Le marché des systèmes de surveillance météorologique devrait atteindre 2 932,92 millions de dollars américains d’ici 2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des systèmes de surveillance météorologique jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par composant, application et géographie », le marché devrait passer de 1 746,47 millions de dollars américains en 2021 pour atteindre 2 932,92 millions d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,7 % de 2021 à 2028.

Augmentation de la demande de système de surveillance météorologique dans l’industrie aéronautique pour offrir des opportunités de croissance aux joueurs

L’industrie aéronautique est sensible aux conditions météorologiques et aucune décision n’est prise sans tenir compte de la météo. Les pilotes ont besoin d’informations météorologiques en temps réel pour faire fonctionner des avions et des hélicoptères dans des environnements difficiles afin d’éviter les accidents. L’industrie aéronautique en pleine croissance, qui met de plus en plus l’accent sur les nouveaux aéroports et la mise à niveau des aéroports existants avec des solutions avancées, l’augmentation de la taille de la flotte, l’accent mis sur l’amélioration de la sécurité et de l’efficacité opérationnelle et les progrès de la technologie avionique, est susceptible de créer une demande durable de conditions météorologiques. services de surveillance et stimuler le marché des systèmes de surveillance météorologique. De plus, la demande croissante d’hélicoptères dans diverses applications telles que les services médicaux d’urgence, le transport, la recherche et le sauvetage,

Principaux acteurs du marché des systèmes de surveillance météorologique : Baron Services, inc. ; Aeron Systems Private Limited ; NVIS Technologies PVT. Ltd. ; Logiques POWERAMR ; Bolteck ; Free Spirits Green Labs Private Limited ; Telegrafia AS; Touche Trinité ; Vaisala ; et Trafitek

Le déploiement croissant de centrales solaires et éoliennes dans le monde en raison de la large adoption des énergies renouvelables stimule davantage le marché des systèmes de surveillance météorologique. Le secteur de l’énergie et de l’électricité dépend de manière significative de la variabilité météorologique et climatique. Le secteur de l’énergie et de l’électricité a des exigences diverses en matière de services météorologiques pour soutenir la prise de décision pour les opérations quotidiennes et la planification stratégique à plus long terme. Le système de surveillance météorologique mesure des données en temps réel, telles que la pression atmosphérique, l’humidité, la température et la vitesse du vent, dans le secteur de l’énergie et de l’électricité. Le système de surveillance météorologique est l’un des instruments les plus cruciaux installés dans les centrales énergétiques et les centrales solaires photovoltaïques.

Aperçu du marché de la surveillance de l’état

des éoliennes Déploiement d’éoliennes et de panneaux solaires pour générer de l’énergie renouvelable

Les gouvernements du monde entier ont lancé divers projets de production d’énergie renouvelable pour satisfaire la demande d’énergie sans nuire à l’environnement. Les éoliennes et les panneaux solaires sont les principales sources de production d’énergies renouvelables. Les systèmes de surveillance météorologique sont utilisés pour la mesure de haute précision du rayonnement, de la vitesse du vent, de la direction du vent, de la température de l’air, de l’humidité, de la température du module, de l’encrassement et d’autres paramètres pour générer de l’énergie éolienne. En outre, le système de surveillance météorologique est également utilisé dans les centrales solaires photovoltaïques (PV). Les performances du système dépendent de la qualité du système et des conditions météorologiques. Comme le temps est variable, la sortie du système photovoltaïque change et les données de rayonnement solaire affectent les performances du système PV. La montée en puissance des panneaux solaires et des éoliennes a propulsé le marché des systèmes de surveillance météorologique. Par exemple,

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des systèmes de surveillance météorologique

Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), la pandémie de COVID-19 entrave la qualité et la quantité des observations et des prévisions météorologiques, ainsi que la surveillance atmosphérique et climatique. Les mesures météorologiques prises depuis les avions ont en effet chuté en moyenne de 75 à 80 % par rapport à la normale. La pandémie de COVID-19 a posé des défis sans précédent à l’échelle mondiale et a eu un impact significatif sur le secteur du transport aérien international. Cependant, à partir de la mi-2021, les gouvernements de diverses régions ont repris le transport aérien, ce qui a entraîné une augmentation des activités de commerce électronique et des activités de transport et de logistique, ce qui propulserait la demande de systèmes de surveillance météorologique au cours de la période de prévision.

Le rapport segmente le marché comme suit :

Marché mondial des systèmes de surveillance météorologique – Par composant

matériel

logiciel

Marché mondial des systèmes de surveillance météorologique – par application

Métrologie

Énergie et électricité

Transport

Aviation

Autres

