Le marché des systèmes de vision industrielle devrait croître à un TCAC de 7,53 % pour atteindre 9,11 milliards de dollars américains de 2022 à 2027 | Données des principaux pays

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé «Le marché des systèmes de vision industrielle était évalué à 9,11 milliards de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 17,57 milliards de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 7,53 % de 2019 à 2027. Les systèmes de vision industrielle sont les systèmes intelligents de nouvelle génération principalement utilisés dans les applications industrielles pour la détection, l’identification, la mesure, l’inspection, etc. Ces systèmes jouent un rôle majeur en robotique ; ceux-ci sont utilisés pour guider les robots autonomes également appelés « robots auto-navigants »

Marché des systèmes de vision industrielle: paysage concurrentiel et développements clés

Les principales sociétés opérant sur le marché sont Basler AG, Cognex Corporation, Datalogic S.p.A, FLIR Systems, Inc., IDS Imaging Development Systems GmbH, ISRA VISION AG, Keyence Corporation, OmniVision Technologies, Inc., Omron Microscan Systems, Inc. et Teledyne Technologies Incorporated, entre autres. Diverses industries telles que l’automobile, l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques sont très préoccupées par la réduction des processus à forte intensité de main-d’œuvre, l’augmentation de la précision et de la vitesse ; les systèmes de vision artificielle sont en demande pour surmonter ces préoccupations.

Les systèmes de vision industrielle peuvent effectuer des tâches répétitives complexes avec une précision et une cohérence accrues. Les systèmes de vision industrielle comprennent des composants tels que des capteurs d’image, des processeurs, des automates programmables, des cartes d’acquisition d’images, etc., qui sont pilotés par un progiciel pour exécuter des applications définies par l’utilisateur. Les systèmes de vision industrielle sont également utilisés dans des applications autres que l’inspection telles que le guidage de robots, le prélèvement et le placement de pièces, la distribution de liquides et bien d’autres. Le marché de la vision industrielle et des composants devrait connaître une croissance significative dans les années à venir en raison de la demande croissante dans des secteurs tels que l’automatisation, la robotique et la non-fabrication, qui incluent les systèmes de transport intelligents, la logistique et le médical, affichant une croissance substantielle du marché.

Les systèmes de vision industrielle sont classés en trois types, à savoir : les systèmes de vision intelligents, les systèmes de vision sur PC et les systèmes de vision 3D. Les systèmes de vision industrielle ont établi le record de croissance le plus élevé en Amérique du Nord en 2018. Alors que l’Europe est le principal fabricant et exportateur de ces systèmes dans le monde. L’industrie manufacturière est le plus grand utilisateur final de ces systèmes. Cependant, la croissance des systèmes de vision artificielle dans des applications de niche non industrielles telles que la logistique, les systèmes de trafic intelligents, la vidéosurveillance IP et autres augmente également en raison des améliorations continues de la technologie qui en résulte. en diminuant les coûts de ces systèmes.

Marché des systèmes de vision industrielle : informations clés – tendance future

L’industrialisation croissante, la croissance démographique rapide et les perspectives économiques positives des régions en développement sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des systèmes de vision industrielle dans ces régions. Les pays en développement tels que la Chine et l’Inde devraient offrir de nombreuses opportunités de croissance aux acteurs du marché des systèmes de vision industrielle au cours de la période de prévision. En raison des initiatives positives des décideurs politiques et des régulateurs de divers pays en développement pour soutenir la fabrication et promouvoir la croissance industrielle

Les récentes initiatives stratégiques telles que « Made in China 2025 Initiative » par la Chine et « Make in India » par l’Inde sont des exemples de telles initiatives qui visent à stimuler le secteur manufacturier et l’industrialisation dans ces pays. Le marché des systèmes de vision industrielle a connu une croissance et des implémentations élevées au cours des dernières années et devrait également connaître une croissance significative dans les années à venir.

Marché des systèmes de vision industrielle : aperçu segmentaire

L’une des principales raisons de l’augmentation des implémentations de systèmes de vision industrielle par divers secteurs verticaux de l’industrie est les progrès de plusieurs technologies connexes qui se déroulent autour des systèmes de vision industrielle. Les interfaces informatiques, les microprocesseurs et les caméras, tous ces outils ont évolué pour devenir des outils/composants hautement performants et flexibles. Les avancées technologiques ont ainsi facilité la production de masse et la fabrication sur mesure des fournisseurs. Les systèmes de vision industrielle offrent également aux utilisateurs finaux une productivité et une qualité améliorées dans le processus de fabrication, ce qui permet également d’atteindre une productivité plus élevée ainsi que des marges bénéficiaires accrues.

Les gouvernements de divers pays, en particulier l’Inde et la Chine, prennent des initiatives par le biais de réglementations, de la promotion de l’innovation et du courtage de connaissances pour parvenir à une industrialisation inclusive et durable. L’évolution rapide du paysage technologique dans les industries de fabrication et de transformation du monde entier a également encouragé les entreprises de fabrication à investir dans des systèmes et des processus avancés, ce qui peut aider à atteindre une efficacité opérationnelle élevée et également permettre aux entreprises de répondre aux demandes difficiles des clients d’aujourd’hui.

Le siècle actuel est caractérisé par une rude concurrence dans tous les principaux secteurs verticaux de l’industrie. Les fabricants de divers systèmes sont confrontés à une rude concurrence sur des paramètres tels que les coûts, la qualité, la technologie, le service et le délai de mise sur le marché. Ainsi, pour maintenir leur position sur le marché et parvenir à un développement durable, les fabricants investissent de plus en plus dans des systèmes avancés.

