Le marché des systèmes robotiques médicaux atteint 36,25 milliards USD à un TCAC de 17,80% au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Ce rapport influent sur le marché des systèmes de robotique médicale catégorise les données mondiales par fabricants, région, type et application, analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. . Pour améliorer l’expérience utilisateur de ce rapport, tous les faits et chiffres des données statistiques et numériques sont bien présentés tout au long du rapport. Le rapport sur le marché Systèmes robotiques médicaux fiables estime la taille du marché avec des informations telles que les revenus des principaux fournisseurs, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, le type de segment et l’application du marché.

Le rapport d’étude de marché sur les systèmes robotiques médicaux contient les informations de marché les plus récentes, les plus riches et les plus avancées, ainsi que des données précieuses. Dans la mesure du possible, utilisez différents types de tableaux, de diagrammes et de graphiques dans les rapports pour comprendre clairement les informations et les données complexes. Les informations couvertes dans les rapports commerciaux conduiront à des idées concrètes, à de meilleures décisions et à de meilleures stratégies commerciales. De plus, les experts du marché vérifient et valident les données avant qu’elles ne soient publiées dans des rapports de marché et mises à la disposition des clients. Le rapport persuasif sur le marché des systèmes robotiques médicaux comprend plusieurs paramètres étudiés en profondeur par des experts.

Le nombre croissant d’interventions chirurgicales associé à une mondialisation croissante a conduit à l’invention de systèmes robotiques médicaux. Les systèmes robotiques médicaux ont remplacé la chirurgie manuelle et révolutionné la méthode traditionnelle de chirurgie. La chirurgie robotique médicale est devenue populaire dans le monde entier et peut gérer un grand nombre de chirurgies en une seule journée.

Le marché des systèmes robotiques médicaux devrait enregistrer un TCAC de 17,80 % au cours de la période de prévision, selon Data Bridge Market Research. Cela indique une valeur marchande de 9,77 milliards de dollars en 2021, qui atteindra 36,25 milliards de dollars en 2029. Les « instruments et accessoires » dominent le segment technique du marché des systèmes robotiques médicaux en raison de l’achat fréquent d’instruments et d’accessoires, et non de systèmes robotiques. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Portée du marché mondial des systèmes de robots médicaux

Le marché des systèmes robotiques médicaux est segmenté en fonction du type de déploiement, des produits et services, des applications et des utilisateurs finaux. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Type de déploiement

local

basé sur le cloud

Sur la base du type de déploiement, le marché des systèmes robotiques médicaux est segmenté en marchés sur site et basés sur le cloud.

produits et services

Instruments et accessoires

Système robotisé

Servez

Sur la base des produits et services, les systèmes robotiques médicaux sont divisés en instruments et accessoires, systèmes robotiques et services. Le segment des systèmes robotiques est en outre subdivisé en robots chirurgicaux, robots de rééducation, robots de radiochirurgie non invasifs, robots hospitaliers et pharmaceutiques et systèmes robotiques d’urgence. Les robots chirurgicaux sont en outre subdivisés en robots chirurgicaux orthopédiques, systèmes robotiques neurochirurgicaux, systèmes robotiques laparoscopiques et cathéters robotiques orientables. Les robots de rééducation sont subdivisés en robots d’assistance, prothèses, orthèses, robots thérapeutiques et systèmes robotiques exosquelettes. Le robot de radiochirurgie non invasif est subdivisé en système de radiochirurgie truebeam stx, système de radiochirurgie robotique cyberknife et système de radiochirurgie gamma knife perfexion. Les robots hospitaliers et pharmaceutiques sont en outre segmentés en robots de télémédecine, robots IV, robots de pharmacie et robots de transport de chariots. Les robots d’intervention d’urgence sont en outre subdivisés en systèmes robotiques ls-1 et en systèmes robotiques à impulsion automatique plus.

application

Neurologie

orthopédie

Laparoscopie

éducation spéciale

Sur la base des applications, le marché des systèmes robotiques médicaux est segmenté en neurologie , orthopédie, laparoscopie et éducation spécialisée. La neurologie est subdivisée en système chirurgical Pathfinder, système chirurgical partenaire neural et système chirurgical Renaissance. L’orthopédie est en outre segmentée en système chirurgical iblock, système chirurgical robodoc, système chirurgical navio PFS, système chirurgical mako RIO et système chirurgical sculpteur stanmore. La laparoscopie est subdivisée en systèmes de stent endoscopique à main levée, systèmes de chirurgie robotique da Vinci et systèmes chirurgicaux Telelap ALF-x.

utilisateur final

Hôpital

Centre de Chirurgie Ambulatoire

Centre de réhabilitation

autre

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des systèmes de robots médicaux comprend les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire, les centres de réadaptation, etc.

Analyse / aperçus régionaux du marché des systèmes robotiques médicaux

Comme mentionné ci-dessus, le marché Systèmes robotiques médicaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de déploiement, produit et service, application et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché des systèmes robotiques médicaux sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) partie, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des systèmes robotiques médicaux en raison d’une solide infrastructure dans les établissements de santé, de l’augmentation des investissements dans la croissance des équipements de pointe par des acteurs clés, du nombre croissant de patients subissant des procédures peu invasives et du nombre croissant d’activités de recherche dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives de sensibilisation du gouvernement, de l’augmentation du tourisme médical, de l’augmentation des activités de recherche dans la région, de l’augmentation des cas de maladies aiguës et chroniques et de la demande croissante de des soins de santé de qualité dans la région.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Système de robot médical

Le paysage concurrentiel du marché de la robotique médicale fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des systèmes robotiques médicaux sur lequel la société se concentre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des systèmes de robotique médicale comprennent iRobot Corporation (États-Unis), Medrobotics Corporation (États-Unis), Titan Medical Inc. (Canada), Hansen Technologies (Australie), Renishaw plc (Royaume-Uni), Intuitive Surgical (États-Unis), Medtronic (Irlande), DENSO Robotics Incorporated (États-Unis), Accuray Incorporated (États-Unis), Stryker (États-Unis), Varian Medical Systems, Inc. (Royaume-Uni), Stereotaxis, Inc. (États-Unis), Ekso Bionics (États-Unis ), CYBERDYNE INC. (Japon), BIONIK (États-Unis), Smith+Nephew plc (Royaume-Uni), Zimmer Biomet (États-Unis)), Omnicell. Inc. (États-Unis), ARxIUM (Canada), etc.

