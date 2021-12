Le marché des systèmes de vision nocturne militaire connaîtra la plus forte croissance mondiale dans les années à venir 2021-2028

Résumé:

Le rapport de l’industrie Système de vision nocturne militaire fournit un aperçu de base du marché, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse de marché Système de vision nocturne militaire est fournie pour le marché international, y compris l’historique de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et le statut de développement des principales régions.

Le système de vision nocturne dans l’armée permet aux soldats d’effectuer des opérations militaires vitales dans des conditions de faible luminosité pendant la nuit. L’armée de terre dans divers pays collabore avec plusieurs entreprises de technologie de défense pour faire ressortir les dernières innovations en matière de systèmes de vision nocturne améliorés. En outre, l’augmentation des dépenses du gouvernement dans les domaines de la défense et de l’armée devrait encore stimuler le système de vision nocturne sur le marché militaire.

L’analyse mondiale des systèmes de vision nocturne militaire jusqu’en 2028 est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie aérospatiale et de la défense avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des systèmes de vision nocturne militaire avec une segmentation détaillée du marché par type de produit, technologie, application et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur le statut du marché des principaux acteurs du marché des systèmes de vision nocturne militaire et offre des tendances et des opportunités clés sur le marché.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit une vue d’ensemble et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2019 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des systèmes de vision nocturne militaire par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région. Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse exhaustive des cinq forces de Porter, soulignant les facteurs affectant le marché des systèmes de vision nocturne militaire dans ces régions.

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE MARCHÉ DES SYSTÈMES DE VISION NOCTURNE MILITRAY

L’épidémie de COVID-19 a gravement affecté les secteurs de la défense, de l’aérospatiale, de l’aviation et d’autres industries connexes. L’émergence du virus COVID-19 à travers le monde, qui a conduit à des scénarios de confinement, a entraîné une série sans précédent de fermetures de frontières à travers le monde. Cette perturbation devrait avoir un impact sur l’industrie de la défense jusqu’à la mi-2021. Les acteurs du marché de la vision nocturne militaire ont connu un ralentissement des volumes attribué au fait que les unités de production fonctionnaient avec une main-d’œuvre limitée. Cela a eu un impact négatif sur le marché. Au contraire, la demande de produits liés à la défense, tels que les systèmes militaires de vision nocturne, devrait prendre de l’ampleur au cours de la période à venir en raison de l’aide financière allouée avant la pandémie.

ACTEURS DU MARCHÉ

Le rapport couvre les développements clés sur le marché des systèmes de vision nocturne militaire en tant que stratégies de croissance organiques et inorganiques. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et d’autres tels que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganique observées sur le marché ont été des acquisitions, des partenariats et des collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion des activités et de la clientèle des acteurs du marché. Les payeurs du marché des systèmes de vision nocturne militaires devraient bénéficier d’opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante de systèmes de vision nocturne militaires sur le marché mondial. Le rapport comprend également les profils des entreprises clés ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des systèmes de vision nocturne militaire. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

ATN Corp

Systèmes BAE

Bharat Electronics Limited (BEL)

Collins Aérospatiale

Elbit Systems Ltée

FLIR Systems, Inc.

Intevac, Inc.

L3Harris Technologies, Inc.

Photonis Technologies SAS

Groupe Thales

