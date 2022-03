Le marché des systèmes de traitement des bagages 2021 exige de stimuler la croissance et les revenus de l’industrie après la propagation de Covid-19 d’ici 2028

Un nouveau rapport d’étude de marché de The Insight Partners sur le marché des systèmes de traitement des bagages a été publié avec des informations fiables et des prévisions précises pour une meilleure compréhension des scénarios de marché actuels et futurs. Le rapport propose une analyse approfondie du marché mondial, y compris des informations qualitatives et quantitatives, des données historiques et des projections estimées sur la taille et la part du marché au cours de la période de prévision.

Un système de traitement des bagages est un type de système de convoyage installé dans les aéroports qui transporte les bagages enregistrés des guichets vers les zones des avions où les bagages peuvent être chargés en minimisant les dommages, les égarements et le retard des bagages. Les systèmes intelligents de traitement des bagages fournissent des données en temps réel et des délais de rotation pour les équipes d’assistance à l’aéroport.

Les principaux moteurs du marché pour le marché des systèmes de traitement des bagages comprennent l’augmentation de la population gériatrique à travers le monde ainsi qu’une augmentation significative de la population à mobilité réduite. De plus, l’augmentation des dépenses de santé dans les pays développés devrait également alimenter la croissance du marché. Considérant que la moindre sensibilisation au système de traitement des bagages dans les pays à faible revenu devrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les acteurs émergents sur le marché du système de traitement des bagages comprennent : Daifuku Co., Ltd., Fives, GandS Airport Conveyor, Glidepath Limited, Logplan, Pteris Global Limited, Siemens AG, SITA, Vanderlande Industries B.V.

Le marché des systèmes de traitement des bagages est fortement influencé par des facteurs déterminants tels que le besoin croissant de prévention du vol, le besoin croissant de suivi des expéditions en temps réel, l’augmentation de la demande de systèmes de traitement des bagages de l’industrie du transport, de la logistique et de l’aérospatiale et l’intégration de grands les plates-formes de données et l’IoT avec système de traitement des bagages dans divers appareils stimulent la croissance du marché. Cependant, les coûts initiaux et de maintenance élevés du système de traitement des bagages et les conséquences importantes d’une défaillance du système ont un impact négatif sur la croissance de ce marché dans le scénario de marché actuel.

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact du COVID 19 sur le marché des systèmes de traitement des bagages qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’industrie des systèmes de traitement des bagages, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le paysage COVID-19 , Impact de Covid-19 sur les régions clés et proposition aux acteurs du système de traitement des bagages pour lutter contre l’impact de Covid-19.

Le marché mondial des systèmes de traitement des bagages est segmenté en fonction des modes de transport, des solutions et de la technologie de suivi. Basé sur les modes de transport, le marché des systèmes de traitement des bagages est segmenté en : aéroport, marine et chemin de fer. Sur la base de la solution, le marché des systèmes de traitement des bagages est segmenté en : enregistrement, contrôle et chargement, transport et tri, déchargement et récupération. De même, sur la base de la technologie de suivi, le marché des systèmes de traitement des bagages est segmenté en : système de codes à barres et système RFID.

Des facteurs tels que la demande croissante de salles de classe numériques ainsi que la demande croissante des joueurs en ligne contribuent à la croissance du marché. En outre, l’adoption croissante du système de traitement des bagages dans le secteur de la vente au détail et l’augmentation de l’engagement des utilisateurs à l’aide du système de traitement des bagages pour des applications telles que la recherche d’itinéraire stimuleront la croissance du marché du système de traitement des bagages au cours de la période de prévision.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision 2021-2028 ? Quelle sera la taille du marché au cours de la période estimée ?

Quelles sont les principales forces motrices responsables de façonner le sort du marché Système de traitement des bagages au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché Système de traitement des bagages?

Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché Système de traitement des bagages dans différentes régions?

Quels sont les principales menaces et défis susceptibles de constituer un obstacle à la croissance du marché du système de traitement des bagages?

Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent s’appuyer pour gagner en succès et en rentabilité ?

