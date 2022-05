Le marché des systèmes de surveillance du commerce devrait atteindre 2 789,52 millions de dollars américains d’ici 2028

Le marché mondial du système de surveillance du commerce était évalué à 958,65 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 2 789,52 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 16,5 % de 2021 à 2028.

L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2020 avec une part de 43,8 %. La Securities Exchange Act confère à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis une compétence réglementaire considérable sur le commerce des valeurs mobilières. La loi donne à l’organisme gouvernemental le pouvoir d’enregistrer, de réglementer et de superviser les sociétés de courtage, les agents de transfert, les agences de compensation et les organismes d’autoréglementation des valeurs mobilières (OAR) dans tout le pays. La Bourse de New York, le NASDAQ Stock Market et le Chicago Board of Options sont quelques exemples de bourses de valeurs. Les OAR sont constituées de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). La loi reconnaît et interdit également les types de comportements du marché, et confère à la Commission un pouvoir disciplinaire sur les entreprises réglementées et leurs associés. La complexité croissante du commerce des valeurs mobilières crée un besoin de surveillance commerciale, qui stimule la croissance du marché des systèmes de surveillance commerciale dans la région. Le verrouillage soudain imposé dans toute la région, en raison de l’épidémie de COVID-19, a gravement affecté le marché boursier, entraînant une forte volatilité des prix aux États-Unis, ce qui a réduit les activités de négociation. Par conséquent, le marché de la surveillance commerciale a connu une baisse de la croissance. Cependant, la normalisation de l’économie à partir du troisième trimestre de 2020 a entraîné une augmentation des activités commerciales dans la région. Par conséquent, les investissements augmentent dans les solutions de surveillance commerciale basées sur le cloud pour permettre la surveillance à distance des activités commerciales. L’Europe occupait la deuxième place sur le marché des systèmes de surveillance du commerce avec une part de marché décente en 2020. L’augmentation des fraudes à l’investissement à travers l’Europe renforce le besoin de systèmes de surveillance du commerce. Par exemple, en mai 2021, selon un communiqué de presse de l’agence d’application de la loi de l’Union européenne, Europol et de nombreuses agences nationales d’application de la loi ont démantelé un réseau de fraude à l’investissement et de blanchiment d’argent qui a causé des pertes d’environ 36 millions de dollars à des centaines de victimes à travers l’Europe. . L’organisation a créé une entreprise qui comprenait au moins quatre plateformes de trading en ligne qui promettaient aux investisseurs potentiels d’importantes récompenses de la crypto-monnaie et des transactions à haut risque. Les publicités sur les plateformes de médias sociaux et les moteurs de recherche ont incité les clients à rejoindre l’application, ce qui a entraîné d’énormes pertes d’argent. Ainsi,

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des systèmes de surveillance du commerce

L’épidémie de COVID-19 qui se propage à travers le monde a eu un impact critique sur toutes les industries à l’échelle mondiale. Toute entrave aux industries affecte directement le développement économique de la région. L’augmentation sans précédent du nombre de cas confirmés de COVID-19 dans les pays et le confinement qui a suivi pour lutter contre la propagation du virus au cours des deux premiers trimestres de 2020 ont conduit de nombreuses entreprises à se mettre en veille. Les investissements technologiques en 2020 ont connu une baisse pour les raisons susmentionnées. Le verrouillage soudain imposé dans de nombreux pays à travers le monde, en raison de l’épidémie de COVID-19, a gravement affecté le marché boursier, entraînant une forte volatilité des prix dans le monde, ce qui a réduit les activités de négociation. Par conséquent, le marché de la surveillance commerciale a connu une baisse de la croissance. Cependant, lorsque l’économie a commencé à se normaliser au troisième trimestre 2020, l’activité commerciale dans le monde a également commencé à se normaliser. Par conséquent, les investissements augmentent dans les solutions de surveillance commerciale basées sur le cloud pour permettre la surveillance à distance des activités commerciales. Ainsi, la pandémie de l’épidémie de COVID-19 a un impact modéré sur le marché mondial de la surveillance du commerce.

Les acteurs du marché du système de surveillance du commerce adoptent plusieurs stratégies pour développer leurs activités et maintenir leur marque à travers le monde. Par exemple, en 2021, Bancomat et SIA SPA ont conclu un partenariat stratégique pour créer une nouvelle chaîne d’approvisionnement pour les systèmes de paiement et de retrait d’espèces BANCOMAT, PagoBANCOMAT et BANCOMAT Pay capables de réorganiser et de moderniser ces services, créant ainsi les conditions permettant au réseau domestique aussi au niveau international.

Le marché mondial des systèmes de surveillance du commerce est segmenté en fonction des composants, du déploiement, de la taille de l’organisation et de la géographie. Basé sur les composants, le marché est divisé en solutions et services. Le marché, par solutions, est sous-segmenté en risques et conformité, rapports et surveillance, surveillance et analyses, gestion de cas, etc. De même, par services, le marché est encore divisé en services gérés et services professionnels. Basé sur le déploiement, le marché des systèmes de surveillance commerciale est divisé en cloud et sur site. Selon la taille de l’organisation, le marché est divisé en PME et grandes entreprises. Géographiquement, le marché des systèmes de surveillance commerciale est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l’Europe), en Asie-Pacifique (Australie,

Répartition du marché du système de surveillance du commerce – par région, 2020 et 2028



