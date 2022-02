Le marché des systèmes électro-optiques et infrarouges militaires terrestres devrait prospérer d’ici 2028

Les systèmes électro-optiques et infrarouges, également appelés systèmes EO/IR, couvrent un large éventail de technologies distinctes en fonction des cibles et de leurs missions. Ces capteurs comprennent à la fois des capteurs à spectre visible et des capteurs infrarouges, grâce auxquels les systèmes EO/IR fournissent une connaissance totale de la situation de jour comme de nuit, même dans des conditions de faible luminosité. Le capteur contient quatre caméras multifonctions haute définition non refroidies à vue étendue qui servent d’yeux au VPS et fournissent aux équipages des images nettes de l’espace de combat environnant.

Le rapport vise à fournir une vue à 360 degrés du marché en termes de technologie de pointe, de développements clés, de moteurs, de contraintes et de tendances futures avec une analyse d’impact de ces tendances sur le marché à court, moyen et long terme. terme au cours de la période de prévision. En outre, le rapport couvre également le profilage des acteurs clés avec une analyse SWOT détaillée, des faits financiers et des développements clés de produits/services au cours des trois dernières années.

Principaux joueurs clés dominants :

1. BAE Systems plc

2. Elbit Systems Ltd

3. FLIR Systems Inc.

4. Israel Aerospace Industries Ltd.

5. Rheinmetall AG

6. Saab AB

7. Groupe Thalès

8. HENSOLDT AG

9. L3Harris Technologies Inc.

10. Leonardo S.p.A.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse exhaustive des cinq forces du porteur mettant en évidence les facteurs affectant le marché des systèmes électro-optiques et infrarouges militaires terrestres dans ces régions.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Systèmes électro-optiques et infrarouges militaires terrestres. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché des systèmes électro-optiques et infrarouges militaires terrestres.

La recherche sur le marché des systèmes électro-optiques et infrarouges militaires terrestres se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché des systèmes électro-optiques et infrarouges militaires terrestres en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2028. Analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel sont présentés à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

