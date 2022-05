Le marché des systèmes de surveillance des navires d’une valeur de 1 571,0 millions de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2027 à un TCAC de 11,3% – Rapport exclusif de The Insight Partners

L’étude de marché du système de surveillance des navires par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Le marché du système de surveillance des navires (VMS) en 2019 avec une part de marché décente, suivi par l’Europe. Le marché est analysé sur la base des tendances historiques, actuelles et futures dans la région. Le marché des systèmes de surveillance des navires en APAC est en outre segmenté en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud, en Australie et dans le reste de l’APAC. L’industrie de la pêche occupe une place importante parmi des millions de personnes de l’ASEAN et à travers le monde. Les produits marins, tels que le poisson, sont les produits les plus échangés au niveau mondial et représentent donc un pourcentage substantiel du commerce mondial des produits agricoles. Les pays de la région, tels que la Chine, le Japon et la République de Corée ainsi que l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines et le Vietnam, sont connus pour leurs activités de pêche. Plus l’activité de transport de poisson est importante, plus le système de surveillance des navires sera utilisé.

Les pays mentionnés sont susceptibles de contribuer positivement à la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, la Thaïlande a surveillé 7 000 navires de pêche à l’aide du VMS pour s’assurer que les navires transportent du poisson légalement. Grâce au VMS, le commerce de la pêche illégale est réduit, ce qui aide des pays comme la Thaïlande à freiner le commerce de la pêche illégale. Les aspects évoqués plus haut sur le commerce des produits marins et l’intérêt des VMS sont susceptibles de propulser le marché dans la région. En outre, AST, un fournisseur d’équipements de communication par satellite basé à Singapour, propose des communications par satellite VMS + transpondeur double canal de 2e génération (satellite et GPRS). Cette solution est conçue pour suivre et surveiller les navires de pêche dans les eaux européennes difficiles.

Le rapport sur le marché du système de surveillance des navires comprend des informations sur les collaborations stratégiques. L’étude mentionne également les principaux acteurs du marché du système de surveillance des navires. Voici quelques participants éminents impliqués dans le marché du système de surveillance des navires – Principaux acteurs : Applied Satellite Technology Ltd., Addvalue Technologies, Beijing Highlander Digital Technology Co., Ltd., Bluetraker, CLS Fisheries, Orbcomm, Orolia Maritime, Trackwell, Remora, VISMA

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des systèmes de surveillance des navires est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché Système de surveillance des navires est analysée et décrite dans le rapport.

L’Europe se tenait au deuxième rang sur le marché des systèmes de surveillance des navires avec une part de marché décente, et on s’attend à un TCAC stable de 2020 à 2027. Les navires de pêche de l’UE sont équipés d’émetteurs du système de surveillance des navires qui permettent aux navires d’être surveillés par les centres de surveillance des pêches (FMC) des États membres. Selon la directive 2009/17/CE, les navires de pêche d’une longueur supérieure à 15 mètres seraient également équipés d’émetteurs AIS. Récemment, un projet pilote a été mis en place entre les trois États membres (France, Italie et Espagne) et l’EMSA, l’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) pour voir comment tirer le meilleur parti des synergies entre les deux systèmes. Par exemple, l’EMSA peut transformer les données AIS reçues dans le SafeSeaNet en un formulaire pouvant être utilisé par les FMC.

Les entreprises adoptent des stratégies de marché inorganiques pour étendre leur empreinte à travers le monde et répondre à la demande croissante. Les acteurs du marché du système de surveillance des navires se concentrent principalement sur la stratégie de fusion et d’acquisition pour développer leur activité et maintenir leur marque à l’échelle mondiale. Par exemple, en 2020, Applied Satellite Technology (AST) Ltd a déclaré une nouvelle coentreprise avec la société néo-zélandaise Wright Technologies, qui est l’un des principaux fournisseurs de services d’électronique marine sur les marchés du Pacifique Sud.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage mondial. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Système de surveillance des navires. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché du système de surveillance des navires pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs pour les tenir au courant des tendances du marché.

