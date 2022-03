Le marché des systèmes de surveillance du commerce en Amérique du Nord devrait enregistrer des gains lucratifs au cours de l’analyse Covid-19 2021-2028 | CRISIL Limited, FIS Global, Nasdaq Inc, Software AG, Groupe ACA

L’étude «North America Trade Surveillance Systems Market» réalisée par The Business Market Insights fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Le marché des systèmes de surveillance du commerce en Amérique du Nord devrait passer de 416,73 millions de dollars américains en 2021 à 1 140,35 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 15,5 % de 2021 à 2028.

La surveillance et la réponse en temps réel aux activités malveillantes peuvent éviter d’énormes pertes aux entreprises et au marché. La surveillance commerciale est une illustration parfaite de la façon dont les exigences réglementaires se sont développées et diversifiées, les entreprises devant surveiller et signaler les abus de marché sur plus de marchés et de juridictions que jamais auparavant, et à des rythmes plus rapides. Pour fournir des services de surveillance efficaces à faible coût, les acteurs du marché de la surveillance commerciale intègrent des technologies, telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, dans les systèmes.

Principaux acteurs du marché des systèmes de surveillance du commerce en Amérique du Nord:

• CRISIL limitée

• FIS mondial

• Nasdaq Inc.

• Software AG

• Groupe ACA

• B-Suivant

• OneMarketData LLC

• Scila AB

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives du « Marché des systèmes de surveillance du commerce en Amérique du Nord. Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

Marché des systèmes de surveillance commerciale en Amérique du Nord – Par déploiement

• Sur site

• Nuage

Marché des systèmes de surveillance commerciale en Amérique du Nord – par taille d’organisation

• PME

• Grandes entreprises

