Le Marché des Systèmes de Suivi des Patients Axés sur les Événements Générera de Gros Revenus à l’Avenir avec les principaux Acteurs clés – Epic Systems, McKesson Corporation, Allscripts, Cerner Corporation, Sonitor Technologies, Centrallogic Medworxx et TeleTracking Technologies, Inc.

Le suivi des patients par événement implique généralement la surveillance et la maintenance des dossiers médicaux des patients, soit manuellement en entrant les détails des emplacements des patients, soit à l’aide de logiciels (RLTS, RFID, GPS, etc.) et des composants matériels tels que capteurs, détecteurs et autres. Les entrées manuelles sont effectuées par une personne autorisée, généralement un médecin ou un soignant, qui effectue des entrées chaque fois qu’un événement a lieu. Les logiciels et le matériel utilisent la technologie pour suivre les allées et venues du patient, en triangulant leurs positions en fonction de leurs derniers emplacements connus.

Les nouvelles technologies dans les systèmes de suivi des patients axés sur les événements, tels que le Système de localisation en Temps Réel (RTLS), l’identification par radiofréquence (RFID), le Système de positionnement global (GPS) et d’autres technologies, permettent aux soignants de travailler efficacement en fournissant des informations en temps réel sur le patient et en améliorant le flux de travail. Le RTLS est adopté par les principaux établissements de santé et hôpitaux, mais les hôpitaux, cliniques et centres de diagnostic plus petits optent principalement pour la RFID, le GPS et d’autres systèmes, car le RTLS est plus coûteux et l’accessibilité économique de cette technologie est un problème majeur pour les petits établissements de santé.

Systèmes De Suivi Des Patients Axés Sur Les Événements Entreprises Leaders du Marché:-

Epic Systems, McKesson Corporation, Allscripts, Cerner Corporation, Sonitor Technologies, Centrallogic Medworxx et TeleTracking Technologies, Inc.

Les Systèmes Mondiaux de Suivi des Patients Axés Sur les Événements Commercialisent Des Segments Clés

Sur la Base de L’Application:

• Hôpital

* Centres Chirurgicaux Ambulatoires

* Cliniques spécialisées

Sur le marché mondial des Systèmes de suivi des patients axés sur les événements, plusieurs régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Asie-Pacifique, l’Afrique et l’Europe ont été examinées sur la base de la productivité, de la base de fabrication et de la génération de revenus. Il offre des perspectives commerciales plus solides et efficaces en fournissant divers paramètres des entreprises.

Le rapport sur le marché des systèmes de suivi des patients axés sur les événements fournit des preuves précieuses, qui indique les statistiques actuelles en termes de concurrence pour le développement durable des industries. Il se concentre sur des stratégies qui reflètent la productivité dans différentes régions comme l’Amérique du Nord, le Japon, l’Europe, la Chine et l’Inde pour augmenter le marché.

Ce Rapport Fournit Une Analyse complète de:

– Informations quantitatives sur le marché et prévisions pour le Marché mondial des Systèmes de Suivi des Patients axés sur les événements, segmentés par type, utilisation finale et région géographique.

– Analyse par des experts des principaux facteurs technologiques, démographiques, économiques et réglementaires à l’origine de la croissance des systèmes de suivi des patients axés sur les événements jusqu’en 2026.

– Opportunités de marché et recommandations pour de nouveaux investissements.

– Perspectives de croissance parmi les pays émergents jusqu’en 2026.

Le rapport est conclu avec des données efficaces sur le marché des systèmes de suivi des patients axés sur les événements pour équilibrer les différents segments du marché, ce qui permet des réalisations directes et anticipées pour les entreprises.

Table des Matières:

Rapport d’étude de Marché Sur les Systèmes de Suivi des Patients Axés Sur les Événements Mondiaux 2019-2025

Chapitre 1 : Aperçu de l’industrie

Chapitre 2 : Analyse du Marché International et du Marché Chinois des Systèmes de Suivi des Patients Axés sur les événements

Chapitre 3 : Analyse environnementale du marché.

Chapitre 4 : Analyse des recettes par classification

Chapitre 5 : Analyse des recettes par Régions et applications

Chapitre 6: Analyse de l’État du Marché des Systèmes de Suivi des Patients Axés sur les événements.

Chapitre 7 : Analyse des principaux fabricants de l’industrie

Chapitre 8: Analyse du Prix de Vente et de la Marge Brute du Marché.

Chapitre 9: ……………… Continuer À TOC

