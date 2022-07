Le marché des systèmes de terminaux de point de vente enregistrera une croissance croissante d’ici 2022-2030

La croissance des systèmes de terminaux POS au fil des ans en raison de facteurs tels que la croissance du code PIN (numéro d’identification personnel) et des cartes de paiement à puce qui peuvent réduire les problèmes de sécurité, l’utilisation croissante des appareils mobiles pour les connexions POS, les grands programmes gouvernementaux pour promouvoir l’utilisation des terminaux de point de vente et des cartes de paiement, une mise en œuvre plus importante des terminaux de point de vente dans divers secteurs, par exemple l’hôtellerie, la santé et la vente au détail, les niveaux d’alphabétisation croissants et l’urbanisation rapide, l’augmentation du commerce de détail récent, l’exécution des réglementations et des politiques pour les systèmes de paiement électronique et l’augmentation dans l’économie sans numéraire ont favorisé l’expansion du marché des machines POS à l’échelle mondiale.

De plus, des tendances telles que l’expansion des technologies EMV et NFC, mPOS (point de vente mobile), la mise en œuvre de points de vente sans contact, les tendances technologiques, par exemple, les systèmes de point de vente sur tablette et les images de détection de mouvement et l’expansion de l’infrastructure de vente au détail ont offert de nombreuses opportunités. sur le marché des machines POS.

Le marché mondial des machines POS devrait se développer à un TCAC de XX,X % tout au long de la période prévue pour tenir compte d’une valorisation du marché d’environ XXX,X milliards de dollars américains d’ici 2030, contre une valorisation de près d’environ XX,X milliards de dollars américains. courant 2022.

Segmentation du marché

Sur la base du type de terminal, le marché mondial est classé comme terminal POS GSM/GPRS, terminal POS de poche, terminal POS mobile et terminal POS fixe. On estime que le terminal de point de vente mobile représente une valeur marchande d’environ XX,X milliards de dollars américains en 2030, augmentant à un rythme de croissance sain par rapport à 2030. On estime que le terminal de point de vente de poche augmentera au taux de croissance maximal tout au long de la période prévue, pour enregistrer un CAGR de XX,X %.

Sur la base du type d’industrie, le marché mondial est segmenté en BFSI, soins de santé, médias et divertissement, fabrication, voyages et hôtellerie, vente au détail et biens de consommation et autres. L’industrie manufacturière devrait enregistrer le rythme de croissance maximal tandis que l’industrie de la vente au détail et des biens de consommation dominera l’ensemble du marché pour enregistrer une valeur d’environ XX,X milliards de dollars américains en 2030.

Le marché mondial étudié sur la base de la région est segmenté en Moyen-Orient et Afrique, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine et Amérique du Nord. La région Amérique du Nord dominera l’ensemble du marché en termes de revenus d’ici 2030 pour se développer à un TCAC élevé de XX,X% tout au long de la période prévue, suivie de l’Asie-Pacifique. La région affiche un rythme d’expansion exponentiel pour enregistrer le TCAC maximal de XX,X % au cours de la période prévue pour atteindre une valeur d’environ XX,X milliards de dollars américains d’ici 2030.

Principaux acteurs du marché

Parmi les principales entreprises actives sur le marché mondial des machines de point de vente, citons

• Ingenico Group

• Verifone

• New POS Technology Limited

• Shenzhen Xinguodu Technology Co. Ltd.

• PAX Technology Limited

• BBPOS Limited,

• SZZT Electronics Co. Ltd.

• Fujian Newland Payment Technology CO. Limited

• Fujian Centerm Information Co. Limited