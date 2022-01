Le marché des systèmes de télésurveillance devrait afficher un TCAC à deux chiffres entre 2022 et 2029 | GE, Abbott, McKesson, Allscripts

Aperçu du marché mondial des systèmes de télésurveillance :

Les principales sources utilisées lors de l’élaboration du rapport sur le marché du système de télésurveillance incluent les experts de l’industrie de l’industrie de la santé comprenant la société de gestion, les organisations de traitement, les fournisseurs de services analytiques de la chaîne de valeur de l’industrie. Il révèle la nature de la demande du produit de l’entreprise pour savoir si la demande du produit est constante ou saisonnière. Toutes les sources primaires ont été interrogées pour collecter les données et valider les informations qualitatives et quantitatives et conclure les perspectives d’avenir. Le rapport de classe mondiale sur le système de télésurveillance aide à savoir comment les brevets, les accords de licence et autres restrictions légales affectent la fabrication et la vente des produits de l’entreprise.

La recherche secondaire consiste en des données clés sur la chaîne de valeur de l’industrie, le pool complet d’acteurs majeurs et les domaines d’application. Le plus excellent rapport sur le système de télésurveillance établit la réputation de l’entreprise et de ses produits. Il a également contribué à la segmentation du marché en fonction des tendances les plus récentes et à venir de l’industrie jusqu’au niveau le plus bas, des marchés topographiques et des avancées clés du point de vue du marché et de la technologie. L’étude de marché de ce rapport aide à minimiser les risques d’incertitudes et aide à prendre des décisions judicieuses. Le rapport d’étude de marché du système de télésurveillance est un document essentiel dans la planification des objectifs ou des buts commerciaux.

Le marché mondial des systèmes de télésurveillance atteindra une valeur estimée à 5 982,29 millions USD et croîtra à un TCAC de 12,54 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, le système de télésurveillance est un type de système de surveillance des soins de santé utilisé pour le diagnostic, l’examen et la surveillance à distance de la santé du patient à domicile à l’aide de technologies de télécommunication par les médecins. Ce système permet aux médecins et aux médecins de surveiller les statistiques vitales du patient à tout moment et il observe les symptômes, les conditions et d’autres paramètres médicaux du patient qui mesurent la pression artérielle, mesure la fréquence cardiaque, le niveau de sucre dans le sang entre autres système de télésurveillance qui sont également utilisés dans divers hôpitaux, cliniques et prisons.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des systèmes de télésurveillance sont la demande croissante de meilleures mesures de surveillance à distance des patients et l’intégration des technologies de l’information et des dispositifs de surveillance, l’augmentation de la préférence des consommateurs pour une surveillance adéquate à domicile et la réduction du nombre d’hospitalisations, l’augmentation du bassin de la population gériatrique, l’incidence croissante des maladies non transmissibles telles que la maladie d’Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les troubles métaboliques, le cancer et d’autres problèmes de santé, qui ont nécessité un traitement prolongé et une préférence croissante des patients pour la surveillance de la santé du continent.

Segmentation globale du marché Système de télésurveillance :

Sur la base du type de produit, le marché des systèmes de télésurveillance est segmenté en système de télésurveillance MPOC, système de télésurveillance du taux de glucose, système de télésurveillance de la pression artérielle, système de télésurveillance cardiaque et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des systèmes de télésurveillance est également segmenté en soins à domicile, centres de soins de longue durée et soins palliatifs.

Selon l’analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché des systèmes de télésurveillance en raison de la tendance croissante des installations de soins infirmiers à domicile et de la disponibilité des soins hospitaliers, en particulier aux États-Unis. L’Europe et l’APAC sont les régions attendues en termes de croissance du marché des systèmes de télésurveillance en raison de ses avantages tels qu’un diagnostic précis ainsi qu’un accès technologique facile, une sensibilisation croissante à la santé et une adoption croissante de produits et services technologiques avancés dans divers pays de ces régions.

Principaux fournisseurs mondiaux :

Abbott General Electric McKesson Corporation Royal Philips SA Aerotel Medical Systems (1998) Ltd AVANCER LA TÉLÉSANTÉ Résideo Technologies, Inc Medtronic LifeWatch SA Allscripts Santé Shl Télémédecine Siemens Healthcare Private Limited Biotronik, Inc. SOCIÉTÉ DE COUVERTURE DE LA PEAU Drägerwerk AG & Co. KGaA eVisite Système de santé Sparrow

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des systèmes de télésurveillance

1 Aperçu du marché mondial du système de télésurveillance

2 Global Competition Système de télésurveillance marché par les fabricants

3 Capacité mondiale du système de télésurveillance, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de Systèmes de télésurveillance (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Système de télésurveillance, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial du système de télésurveillance par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de systèmes de télésurveillance

8 Analyse des coûts de fabrication du système de télésurveillance

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial du système de télésurveillance (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

