Le marché des systèmes de vision industrielle a encore de la place pour se développer | Acteurs émergents FLIR Systems, ISRA VISION AG, OmniVision Technologies

La dernière étude publiée par The Insight Partners sur l’étude de marché mondiale des systèmes de vision industrielle avec plus de 100 tableaux de données de marché et chiffres répartis sur les pages est facile à comprendre. Maximisez vos profits.Le marché des systèmes de vision industrielle est prévu jusqu’en 2027*

.Bref aperçu des systèmes de vision industrielle :

Le marché des systèmes de vision industrielle était évalué à 9,11 milliards de dollars US en 2018 et devrait atteindre 17,57 milliards de dollars US d’ici 2027. croître à un TCAC de 7,53 % de 2019 à 2027.

Les systèmes de vision industrielle sont les systèmes intelligents de nouvelle génération principalement utilisés dans les applications industrielles pour la détection, l’identification, la mesure, l’inspection, etc. Ces systèmes jouent un rôle majeur en robotique ; ceux-ci sont utilisés pour guider les robots autonomes également appelés «robots auto-navigants». Diverses industries telles que l’automobile, l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques sont très préoccupées par la réduction des processus à forte intensité de main-d’œuvre, l’augmentation de la précision et de la vitesse ; les systèmes de vision artificielle sont en demande pour surmonter ces préoccupations. Les systèmes de vision industrielle peuvent effectuer des tâches répétitives complexes avec une précision et une cohérence accrues.

Marché :

Basler AG, IDS Imaging Development Systems GmbH, Omron Microscan Systems, Inc., COGNEX CORPORATION, Keyence Corporation, Teledyne Technologies Incorporated, Datalogic SpA, FLIR Systems, Inc., ISRA VISION AG, OmniVision Technologies, Inc.

Objectifs de recherche:

Étudier et analyser la taille du marché mondial des systèmes de vision industrielle par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2019 à 2027 et prévisions jusqu’en 2027.

Comprendre la structure du marché des systèmes de vision industrielle en identifiant ses différents sous-segments.

Se concentre sur les principaux acteurs du marché mondial des systèmes de vision industrielle, pour définir, décrire et analyser la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

Analyser le marché Systèmes de vision industrielle en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché pour mieux comprendre.



Segmentation du marché des systèmes de vision industrielle :

Par type

Systèmes de vision industrielle intelligents

Systèmes de vision industrielle basés sur PC

Systèmes de vision industrielle 3D

Par composants

Appareils photo

Capteurs de cadre

Processeurs

Eclairages & Optique

Logiciel de vision

Capteurs de vision

Autres

Par interfaces

USB 2.0/USB 3.0

Liens de caméra

Hacher

CoaXPress

Autres

Par les utilisateurs finaux

Automobile

Électronique et semi-conducteur

Nourriture et boissons

Médicaments

Logistique

Autres

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des systèmes de vision industrielle :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche du marché Systèmes de vision industrielle

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché des systèmes de vision industrielle.

Chapitre 3: Impact sur la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis et opportunités des systèmes de vision industrielle ;

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché des systèmes de vision industrielle, Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région/pays

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Systèmes de vision industrielle qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7 : Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants/société avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions (2019-2027)

Chapitre 8 et 9 :

Affichage



de l’ annexe , de la méthodologie et de la source de données Disponible dans le rapport complet.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, LATAM, le Moyen-Orient, l’Europe de l’Ouest ou l’Asie-Pacifique.

