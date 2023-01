Le marché des soins pour nouveau-nés (prématurés) augmentera au TCAC le plus élevé de 6,90 % jusqu’en 2029 Croissance de 6 à 90 d’ici 2029 #ixzz7rapYa2G6

L’étude Global Neonatal (Preterm) Infant Care Market de Data Bridge Market Research fournit des détails sur la dynamique du marché, la portée du marché, la segmentation du marché et met en évidence les marchés clés avec une concurrence favorable affectant le marché des soins néonatals (prématurés) pour nourrissons. Éclipser les acteurs Modèles et tendances dominants au fil des ans. Ce rapport sur le marché des soins pour bébés néonatals (prématurés) a un objectif commercial et fournit des études et des analyses de marché de premier ordre effectuées à l’aide d’outils et de techniques avancés.

Data Bridge Market Research rapporte que le marché des soins pour bébés néonatals (prématurés) était évalué à 2,74 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 4,68 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 6,90 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport organisé par l’équipe d’études de marché de Market Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Ce rapport d’étude de marché classe le marché par entreprise, région, type, composant, application et industrie d’utilisation finale. Dans la section analyse concurrentielle, les principaux acteurs clés du marché sont mentionnés ainsi que divers détails tels que les profils d’entreprise, l’analyse des parts de marché et différentes stratégies pour leur permettre de prospérer sur le marché. Ce rapport d’étude de marché sur les soins pour bébés néonatals (prématurés) identifie et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché.

Aperçu du marché:

La naissance néonatale, également connue sous le nom de naissance prématurée, se produit lorsqu’un bébé naît avant 37 semaines de gestation. Les soins néonatals sont des soins supplémentaires prodigués aux bébés prématurés au cours des 4 premières semaines de vie. Les bébés prématurés sont plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé tels que des problèmes de prise de poids, des difficultés respiratoires et la nécessité de soins médicaux approfondis. Par conséquent, ils sont généralement placés dans l’unité de soins intensifs néonatals (USIN).

On estime que le marché des soins pour bébés néonatals (prématurés) connaîtra une croissance rapide au cours de la période de prévision. Des problèmes tels que l’hypothermie, une faible teneur en graisses et en glycogène sont plus fréquents chez les bébés prématurés en raison de la perte de chaleur. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 15 millions de bébés naissent prématurément chaque année et environ 1 million d’entre eux meurent prématurément.

L’une des responsabilités les plus difficiles est de prendre soin de votre nouveau-né. L’introduction de techniques sophistiquées de soins néonatals reste importante pour gérer les problèmes de santé du nouveau-né. Les appareils de soins pour nouveau-nés, en particulier les thermostats, sont très demandés et les fabricants investissent massivement pour répondre à cette demande. L’avancement de la grossesse et la sensibilisation croissante à la santé maternelle et infantile ont accru le besoin de meilleurs soins aux nouveau-nés.

Les principaux acteurs opérant sur ce marché des soins pour bébés néonatals (prématurés) sont:

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Siemens Healthcare GmbH (Allemagne), Medtronic (Irlande), Abbott (États-Unis), BD (États-Unis), General Electric (États-Unis), FUJIFILM Holdings Corporation (Japon), CooperSurgical, Inc. (États-Unis), Fisher & Paykel Healthcare Limited (Nouvelle-Zélande), Nonin (États-Unis), Getinge AB (Suède), Dragerwerk AG & Co. KGaA (Allemagne), Natus Medical Incorporated (États-Unis), miracradle (Inde), Inspiration Healthcare Group plc (Royaume-Uni) , Analogic Corporation (États-Unis), Atom Medical Corp. (Japon), Hamilton Medical (Suisse), Mead Johnson & Company, LLC (États-Unis), Medela AG (Suisse) et NIHON KOHDEN COPORATION (Japon).

Dynamique du marché des soins aux nouveau-nés (prématurés)

chauffeur

augmentation des naissances prématurées

Le nombre croissant de bébés prématurés dans le monde sera un facteur majeur qui stimulera le marché des soins aux bébés néonatals (prématurés). La prématurité est la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Des millions de personnes meurent chaque année de naissances prématurées qui auraient pu être évitées grâce à des thérapies de soins néonatals technologiquement avancées et rentables.

Augmentation de l’adoption des thermostats

L’adoption croissante des thermostats stimule le marché mondial des soins pour bébés néonatals (prématurés). La thermorégulation est une fonction essentielle qui doit être exécutée chez les nouveau-nés et les nourrissons malades. L’hypothermie néonatale augmente la probabilité et le risque de morbidité et de mortalité. L’hypermétabolisme, la peau poreuse, la température intra-utérine, le contrôle vasomoteur immature, l’hypothalamus et le système nerveux central prédisposent les nouveau-nés et les enfants à une mauvaise régulation de la thermorégulation.

En outre, l’augmentation du nombre d’unités NICU installées sera un facteur majeur influençant la croissance du marché néonatal (prématuré). L’augmentation du nombre de gouvernements accompagnée d’une sensibilisation et de la croissance des cliniques pédiatriques sont les forces motrices qui accélèrent la croissance du marché des soins aux bébés néonatals (prématurés). De plus, la prévalence croissante de la jaunisse néonatale et l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé sont les principaux moteurs du marché qui stimuleront davantage la croissance du marché des soins aux bébés néonatals (prématurés).

Chance

Accroître les activités de recherche et développement

De plus, l’augmentation des activités de R&D offrira des opportunités lucratives pour la croissance du marché des soins aux nouveau-nés (prématurés).

En outre, l’adoption croissante de technologies de pointe et l’essor des marchés émergents offriront des opportunités favorables à la croissance du marché des soins pour bébés néonatals (prématurés) au cours de la période de prévision.

Portée clé du rapport sur le marché des soins pour bébés néonatals (prématurés):

Une analyse détaillée du marché Soins de bébé néonatal (prématuré) fournit une évaluation complète des technologies, des types de produits, des applications et d’autres segments clés dans le rapport.

Analyse qualitative et quantitative du marché ainsi que calcul du TCAC pour la période de prévision

L’étude d’investigation de la dynamique du marché, y compris les moteurs, les opportunités, les contraintes et les contraintes susceptibles d’affecter la croissance du marché.

Analyse complète de la région et des perspectives de développement futur de l’industrie des soins aux nouveau-nés (prématurés)

Analyse comparative du paysage concurrentiel, y compris les domaines clés du profil de l’entreprise, du portefeuille de produits et des stratégies d’expansion commerciale

Raisons d’acheter:

Passez en revue la portée du marché des soins pour bébés néonatals (prématurés) avec les dernières tendances et l’analyse SWOT.

Un aperçu de la dynamique du marché combinée aux effets de croissance du marché dans les années à venir.

L’analyse du segment de marché des soins pour bébés néonatals (prématurés) comprend des recherches qualitatives et quantitatives, y compris des aspects économiques et non économiques.

Analyse régionale et nationale intégrant le marché des soins pour bébés néonatals (prématurés) et les forces de l’offre influençant la croissance du marché.

Données sur la valeur marchande (en millions USD) et volume de transactions (en millions USD) pour chaque segment et sous-segment.

Et les stratégies que les joueurs ont adoptées au cours des cinq dernières années.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché mondial des soins pour bébés néonataux (prématurés)

Partie 04: Taille du marché mondial des soins pour bébés néonataux (prématurés)

Partie 05: Segmentation du marché mondial des soins pour bébés néonataux (prématurés) par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

PARTIE 07 : EXPÉRIENCE CLIENT

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

ARTICLE 12 : ENVIRONNEMENT DU FOURNISSEUR

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

