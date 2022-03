Le marché des Systèmes de Sûreté et de Contrôle du Fret Aérien connaît une croissance de 4,8 % TCAC pour une Valeur de 1 064,4 millions de dollars d’ici 2028

Préoccupations croissantes en matière de sécurité en raison de l’Incidence croissante du terrorisme pour Offrir des opportunités de croissance pour le Marché des Systèmes de Sûreté et de Contrôle du Fret aérien au cours de la période 2021-2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des Systèmes de Sûreté et de Contrôle du Fret Aérien jusqu’en 2028 – Impact de la COVID-19 et Analyse mondiale par Taille de Fret, Technologie et Application”, le marché devrait passer de 764,3 millions de dollars AMÉRICAINS en 2021 à 1 064,4 millions de dollars américains d’ici 2028; il devrait croître à un TCAC de 4,8% de 2021 à 2028.

Le marché mondial des systèmes de sûreté et de contrôle du fret aérien est segmenté en cinq grandes régions, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale. En 2020, l’Asie-Pacifique était en tête du marché avec une part substantielle des revenus, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe, respectivement. La multiplication des activités terroristes et les menaces croissantes pesant sur les principales économies ont contraint les gouvernements et les autres organes directeurs à effectuer des contrôles de la circulation aérienne. Par exemple, l’Autorité des aéroports de l’Inde (AAI) devrait renforcer les systèmes de surveillance de la sécurité dans tous les points d’entrée et de sortie des aéroports du pays. Le déploiement de scanners de colis dans les aéroports contribue à réduire les activités frauduleuses, telles que la contrebande de diamants, de stupéfiants, de contrebande, d’armes et d’autres matériaux coûteux. Les systèmes de contrôle de sécurité qui comprennent des scanners de fret à rayons X comme l’un des principaux composants ont réussi à réduire l’impact des activités terroristes.

De plus, avec l’ampleur croissante de la violence et du terrorisme dans le monde, des scanners à rayons X sont de plus en plus installés dans les aéroports. En octobre 2021, une machine à rayons X a été déployée au complexe de fret aérien d’Ahmedabad (AACC) pour scanner les colis de fret.

Le marché mondial des systèmes de sûreté et de contrôle du fret aérien est segmenté en fonction de la taille du fret, de la technologie, de l’application et de la géographie. Le marché, basé sur la taille de la cargaison, est sous-segmenté en petites cargaisons de colis, de cassures et de palettes et en cargaisons surdimensionnées. Sur la base de la technologie, le marché est encore segmenté en systèmes à rayons X, ETD, EDS et autres. Le marché des systèmes de sûreté et de contrôle du fret aérien, par application, est segmenté en détection de stupéfiants, détection d’explosifs, détection de métaux et de contrebande, etc. Sur la base de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Russie et Reste de l’Europe), en Asie-Pacifique (Chine, Inde, Corée du Sud, Japon, Indonésie, Singapour, Malaisie, Vietnam, Thaïlande et Reste de l’APAC), Moyen-Orient et Afrique (Émirats Arabes Unis et reste de l’AME) et en Amérique du Sud (Brésil, Chili et Reste de la SAM).

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le Marché des Systèmes de Sûreté et de Contrôle du Fret Aérien

L’Amérique du Nord est l’une des régions les plus importantes en ce qui concerne l’adoption du système de sûreté et de contrôle du fret aérien. La demande de système de sûreté et de contrôle du fret aérien est relativement élevée dans des pays tels que les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cependant, la pandémie de COVID-19 a entravé la croissance du marché dans la région en 2020. L’Amérique du Nord est le plus grand adoptant de nouvelles technologies en raison de politiques gouvernementales favorables pour stimuler l’innovation et renforcer les capacités d’infrastructure. Par conséquent, tout impact sur les industries modifie la croissance économique de la région. La fermeture d’entreprises, la chute du PIB et les retards dans l’approvisionnement en matières premières au cours des six derniers mois de 2020 ont eu un impact significatif sur le marché des systèmes de sûreté et de contrôle du fret aérien dans la région. La crise du COVID-19 a eu un impact considérable sur les opérations à travers les chaînes de valeur de diverses industries. En outre, cela a influencé l’adoption d’un système de sécurité et de contrôle du fret aérien sans contact dans divers pays pour se conformer à la fois aux réglementations de sécurité et aux normes de distanciation sociale imposées par les organes gouvernementaux respectifs.

Astrophysique Inc. La société Krystalvision Image Systems Pvt. Ltd.; Nuctech Company Limited; Rapiscan Systems, Inc.; Safran, VOTI Detection Inc.; Safeway Inspection System Limited; et Smiths Detection Group Ltd. (Smiths Group plc) sont parmi les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes de sûreté et de contrôle du fret aérien.

