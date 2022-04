Le marché des systèmes d’infodivertissement automobile connectés devrait atteindre 69,52 milliards USD d’ici 2028  

La connectivité facile aux appareils personnels, tels que les mobiles, les ordinateurs portables, etc. est le principal facteur d’influence sur la croissance du marché.

Taille du marché du système d’infodivertissement automobile connecté – 24,64 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 13,9%, tendances du marché – Augmentation des applications basées sur le cloud.

Le marché mondial des systèmes d’infodivertissement automobile connectés devrait atteindre 69,52 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Cela peut être principalement associé à l’émergence d’applications basées sur le cloud dans l’industrie automobile. Les connexions à des solutions basées sur le cloud, telles que Google Maps ou Ovi Maps de Nokia, permettent d’accéder aux trois éléments de navigation : les routes, les points d’intérêt locaux et le contenu des services basés sur la localisation (LBS).

Les systèmes d’infodivertissement automobile connectés comprennent généralement des fonctionnalités audio-vidéo et des outils de communication bidirectionnelle, qui comprennent des lecteurs de radio et de CD standard, et permettent les connexions téléphoniques, les commandes vocales du véhicule et d’autres types d’audio ou de vidéo interactifs. Les systèmes incluent même des fonctions DVD à l’arrière qui permettent aux passagers de regarder n’importe quel média visuel.

Les problèmes de connectivité réseau peuvent entraver la croissance du marché. Les systèmes d’infodivertissement nécessitent de hautes performances, des débits de données élevés et des flux de données synchrones sur plusieurs appareils. Ainsi, les systèmes doivent être conçus pour une intégrité optimale du signal à hautes fréquences.

Les principaux participants sont Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Harman International Industries, Panasonic Corporation, Aptiv PLC, Fujitsu Ten Ltd., Ford Motor Company, Denso Corporation, Audi AG, General Motors Company et Visteon Corporation, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché est segmenté sur la base des plates-formes en logiciels et en matériel. Les logiciels incluent Android, GENIVI Linux, AGL et QNX. Le matériel comprend Intel – Apollo Lake, Qualcomm – 602A, 820A, Renesas – R-Car H2/H3, TI – J4, J5, J6, TDA2X, Freescale – i.mx6, i.mx8 et NVIDIA – Jetson.

Le segment des logiciels a dominé le marché en 2020 et devrait croître à un taux de 13,2 % au cours de la période de prévision, en raison de la croissance de QNX.

Le marché est segmenté sur la base du type de véhicule en voitures particulières et véhicules utilitaires. Les voitures particulières ont dominé le segment en 2020 et devraient avoir un TCAC de 12,8 %, au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de voitures de luxe, telles que les SUV, les berlines ou les MUV.

Le marché est segmenté sur la base de la connectivité en SDL, CarPlay, Android Auto, Mirror, Link, Bluetooth et Wi-Fi, NFC, USB, 3G/4G/LTE.

Le marché est segmenté sur la base de l’application dans le streaming multimédia : audio, radio Internet et vidéo, navigation connectée et contenu géolocalisé, médias et réseaux sociaux et réseaux Wi-Fi embarqués.

Le streaming multimédia a dominé le marché en 2020 et augmentera à un TCAC de 13,9 % au cours de la période de prévision, car la plupart des conceptions de voitures modernes ont accès à la télévision sur Internet et à la télévision mobile, aux lecteurs de CD, aux USB ou au Bluetooth pour l’audio, la radio Internet et la vidéo. Diffusion.

Le marché est segmenté sur la base de la géographie en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, dominent le marché tout au long de la période de prévision avec un TCAC de 13,9 %, en raison de l’adoption rapide du luxe. voitures.

Les entreprises ont adopté diverses stratégies, notamment des fusions, des acquisitions et des partenariats, pour maintenir des pistes en cours et proposer de nouveaux développements sur le marché.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté Marché mondial du système d’infodivertissement automobile connecté sur la base des plates-formes, du type de véhicule, de l’application, de la connectivité et de la région :

perspectives des plates-formes (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Logiciel

Android

GENIVI Linux

AGL

QNX

Matériel

Intel – Apollo Lake

Qualcomm – 602A, 820A

Renesas – R-Car H2/H3

TI – J4, J5, J6, TDA2X

Freescale – i.mx6, i.mx8

NVIDIA – Jetson

Type de véhicule Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Voitures de tourisme

Véhicules

utilitaires légers Véhicules utilitaires

lourdsvéhicules utilitaires

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

SDL

CarPlay

Android Auto

MirrorLink

Bluetooth

Wi-Fi, NFC, USB, 3G/4G/LTE

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Streaming multimédia : audio, Radio Internet et

navigation et localisation vidéo connectées- basé sur le contenu

Médias sociaux et réseaux Réseaux

Wi-Fi embarqués

