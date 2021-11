Le marché des systèmes d’IRM se renforce grâce à la polyphonie numérisée

On estime que le marché des systèmes d’IRM connaîtra une croissance prodigieuse dans les années à venir. L’IA est déjà en mode de perturbation en ce qui concerne la verticale de la santé. L’apprentissage automatique est utilisé pour afficher les informations pertinentes sur la santé dans l’application mobile. L’application de l’IA dans le domaine de la santé est mieux connue sous le nom d’« intelligence augmentée ». Ce serait la tendance actuelle dans le secteur des soins de santé au cours de la période à venir.

L’utilisation croissante des systèmes d’IRM pour la détection précoce des maladies a stimulé la croissance de l’industrie des dispositifs médicaux. Avec les progrès technologiques continus, la préférence croissante pour le diagnostic non invasif et l’incidence croissante des troubles neurologiques, le marché mondial des systèmes d’IRM connaîtra une croissance 2X en valeur de marché au cours de la période de prévision de 2019 à 2029.

Au fil des ans, il y a eu une augmentation du nombre de cas d’anévrisme cérébral et de lésion cérébrale traumatique, pour lesquels la méthode de détection IRM est utilisée pour étudier l’emplacement, la taille et d’autres caractéristiques de ces problèmes. Selon la Brain Aneurysm Foundation, près de 500 000 décès, dans le monde, chaque année, sont causés par un anévrisme cérébral.

Alors que les troubles cérébraux continuent d’augmenter chaque année, entraînant une augmentation des coûts médicaux, de nombreux acteurs clés proposent des systèmes d’IRM à balayage haute résolution tels que le 7T pour relever ces défis en matière de diagnostic.

Lancez-vous avec un exemple de rapport sur le marché des systèmes d’IRM ! https://www.persistencemarketresearch.co/samples/2982

Profils d’entreprise

Siemens

GE Santé

Neurosoft

Canon Inc

Philips N.V.

Systèmes médicaux AllTech.

Société médicale Hitachi

Le marché mondial des systèmes d’IRM était évalué à 7,2 milliards de dollars américains en 2018 et devrait connaître un TCAC de près de 7 % au cours de la période de prévision (2019-2029).

Obtenez une portée personnalisée pour répondre à vos besoins Demandez à un expert – sales@persistencemarketresearch.com

Points clés de l’étude de marché sur les systèmes d’IRM

Les systèmes d’IRM de force 1,5T ont contribué à plus des 2/3 des parts du marché des systèmes d’IRM en 2018, en raison de l’augmentation des troubles neurologiques à travers le monde.

Les systèmes d’IRM fermés représentaient une part importante en termes d’architecture sur le marché mondial des systèmes d’IRM en 2018, attribuée à une variété de facteurs économiques, de modèles démographiques et de tendances en matière de soins de santé.

L’augmentation de l’incidence des troubles neurologiques a contribué à la domination de l’Amérique du Nord sur le marché mondial des systèmes d’IRM.

Attribuée à la sensibilisation croissante au diagnostic des maladies et à l’industrie croissante des dispositifs médicaux, l’Asie de l’Est devrait offrir des opportunités de croissance notables pour le marché des systèmes d’IRM.

Que diriez-vous de réinventer la roue méthodique sur le marché des systèmes d’IRM ? Basculez vers l’onglet « Méthodologie » ! https://www.persistencemarketresearch.co/methodology/2982

« Le besoin croissant de diagnostic précoce des troubles neurologiques a incité les fabricants de produits médicaux à inclure des fonctionnalités d’IRM fonctionnelles dans leurs systèmes, un facteur qui contribuera à la croissance du marché des systèmes d’IRM », explique un analyste PMR.

Les progrès de la technologie IRM pour apporter de la traction à la demande pour les systèmes IRM

Les organismes de réglementation des soins de santé du monde entier se concentrent sur la réduction des coûts de traitement grâce à un diagnostic efficace et plus rapide des maladies. Le nombre accru d’approbations a également contribué aux progrès des systèmes d’IRM. Les acteurs du marché se concentrent sur l’innovation dans les systèmes d’IRM pour gagner des parts de marché.

En conséquence, les développements récents des systèmes d’IRM se sont concentrés sur l’amélioration des fonctionnalités de numérisation telles que les systèmes d’IRM haute résolution, tels que l’IRM 7T, l’IRM 9T, ainsi que les systèmes IRM silencieux.

Les systèmes d’IRM ouverts offrent une alternative aux patients souffrant de claustrophobie et présentant des symptômes d’anxiété, ce qui est un autre facteur qui devrait augmenter la croissance du marché mondial des systèmes d’IRM.

Garder un œil sur les acteurs clés du marché des systèmes d’IRM ? Allez à « Acheter maintenant » pour déchiffrer l’analyse concurrentielle de notre rapport sur le marché des systèmes d’IRM ! https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/2982

Plus d’informations précieuses sur le marché des systèmes d’IRM

Persistence Market Research offre une perspective unique et des informations exploitables sur le marché des systèmes d’IRM dans sa dernière étude, présentant une évaluation historique de la demande de 2014-2018 et des projections pour 2019-2029, sur la base de la force (force <0,5T, force 1,5T, Force 3T et force >3T), architecture (systèmes ouverts et systèmes fermés) et utilisateur final (hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, centres de diagnostic, instituts universitaires et de recherche, et autres), dans sept grandes régions.

À propos de nous: recherche sur le marché de la persistance

Contactez-nous:

Etude de marché de la persistance

Adresse – 305 Broadway, 7ème étage, New York,

NY 10007 États-Unis

NOUS. PH. – + 1-646-568-7751

USA Canada sans frais – +1 800-961-0353

Ventes – sales@persistencemarkreearch.com