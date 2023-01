Le marché des systèmes embarqués devrait atteindre 148,64 milliards de dollars d’ici 2029, affichant un TCAC de 6,20 %.

Data Bridge Market Research estime que le marché des systèmes embarqués était de 91,86 milliards de dollars en 2021 et atteindra 148,64 milliards de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,20 % sur la période de prévision 2022-2029. L’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du mortier.

Ces dernières années, le marché des systèmes embarqués devrait augmenter au cours de la période de prévision. Avec le développement de la technologie informatique, la technologie des systèmes électroniques est de plus en plus intégrée. Pour les systèmes électroniques, les systèmes embarqués ont un large éventail d’applications. L’électronique grand public, la maison intelligente, l’automatisation d’entreprise et l’automobile sont diverses applications de systèmes embarqués. Les systèmes embarqués sont également utilisés dans une variété d’autres industries, y compris les secteurs médical, militaire et de la défense.

Définir le marché mondial des systèmes embarqués

Les processeurs, les contrôleurs, les périphériques d’entrée/sortie, les horloges, les périphériques externes et d’autres modules matériels et logiciels constituent des systèmes intégrés qui stockent et gèrent les opérations clés de la machine. Il sert son objectif et s’intègre dans un système électrique ou mécanique plus vaste.

Dynamique du marché des systèmes embarqués

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

chauffeur

Demande croissante d’ADAS dans les véhicules électriques et hybrides

Le secteur automobile est en pleine refonte et les systèmes embarqués jouent un rôle fondamental. Ces systèmes sont utilisés dans la technologie ADAS dans les véhicules électriques et hybrides. L’industrie des systèmes embarqués s’est développée en raison de la demande croissante de véhicules électriques et hybrides à mesure que les gens deviennent plus conscients de l’épuisement de l’environnement.

Augmentation rapide de la demande d’appareils tels que les wattheuremètres intelligents

Au cours de la période de prévision, le marché mondial sera probablement tiré par la demande croissante d’appareils tels que les compteurs d’énergie intelligents. En effet, ces appareils utilisent des systèmes embarqués pour assurer une fonctionnalité précise et souhaitée. Une autre raison majeure de la croissance du marché des systèmes embarqués est la demande croissante de smartphones, d’ordinateurs portables, d’ordinateurs de bureau, de systèmes de communication et d’autres appareils à travers le monde.

Impact du COVID-19 sur le marché des systèmes embarqués

L’épidémie de COVID-19 a provoqué de nombreux changements sur le marché dans le monde entier. La plupart des changements dans la dynamique du marché sont négatifs. Les taux de production limités, la faible demande et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement sont quelques-unes des raisons qui limitent la croissance du marché des systèmes embarqués. Les principaux acteurs du marché des systèmes embarqués proposent des services intégrés de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. L’Asie-Pacifique, l’Europe et l’Amérique du Nord abritent ces principaux acteurs du marché. Les cas de COVID font des ravages dans trois régions. Les utilisateurs finaux des secteurs des communications, de la défense, de l’aérospatiale, de l’automobile et de la médecine utilisent des systèmes embarqués. Actuellement, le marché des systèmes embarqués fait face à de nombreux obstacles.

Couverture du marché mondial des systèmes embarqués

Matériel

microcontrôleur

Circuit intégré spécifique à l’application (ASIC)

Circuit intégré de gestion de l’alimentation (PMIC)

microprocesseur

Réseau prédiffusé programmable sur le terrain (FPGA)

Processeur de signal numérique (DSP)

Mémoire

Logiciel

Système opératif

middleware

taille du système

petit système intégré

Système embarqué moyen

systèmes embarqués à grande échelle

une fonction

système embarqué temps réel

système intégré autonome

application

auto

Communication

Appareils

énergie

industrie

les soins de santé

Aéronautique et Défense

écrit

Système embarqué basé sur l’IA

Systèmes embarqués non basés sur l’IA

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des systèmes intégrés

Le paysage concurrentiel du marché Systèmes embarqués fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en recherche et développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue et l’étendue de le produit. , l’application est incluse. domaine. Les points de données ci-dessus fournis concernent uniquement l’orientation de la société liée au marché des systèmes embarqués.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des systèmes embarqués sont :

Intel Corporation (États-Unis)

Texas Instruments Corporation (États-Unis)

Infineon Technologies AG (Allemagne)

NXP Semiconductors (Pays-Bas)

Microsoft (États-Unis)

Samsung (Corée)

Renesas Electronics Corporation

Analog Devices Inc. (États-Unis)

Kontron AG (Allemagne)

Advantech Co., Ltd. (Taïwan)

ARM Limited (Royaume-Uni)

Fujitsu (Japon)

