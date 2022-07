Le marché des systèmes embarqués pour alimenter les revenus jusqu’en 2022 – 2030

Marché mondial des systèmes embarqués : aperçu

Le système embarqué est un système informatique, utilisé dans les grands systèmes mécaniques et électriques pour résoudre les contraintes de calcul en temps réel. Il est intégré au sein de la quincaillerie des parties électriques ou mécaniques. Ces systèmes offrent une meilleure adaptabilité, fiabilité, précision, puissance et une taille plus petite. Les systèmes embarqués sont utilisés dans divers secteurs industriels tels que l’électronique, la communication mobile, les chemins de fer, l’automobile, la santé et l’aéronautique pour remplir des objectifs spécialisés.

Le marché des systèmes embarqués devrait être stimulé par l’adoption croissante dans les automobiles, les appareils portables, les appareils intelligents dans les maisons intelligentes, l’utilisation de la technologie de processeur multicœur dans les applications militaires et la demande croissante d’équipements de santé. De plus, l’innovation technologique associée aux initiatives de réseaux intelligents est susceptible d’alimenter le marché des systèmes embarqués. Cependant, le marché est limité par la production de systèmes embarqués, ce qui nécessite un ensemble de complications sur les implémentations de systèmes embarqués en temps réel et des problèmes de vol et de confidentialité des données.

Les revenus générés sur le marché mondial des systèmes embarqués devraient, par conséquent, progresser à un fort TCAC de xx % de 2021 à 2030. Ce marché devrait atteindre xx milliards de dollars US d’ici la fin de 2030.

Marché mondial des systèmes embarqués : segmentation

Marché des systèmes embarqués, par fonctionnalité

Systèmes embarqués autonomes Systèmes

embarqués temps réel Systèmes embarqués en

réseau Systèmes embarqués

mobiles

Marché des systèmes embarqués, par microcontrôleur

Systèmes embarqués à petite échelle Systèmes embarqués à

moyenne échelle Systèmes embarqués à

grande échelle

Marché des systèmes embarqués, par types

Matériel

embarqué Logiciel embarqué

Marché des systèmes embarqués, par application

Automobile

Télécommunications

Santé

Industrie

Électronique grand public

Aéronautique et défense

Autres

Perspectives régionales

La majeure partie des revenus totaux du marché des systèmes embarqués devrait provenir de l’Amérique du Nord. La région est toujours restée le premier consommateur de systèmes embarqués et devrait afficher une forte demande dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait afficher une augmentation fulgurante de la demande pour les systèmes embarqués dans les années à venir. La région comprend un grand nombre d’industries qui évoluent rapidement et qui nécessiteront des systèmes embarqués pour rationaliser leurs processus. La disponibilité de professionnels qualifiés dans le développement de logiciels et la présence d’usines de fabrication dans les régions augmenteront encore la croissance du marché des systèmes embarqués.

Scénario compétitif

Les sociétés opérant sur le marché des systèmes embarqués sont Intel Corporation (États-Unis), Infineon Technologies AG (Allemagne), Renesas Electronics Corporation (Japon), Texas Instruments Incorporated (États-Unis), Microchip Technology Incorporated (États-Unis), STMicroelectronics NV (Suisse), Qualcomm Technologies Incorporated (États-Unis), Cypress Semiconductor Corporation (États-Unis), Analog Devices Inc. (États-Unis), Broadcom Limited (États-Unis), Fujitsu Limited (Japon), NXP Semiconductors NV (Pays-Bas) et Toshiba Corporation (Japon).