients de chaque région peuvent visiter ces autres emplacements. Les employés bénéficient grandement de cette accessibilité facile, ainsi que l’entreprise elle-même en générant plus de ventes.

Impact post-COVID-19 sur le marché des tables électriques réglables en hauteur en Asie-Pacifique

La disponibilité des produits sera facile car la demande de tables électriques autoportantes à hauteur réglable a augmenté depuis que la pandémie n’impose aucune restriction de mouvement . Le COVID-19 prolongé a affecté la chaîne d’approvisionnement en la perturbant, ce qui rend difficile la fourniture de produits d’ameublement aux consommateurs qui avaient initialement une demande plus élevée. Cependant, après la COVID, la demande de bureaux autoportants électriques réglables en hauteur a considérablement augmenté en raison de l’amélioration globale de la santé et de la productivité.



Portée du marché Asie-Pacifique des tables réglables en hauteur électriques autoportantes

Les mecs

moteur uniquement

double moteur

application

Bureau

industrie

Maison

canal de vente

boutique sécialisée

Supermarchés et Hypermarchés

vente en ligne

Autre

Analyse de la part de marché de Table réglable en hauteur électrique autoportante en Asie-Pacifique et paysage concurrentiel

Conen Products Gmbh, Conset America, Asia Pacific Furniture Group, Hni Corporation, Schiavello, Ki, Fellowes Brands, Ofita, Rol Ab, Palmberg Okamura Corporation, Kimball sont parmi les principaux acteurs opérant sur le marché des tables réglables en hauteur électriques autoportantes en Asie-Pacifique. International, Steelcase Inc., Gispen, Ergomaster, Ceka, Röhr-Bush GmbH & Co. Kg, KOKUYO CO., LTD., ACTIU Industrial and Forms SA et Haworth Inc. Etc.

