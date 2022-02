Le marché des systèmes de tri de colis atteindra 3,09 milliards de dollars américains d’ici 2027 | CAGR 9,1 % : les partenaires Insight

Dernière étude de marché sur » Marché des systèmes de tri des colis jusqu’en 2027 par type (système de tri linéaire des colis et système de tri des colis en boucle) et utilisateur final (logistique, commerce électronique, aliments et boissons, poste et colis, aéroport, pharmaceutique et autres) – Global Analysis and Forecast », le marché des systèmes de tri des colis devrait atteindre 3,09 milliards de dollars américains d’ici 2027, contre 1,32 milliards de dollars américains en 2018. Le rapport comprend des informations clés sur les facteurs moteurs de cette croissance et met également en évidence les principaux acteurs du marché. et leurs évolutions.

L’industrie des systèmes de tri de colis a considérablement changé au cours des dernières années avec le développement technologique. La technologie d’automatisation a eu un impact positif sur toutes les industries d’utilisateurs finaux et l’adoption de différentes technologies automatisées ne cesse de croître dans les régions développées et en développement. L’industrie manufacturière est l’un des premiers à adopter les technologies automatisées, ce qui est principalement attribué à l’augmentation du coût de la main-d’œuvre et au vieillissement de la population. La demande de systèmes de tri de colis parmi les industries des utilisateurs finaux ne cesse de croître en raison du fait que les industries manufacturières augmentent rapidement leur production afin de répondre aux demandes croissantes des clients.

REMARQUE : Nos analystes surveillant la situation à travers le monde expliquent que le marché générera des perspectives rémunératrices pour les producteurs après la crise du COVID-19. Le rapport vise à fournir une illustration supplémentaire du dernier scénario, du ralentissement économique et de l’impact du COVID-19 sur l’ensemble de l’industrie.

Paysage concurrentiel : Marché des systèmes de tri de colis : Bastian Solutions Inc., Daifuku Co. Ltd., Dematic, Honeywell Intelligrated, Murata Machinery, Ltd., Interroll Holding GmBH, Invata Intralogistics, Beumer Group, Viastore Systems

L’augmentation du volume de production de biens de consommation dynamise le marché des systèmes de tri de colis. En outre, la croissance significative du secteur du commerce électronique stimule également la croissance du marché mondial. Cependant, les complexités technologiques associées à l’utilisation du système de tri des colis peuvent freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, la demande croissante dans le système de gestion d’entrepôt et une réduction globale du coût du système de tri des colis devraient offrir de nombreuses opportunités de croissance aux acteurs de l’industrie dans un proche avenir.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des systèmes de tri des colis est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché Systèmes de tri des colis est analysée et décrite dans le rapport.

De plus, le rapport élabore différents facteurs internes et externes du marché mondial des systèmes de tri des colis. Des données liées aux organisations telles que les ventes engrangées par les fabricants ont également été mentionnées. Le rapport propose des données relatives aux modèles de prix de l’entreprise ainsi que des marges brutes. Le rapport se concentre en outre sur la dynamique du marché, les moteurs de croissance, les segments de marché en développement et la courbe de croissance du marché basée sur les données de marché passées, présentes et futures.

Pour comprendre principalement la dynamique du marché mondial des systèmes de tri des colis dans le monde, le marché mondial est analysé dans les principales régions du monde : Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie), Asie- Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie), Amérique du Sud (Brésil, Argentine), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte et Afrique du Sud)

Les points saillants du rapport :

Estimations de la taille du marché par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2020 à 2027 et prévisions jusqu’en 2028. La structure du marché mondial des systèmes de tri des colis en identifiant ses différents sous-segments Analyse de la valeur, part de marché, paysage concurrentiel du marché, analyse SWOT et plans de développement dans les prochaines années. Des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché, y compris le potentiel de croissance, les opportunités, les moteurs, les défis et les risques spécifiques à l’industrie.

