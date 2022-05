Le marché des systèmes de surveillance multi-visualiseurs d’une valeur de 1 554,14 millions de dollars américains d’ici 2028 – Rapport exclusif de The Insight Partners

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché du système de surveillance multi-visualiseurs jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par composant, application et utilisateur final», le marché devrait passer de 1 113,13 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 1 554,14 millions de dollars d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 4,9 % de 2021 à 2028.

Le rapport de recherche commerciale sur le marché Système de surveillance multi-visualiseur évalue les performances actuelles et à venir du marché, ainsi que les toutes nouvelles tendances sur le marché. Il fournit un aperçu des produits et les points saillants des segments de produits et d’applications du marché, y compris le prix, les revenus, les ventes, le taux de croissance des ventes et la part de marché par produit. Les statistiques du marché dans le rapport sont affichées dans un format statistique pour offrir une meilleure compréhension de la dynamique du marché.

Le système de surveillance multi-spectateurs trouve une application dans diverses industries nécessitant des installations de diffusion ou de surveillance multicanaux. En fonction de l’application, le marché des systèmes de surveillance multi-spectateurs peut être largement classé en production en direct, diffusion et autres. Les multiviewers sont un bloc fondamental dans toutes les applications de production, de postproduction et de diffusion. De plus, les systèmes de surveillance multi-spectateurs sont utilisés pour la surveillance de la diffusion sur site d’un grand nombre de chaînes en temps réel.

Paysage concurrentiel : marché des systèmes de surveillance multi-visualiseurs : Barco ; Cinegy LLC; Evertz ; Grass Valley Canada; Lawo SA ; Mividi, Inc. ; Spectre RVB ; Rohde et Schwarz, Inc. ; Laboratoires de flux ; et TAG V.S. LTD.

Les autres applications du système de surveillance multi-visionneuses incluent la surveillance OTT, la tête de réseau DTH et le câble, le centre d’exploitation de transmission et de réseau et les applications non diffusées. En raison de la croissance rapide des plates-formes de streaming, il existe un besoin émergent de surveiller un large éventail de formats OTT, y compris UDP, RTP, HLS, LSS, HDS et MPEG-DASH, ainsi que l’audio, la vidéo, les données auxiliaires, ID3 données de balises et toute erreur liée à HTTP.

Cette concurrence croissante sur le marché a forcé les fournisseurs de services DTH et de câblodistribution à se démarquer sur le marché grâce à la surveillance de différents types de signaux, à l’expérience utilisateur et à la confiance du signal, entre autres. Avec l’augmentation du nombre de canaux, les centres de transmission et d’exploitation de réseau ont besoin de solutions intelligentes pour surveiller plusieurs types de signaux. De plus, les paris sportifs et les casinos, les lieux de sport et de divertissement, les centres de sécurité, les installations gouvernementales et militaires, les institutions universitaires et les lieux de culte profitent des avantages des solutions de système de surveillance multiview.

Basé sur les composants, le marché des systèmes de surveillance multi-visualiseurs est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel détenait la part maximale en 2020. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des systèmes de surveillance multi-visualiseurs est segmenté en médias et divertissement, militaire, entreprises, vente au détail et autres utilisateurs finaux.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des systèmes de surveillance multi-visualiseurs

En raison de politiques gouvernementales favorables à l’innovation, de la présence d’une importante base industrielle et d’un pouvoir d’achat élevé, l’Amérique du Nord est l’une des régions les plus importantes pour l’adoption et le développement de nouvelles technologies, en particulier dans les pays développés comme les États-Unis et le Canada. Par conséquent, toute influence sur la croissance de l’industrie devrait avoir une influence négative sur la croissance économique de la région. Les entreprises de la région ont été considérablement touchées par le COVID-19 dans quatre domaines clés : chaîne d’approvisionnement/opérations, personnel, investissements 2020 et offre de produits.

