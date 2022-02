Le marché des systèmes de tri des colis atteindra 3,09 milliards de dollars américains d’ici 2027

Le marché mondial des systèmes de tri de colis représentait 1,32 milliard de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 9,1 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 3,09 milliards de dollars américains d’ici 2027.

L’Europe était le principal marché géographique et devrait être le principal contributeur de revenus tout au long de la période de prévision. La demande sans cesse croissante d’automatisation parmi les industries européennes devrait alimenter le marché des systèmes de tri de colis dans la région européenne.

Aperçu du marché

Un taux d’adoption très attractif pour le marché des systèmes de tri de colis est attendu

Le marché mondial des systèmes de tri de colis est en plein essor ces dernières années et devrait connaître un taux de croissance exponentiel dans les années à venir. Dans le scénario de marché actuel, les utilisateurs finaux européens ont acheté le nombre maximum de systèmes de tri de colis et les utilisateurs finaux de systèmes de tri de colis dans les pays européens investissent en permanence des sommes substantielles dans l’adoption des systèmes. Cela est principalement dû à l’augmentation notable de la fabrication de divers biens de consommation dans différents pays ainsi qu’aux activités d’importation. Deuxièmement, la sensibilisation des utilisateurs finaux aux systèmes de tri de colis liés à l’automatisation est également élevée parmi les utilisateurs finaux européens. Cela a eu un impact positif sur la taille du marché européen et a permis à la région de se positionner sur le premier marché mondial des systèmes de tri de colis. Le marché nord-américain est également arrivé à maturité, car les utilisateurs finaux ont largement investi dans l’adoption de la technologie. L’augmentation constante des volumes de produits manufacturés, associée au délai de livraison strict des produits, pousse les utilisateurs finaux à investir dans des technologies de pointe pour trier les produits manufacturés, ce qui stimule le marché des systèmes de tri de colis en Amérique du Nord.

Les initiatives de marché des acteurs propulsent la croissance du marché des systèmes de tri de colis

Le marché mondial des systèmes de tri de colis est fortement conquis par plusieurs entreprises établies ainsi que par de plus petites entreprises de niveau 2 à travers le monde. Ces entreprises facilitent les utilisateurs finaux du tri des colis tels que les entreprises de logistique, les entreprises de fabrication ainsi que les entrepôts et les centres de distribution, entre autres, pour répondre à la demande sans cesse croissante de livraison rapide de leurs colis. Toujours dans le but de trier les produits manufacturés de manière efficace et précise, plusieurs entreprises manufacturières s’associent également à des fournisseurs de solutions de tri de colis pour intégrer leur installation de tri à des technologies de tri avancées. En ce qui concerne ces facteurs, la trajectoire de croissance du marché des systèmes de tri de colis connaît une recrudescence constante.

Segmenter par type

Le marché mondial des systèmes de tri des colis par type était dominé par le segment des systèmes de tri des colis en boucle. Le système de tri de colis linéaire est un autre type inclus sur le marché des systèmes de tri de colis. La demande croissante pour un système de tri avancé avec l’avantage de trier un large éventail de catégories de produits augmente parmi l’utilisateur final, ce qui déclenche la croissance du marché des systèmes de tri de colis en boucle.

L’augmentation du volume de production de biens de consommation dynamise le marché des systèmes de tri de colis. En outre, la croissance significative du secteur du commerce électronique stimule également la croissance du marché mondial. Cependant, les complexités technologiques associées à l’utilisation du système de tri des colis peuvent freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, la demande croissante dans le système de gestion d’entrepôt et une réduction globale du coût du système de tri des colis devraient offrir de nombreuses opportunités de croissance aux acteurs de l’industrie dans un proche avenir.

Avec l’augmentation continue de la demande de système de tri de colis, de nombreux acteurs opérant sur le marché investissent principalement pour être compétitifs sur le marché de manière efficace. Les entreprises participent activement au développement de nouveaux produits pour conserver leur position sur le marché mondial des systèmes de tri de colis. Par exemple, en 2018, Dematic a fait une avancée dans la distribution de produits avec la plateforme Dematic Roller Non-Contact Accumulation (RNCA). La plate-forme offre une variété d’options pour le prélèvement des produits des systèmes de tri – les variantes horizontales, en déclin, motorisées et par gravité offrent une séparation compacte et contrôlée. De plus, Interroll a développé une nouvelle alimentation, élargissant ainsi ses solutions de plate-forme modulaire permettant un flux de matériaux efficace. Les nouveaux modules d’alimentation sont parfaitement conçus pour fonctionner avec les trieurs crossbelt Interroll.

