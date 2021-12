Le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux va croître avec un TCAC élevé de +14% d’ici 2027 | InSites Intelligents, Aspects Chirurgicaux clés, Aspects mobiles, Systèmes Médicaux TGX

Le système de suivi des instruments chirurgicaux est la dernière technologie d’écrémage. C’est une combinaison de logiciels de demande d’organisation d’inventaire et de connaissances modernes en matière de numérisation. Il offre une solution complète de gestion des instruments chirurgicaux et fournit un contrôle total d’une liste chirurgicale. Il fournit des alertes intelligentes lorsque les biens nécessitent tout type d’entretien et réduisent les coûts inutiles en fonction de l’utilisation.

La solution de base pour les organisations de soins de santé est de faire progresser la qualité, la compétence et la sécurité des instruments chirurgicaux. Pour dessiner le travail ou soutenir le désordre de l’équipement chirurgical, il peut être plus utile.

Les Principaux Acteurs du Marché du Système de suivi des Instruments Chirurgicaux

La société intelligente InSites, Inc. (États-Unis), Key Surgical, Inc. (États-Unis), Aspects mobiles (États-Unis), TGX Medical Systems (États-Unis), Xerafy (Chine), STANLEY Healthcare (États-Unis), Censis Technologies (États-Unis), Material Management Microsystems (États-Unis), Becton, Dickinson and Company (États-Unis), SpaTrack Medical Limited (Royaume-Uni) et Scanlan International, Inc. (États-Unis), Haldor Advanced Technologies (Israël), B. Braun Melsungen AG (Allemagne), Getinge AB (Suède), Infor Inc. (US).

Il propose en outre une enquête similaire sur le marché mondial des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux pour comprendre la distinction d’exécution entre les concurrents mondiaux. De même, il aborde la façon dont ces prétendants s’affrontent les uns les autres pour conduire les transactions rapidement. Les spécialistes présentent les informations pédagogiques de manière parfaite et experte. Le taux de développement vérifiable, tout comme le taux estimé, est également mentionné dans le rapport.

La segmentation du marché du système de suivi des instruments chirurgicaux est basée sur la technologie, le composant, l’application et la région.

Segmentation du Marché par Technologie:

o Code à barres

o Identification par radiofréquence (RFID)

Segmentation du marché par composants:

o Logiciels

o Matériel

o Services

Segmentation du Marché par Application:

o Hôpitaux

o Hôpitaux Publics

o Hôpitaux Privés

o Autres Utilisateurs finaux

Segmentation du Marché par Région:

o Amérique du Nord

o Amérique Latine

o Europe

o Moyen-Orient et Afrique

o Asie-Pacifique

Nous fournissons également des rapports spécifiques par région.

Il donne une perspective claire sur les arrangements, les applications et la division du marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux. Les développements actuels et les règles concernant ce marché sont découverts avec des informations dures et rapides. Il étudie la conception des dépenses et évalue les fournisseurs, les substances naturelles et les travailleurs, les équipements requis et les différentes régions. Les cinq examens du portier tout comme les examens SWOT ont été utilisés pour examiner le marché des essais de matériaux.

Table des Matières:

Chapitre 1. Aperçu du Marché du Système de Suivi des Instruments Chirurgicaux

Chapitre 2. Système de Suivi des Instruments Chirurgicaux Concurrence sur le marché par les Acteurs / Fournisseurs

Chapitre 5. Ventes et revenus du marché par Application, par Type

Chapitre 6. Profils des acteurs du marché du Système de suivi des instruments chirurgicaux et données de vente

Chapitre 7. Analyse Des Coûts De Fabrication

Chapitre 8. Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en Aval

Chapitre 9. Analyse de la Stratégie de Marché du Système de Suivi des Instruments Chirurgicaux, Distributeurs / Commerçants

Chapitre 10. Analyse des facteurs efficaces du marché du système de suivi des instruments chirurgicaux

Chapitre 11. Taille et prévisions du Marché du Système de suivi des instruments Chirurgicaux

Chapitre 12. Conclusion

Chapitre 13. Annexe

